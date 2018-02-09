Кропивницький «Теплоенергетик» відзвітував про від’ємний фінансовий результат за 2017 рік

КП «Теплоенергетик» мало торік від’ємний фінансовий результат.

Про це заявив в. о. директора підприємства Сергій Колотуха, повідомляє прес-служба міськради Кропивницького.

«Від’ємний фінансовий результат минулого року виник через наявні об’єктивні фактори та специфіку роботи нашого підприємства, – пояснив Сергій Колотуха. – Так, у структурі витрат найбільшу питому вагу займають видатки на придбання енергоносіїв. За минулий рік за спожитий природний газ було сплачено 120, 132 мільйона гривень, за електроенергію – 6, 539 мільйона гривень, за транспортування газу – 3, 494 мільйона, за розподіл природного газу – 18, 650 мільйона, за ПММ 964 тисячі».

Водночас в. о. керівника відзначив, що, «незважаючи на важкий фінансовий стан, адміністрацією КП “Теплоенергетик” протягом 2017 року було забезпечено своєчасну виплату заробітної плати з відповідними відрахуваннями та вживалися всі можливі заходи щодо забезпечення податкових зобов’язань».

Колотуха також сказав, що КП «Теплоенергетик» підготувало низку інвестиційних проектів («Реконструкція і технічне переоснащення Кіровоградської ТЕЦ для використання бурого вугілля», «Будівництво заводу з виробництва палива RDF (переробка сміття)» та «Будівництво сонячної електростанції потужністю 7 Мвт/год»), однак для їх втілення у життя потрібні значні кошти.

Кіровоградська теплоелектроцентраль (КП «Теплоенергетик») – одне з найстаріших підприємств міста, яке дало поштовх розвиткові енергетичної галузі на Кіровоградщині. Зараз воно виробляє не лише електроенергію, а й забезпечує теплом третину жителів обласного центру.