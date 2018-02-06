Юстиция и квартирный вопрос

Пока местная юстиция бодро рапортует об успехах за прошлый год, к ее бывшим и действующим руководителям возникают все новые вопросы. На прошлой неделе новостные ленты сообщали о пенсионерке, третий год живущей без отопления из-за соседа – одного из замначальников Главного управления юстиции в Кировоградской области, а в Кировском районном суде слушали дело по иску к другому заму – уже, как оказалось, бывшему.

Проблема с отоплением квартиры №3 в одном из домов на улице Егорова в областном центре, по словам начальника ЖЭО №2 Любови Марченко, возникла еще в 2016 году. И возникла исключительно из-за того, что хозяин соседней, 2-й квартиры отказал коммунальщикам в доступе, чтобы открыть соответствующие задвижки. Мол, частная собственность, и нечего.

– Мы проводили много переговоров, встречались, составляли акты, направляли письменные обращения, однако это не дало никакого результата. На данный момент продолжается судебное рассмотрение, – в частности, сообщила Марченко журналистам.

Как оказалось, несговорчивый собственник, которого зовут Олег Потемкин, – человек не «простой» и занимает должность заместителя начальника главного областного управления юстиции по вопросам государственной регистрации.

– Это уже третья зима, когда мне приходится отапливать помещение газом и электрическим камином, – говорит его соседка Татьяна Клева. – Предыдущие две зимы я почти все время провела в больнице. Чтобы установить индивидуальное отопление, нет денег, так как значительная часть пенсии идет на лечение.

Это неудивительно. Один из диагнозов, поставленных женщине за две минувшие зимы, весьма серьезен – воспаление легких. Не считая простуд, гриппа и прочих сезонных «мелочей». Сам Потемкин, в свою очередь, пообещал журналистам, что в ближайшее время предоставит работникам ЖЭО необходимый доступ. Говорит, что, мол, в этой квартире не живет и не знает, какая там сейчас ситуация…

Тем временем в городских судах вот уже третий год продолжаются судебные тяжбы вокруг другой квартиры, тоже в «старом центре», на Большой Перспективной. И тоже с участием представителя юстиции. В 2015-м мы немало писали о конфликте между частным нотариусом, членом совета региональной организации партии «Народный фронт» Артемом Мамченко, позже назначенным первым заместителем главного управления юстиции в области, и правозащитником Игорем Погасием.

Напомним, после того, как Мамченко выкупил квартиру на первом этаже, чтобы открыть собственный офис через стенку с офисом Погасия, последний столкнулся с целым рядом серьезных проблем. Сначала был буквально уничтожен вход с улицы в его приемную, который до сих пор блокирует отстроенное соседом крыльцо, а потом сам правозащитник чуть не сел в тюрьму. Потому что при попытке защитить свое имущество столкнулся со «случайно проходившим мимо» родственником некоего прокурора, получил телесные повреждения и был в итоге осужден районным судом на три года реального срока за хулиганство.

Приговор после большого скандала в прессе отменили, а брат проходившего по делу пострадавшим – зампрокурора области Алексей Варакин – позже был обвинен в даче взятки коллеге – военному прокурору. Артем Мамченко в августе прошлого года уволился из главного управления юстиции и сегодня снова практикует как частный нотариус – только офис у него в новом месте. По словам его бывшего начальника Вадима Гуцула, никаких вопросов, негативов, связанных с увольнением, не было – уволился по собственному желанию, и все.

Но это уже другая история. А еще в июне 2015-го суд обязал Мамченко снести то, что он построил на Большой Перспективной, и вернуть квартиру в исходное, жилое состояние. Это решение не выполнено до сих пор. Против экс-заместителя было начато уголовное производство по статье 382 – неисполнение решений суда. А также исполнительное производство, которое в бытность его чиновником «похоронили» в Днепре и возобновили через новое судебное решение, которого добился правозащитник. И это еще не все.

В прошлом году Погасий подал к Мамченко иск о взыскании убытков за четыре года, в которые вынужденно не занимался предпринимательской деятельностью как адвокат, стоимости утраченного рабочего помещения и морального вреда. Речь об общей сумме в несколько миллионов гривен.

Ленинский районный суд обеспечил иск, наложив арест на все движимое и недвижимое имущество нотариуса, в том числе квартиру-офис на Большой Перспективной и жилую квартиру на Пацаева, и запретил их отчуждение. Но принятое определение истцу сразу не отправили, как и государственному регистратору – чтобы тот внес в реестр запрет.

– Выносится определение 29-30 июня 2016-го, а через две недели он (Мамченко. – Авт.) отчуждает свою жилую квартиру на Пацаева, и в этот же день Ленинский суд отправляет мне определение к сведению. Потом я узнаю, что 31 августа 2017 года продается и якобы нежилое помещение на Большой Перспективной, – делится деталями Игорь Погасий.

Он, в свою очередь, подал еще два иска, чтобы эти продажи «откатить». Дело по одному из них как раз и слушается сейчас в Кировском районном суде под председательством судьи Панфиловой.

Вся эта юридическая чехарда, очевидно, может продолжаться очень долго и с неясными перспективами. С другой стороны, правозащитник, который явно намерен «дожать», отмечает: даже в статусе частного нотариуса его визави, не исполняющий решения судов и фигурирующий в материалах уголовных производств, продолжает реализовывать делегированные полномочия государственной юстиции. Погасий уверен, что такого в нормальном правовом обществе быть не может. Правда, и обществу нашему до этой самой нормы, по всему судя, еще «плыть и плыть».