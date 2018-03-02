Негода призвела до численних ДТП на Кіровоградщині (ФОТО)

1 березня на лінію «102» надійшло 19 викликів щодо ДТП на Кіровоградщині – більшість аварій сталася через ускладнені погодні умови.

Про це кореспонденту «УЦ» повідомили в прес-службі Управління патрульної поліції в області.

«За минулу добу, за все 1 березня, надійшло на лінію “102” дев’ятнадцять викликів по ДТП по місту та області. Із десяти по місту інформація в нашій базі є лише по двом. Одна аварія була за участі маршрутки, також була ще одна незначна аварія – зачепили дзеркало заднього вигляду, водій не знає, хто це зробив», – ідеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, решту ДТП патрульні не оформляли. Більшість аварій пов’язані з тим, що учасники не врахували додаткові фактори ризику, які накладає дорожнє покриття (сніг, лід), внаслідок чого може збільшуватись гальмівний шлях. Інформації про постраждалих немає.

Станом на 10:30 2 березня викликів на лінію 102 щодо ДТП ще не зафіксовано.

Нагадаємо, 1 березня у Кропивницькому оголосили третій (найвищий) рівень загрози.

З 08:00 28 лютого до 08:00 1 березня у Кіровоградській області випало до двох десятиденних норм опадів. Синоптики прогнозують снігопади на Кіровоградщині щонайменше до 5 березня.