На Кіровоградщині з колонії втік небезпечний рецидивіст

Ув’язнений Олександрівського виправного центру №104 втік учора, 28 лютого.

Про це «УЦ» повідомило джерело у правоохоронних органах.

Втікач народився 1971 року в Казахстані. За його плечима – кілька судимостей. Зокрема, чоловік двічі відбував покарання за умисне вбивство, протидію господарській діяльності тощо.

В Олександрівському виправному центрі рецидивіста ув’язнили за крадіжки, грабіж та незаконне заволодіння транспортним засобом.

У секторі комунікації ГУ Національної поліції в області зазначили, що правоохоронці вже отримали орієнтування на втікача й шукають його.

Олександрівський виправний центр №104 призначений для тримання чоловіків, засуджених до обмеження волі.