У Кропивницькому презентували свою творчість діти з інвалідністю (ФОТО)

Сьогодні, 1 березня, у приміщенні міської ради Кропивницького відкрилася виставка художніх робіт дітей та молоді з інвалідністю.

Юні майстри презентували малюнки та вироби у стилі хенд-мейд, повідомляє кореспондент «УЦ».

«Сьогодні ми проводимо другий тур відкритого міського фестивалю “Весняні мрії”. Дітки презентують свої роботи у номінації “Художня творчість”. Ми нагороджуємо переможців і учасників цього фестивалю та презентуємо їм невеличкі подарунки – канцелярські вироби й солодощі», – розповіла заступниця начальника управління молоді та спорту міської ради Катерина Черкаська.

Також вона додала, що вчора нагородили понад 50 учасників у трьох номінаціях. Сьогодні дипломи отримають близько 30 дітей.