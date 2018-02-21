У Кропивницькому вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні (ФОТО)

Урочистим мітингом і покладанням квітів до пам’ятної дошки Віктору Чміленку та пам’ятного знаку Небесній Сотні вшанували у Кропивницькому загиблих Героїв Майдану вчора, 20 лютого.

Про це повідомляє прес-служба мерії.

Сотні кропивничан – учасники Євромайдану, представники органів влади, студентська і учнівська молодь, військовослужбовці, духовенство – прийшли на площу Героїв Майдану, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди четвертої річниці Революції Гідності та схилити голови у хвилині жалоби за кращими синами українського народу.

Панахиду за полеглими Героями відслужив єпископ Кропивницький та Голованівський Марк.

«Революція Гідності була вечором для нашої Батьківщини. А після цього прийшла прийшла ніч – війна. Але обов’язково буде ранок, і зійде сонце, і нас чекає добре майбутнє, але для цього всім нам потрібно потрудитися», – наголосив він, закликаючи кропивничан до єдності у боротьбі за сильну Україну.