Поліція не побачила складу злочину в справі немовлят, знайдених у морозилці в Олександрії

Поліція закрила кримінальне провадження у справі двох новонароджених, тіла яких матір помістила в морозилку домашнього холодильника в Олександрії.

Про це кореспонденту «УЦ» повідомила начальник сектору комунікацій поліції області Віталіна Бевзенко.

«Було виявлено тіла, внесено інформацію за цим фактом до ЄРДР, розпочате кримінальне провадження. Після проведення всіх необхідних слідчо-розшукових заходів кримінальне провадження було закрито за відсутністю складу злочину», – розповіла Віталіна Бевзенко.

Розпочате 31 грудня 2017 року провадження закрили 26 лютого 2018-го.

Нагадаємо, тіла двох дітей виявили в морозильній камері домашнього холодильника в Олександрії 30 грудня 2017 року. Мати стверджувала, що вони народилися мертвими.