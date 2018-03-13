Братья по юмору

Сергей Цвиловский и Юрий Великий – два источника и две составные части популярного творческого дуэта «Братья Шумахеры», постоянные участники доброго десятка рейтинговых юмористических телешоу. В канун главного женского праздника «братья» вначале дали отличный концерт на сцене областной филармонии, а затем – небольшое интервью «УЦ».

Необходимое уточнение. На вопросы Сергей и Юрий отвечали дуэтом, поэтому разделить их ответы «по ролям» не представляется возможным.

– Итак, вы оба окончили институт Жванецкого (имеется в виду Одесский национальный морской университет, до 1994 года Одесский институт инженеров морского флота, который в свое время окончил выдающийся земляк «братьев» Михаил Жванецкий. – Авт.).

– Да, можно и так сказать.

– Скажите, а вам приходилось когда-нибудь выступать перед мэтром?

– Да, в неофициальной обстановке, непосредственно общаясь с ним. У нас был номер про Жванецкого, и Юра презентовал этот номер ему лично.

– Нормально воспринял?

– Конечно, да, поблагодарил, сказал, что очень смешно.

– А что вы больше всего цените в творчестве Михал Михалыча. Вы же авторы оба?

– Неординарность, интеллектуальность и тонкость. Это его стиль, такого больше ни у кого нет.

– Вас часто сравнивают с легендарным дуэтом Карцев-Ильченко, как вы к этому относитесь?

– Конечно, нам очень приятно, потому что юмор, на котором мы воспитывались, наверное, как-то сейчас и отражается на нашем творчестве. Мы пытаемся перенять что-то интересное у них, добавить своего, и таким образом у нас выработался свой стиль. Когда мы еще работали в «Квартале», у нас в гостях был Роман Карцев, и мы делали пародию на него, точнее мы делали пародию, и сам Карцев в этом принимал участие. Это был некий римейк их с Ильченко номера. И он даже подсказывал нам правильные интонации, как точнее подать текст. Карцев – это классика юмора, а классика всегда в цене, потому что приходит один юмор, уходит другой, третий, четвертый, меняется все, а классика – это навсегда.

– Еще недавно вы были вполне успешной ветвью «Квартала». Тяжело было уходить, отпочковываться, отсоединяться?

– Вообще всегда, когда откуда-то уходишь, когда происходят какие-то изменения, всегда непросто. Точно так же, когда мы приходили в «Квартал», мы уходили из Одессы, из родного города, там у нас было все… Было насиженное место, была зона комфорта. Но мы понимали, что надо выйти из нее для того, чтобы расти дальше. И мы в какой-то момент для себя приняли решение, что готовы переехать в Киев. Переехали туда и восемь лет посвятили студии «Квартал 95», и очень рады, что оказались в такой компании. Мы там многому научились, у нас появилось множество друзей. Но рано или поздно наступает момент, когда ты понимаешь, что нужно двигаться дальше, и нам захотелось двигаться дальше непосредственно актерски, потому что авторски у нас все было прекрасно. Мы писали номера и актерам «Квартала», писали себе и читали, и другими проектами мы тоже занимались. Но четыре раза в году выступление в концерте «Квартала» – для нас это было уже маловато. Для того, чтобы давать больше концертов, нужно было больше заниматься собой и писать себе. Поэтому мы и приняли решение, что нам нужно идти в свободное плавание, и мы нисколько об этом не жалеем. Поначалу тяжело было, да и сейчас в принципе нелегко, но мы знаем, что делаем свое, и знаем, что делаем это сами.

– Продолжая тему Жванецкого, он когда-то говорил, что Райкин не любил рассказывать о том, кто автор его миниатюр. Любопытно, что написали «Братья Шумахеры» не для себя?

– Все уже и не упомнишь. Из тех номеров, которые нам самим очень нравились, это был диалог пьяного батюшки и гаишника. Володя Зеленский изначально предложил играть его нам, но мы просто понимали, что Женя Кошевой в образе попа будет смотреться гораздо смешнее.

– У вас этот номер был бы другим…

– Может быть, он был бы театральнее… Кстати, был еще прекрасный номер «Гаишник-театрал».

– Тоже Кошевой играет.

– Брать или не брать?.. Этот номер от начала и до конца был написан нами. Еще была программа «Самый умный» с Виталием Кличко. Мы в «Квартале» написали много номеров.

– Теперь о вашем самом известном на сегодня номере – пародии на главу Верховной Рады. Недавно Андрей Парубий его прокомментировал…

– Мы слышали.

– Очень интересный комментарий. Он пытался выговорить каждое слово, не дать вам ни малейшего шанса. Скажите, а будет ли пародия на реакцию Парубия на пародию «Братьев Шумахеров»?

– Знаете, тяжело так сразу сказать. Это не настолько, скажем так, известный и не настолько вопиющий факт, который мог стать основой для номера. Кстати, нас достаточно порадовала его реакция. Парубий сказал, что его дочь очень радуется, когда папу показывают по телевизору и пародируют. Для нас это уже достижение, потому что устами младенца глаголит истина.

– Что готовите к 1 апреля, если не секрет?

– В День юмора у нас будет юбилейный концерт. Мы в 97-м году познакомились, а в 98-м уже начали выступать дуэтом в команде КВН. Поэтому 98-й мы для себя решили считать точкой отсчета, и в этом году празднуем 20 лет. Будет большой концерт, в который войдут лучшие номера не только последних лет, но и, наверное, тех давних лет, когда мы еще не были «Братьями Шумахерами». Будет убойная программа только из хитов. Пригласим друзей, приезжайте и приходите.

– Спасибо!