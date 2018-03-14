Тяжкохворому кропивничанину потрібна кров четвертої позитивної групи

35-річний житель Кропивницького Владислав Рубан потребує переливання крові четвертої позитивної групи.

Про це «УЦ» повідомили рідні чоловіка.

Лікарі діагностували у Владислава Рубана панкреонекроз. Чоловік уже переніс дві операції.

Панкреонекроз – ускладнення гострого панкреатиту. Надзвичайно важкий стан, при якому відбувається відмирання частини або всієї підшлункової залози в результаті перетравлювання її ж ферментами, приєднання інфекції, розвиток перитоніту (запалення очеревини) та інших тяжких ускладнень.

Здавати кров можна на станції переливання крові напроти дитячої обласної лікарні в Кропивницькому, зазначивши при цьому, що кров – для Владислава Рубана.

Деталі можна взнати за телефоном мами Владислава Людмили Олександрівни – (066) 184-79-46.