Підозрюваних у підриві угорського офісу в Ужгороді кропивничан посадили в СІЗО (ФОТО)

Ужгородський міськрайонний суд узяв під арешт двох затриманих у Кропивницькому чоловіків, яких підозрюють в організації вибуху вночі 27 лютого у приміщенні офісу Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді.

Про це йдеться у повідомленні ГУ Національної поліції в Закарпатській області, текст якого має «УЦ».

Суд обрав 43 і 55-річному жителям Кропивницького, затриманим закарпатськими правоохоронцями 4 березня, міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Водночас затриманим, окрім ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху), орган досудового розслідування висунув ще одне обвинувачення – ч. 2 за ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 12 років.

Поліція встановила й особу власника автомобіля Mitsubisi L200, на якому жителі Кропивницького приїхали на Закарпаття для скоєння злочину. Це житель Черкас. Його опитали, за місцем проживання провели обшук. Автомобіль вилучили. Чоловіку вручили повістку на 7 березня в слідче управління ГУНП в Закарпатській області для проведення слідчих дій.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що організатором підпалу Товариства угорської культури Закарпаття Ужгороді є житель Придністров’я, який діяв за вказівкою ФСБ. Він перебуває у розшуку.