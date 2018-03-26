На миколаївщині перекрили трасу і вимагають ремонту дороги (+відео)

Ділянку траси Н-14 в районі села Возсіятське складно назвати дорогою. Місцеві жителі вже не перший рік очікують ремонту.

Частина траси Кропивницький-Миколаїв непроїзна через протест місцевих жителів

дороги Миколаїв-Кропивницький, яка більше схожа на місиво з бруду.

Мешканка Миколаєва Олександра Ментель опублікувала на своїй сторінці у Facebook відео і фото з ділянки траси Н-14 в районі села Возсіятське Єланецького района, яку нещодавно влада пообіцяла привести до проїзного стану.

“Це тихий жах! Окремі ділянки дороги Миколаїв-Кропивницький – “резервація для індіанців”. Водії – на стадії емоційно-фізичної деградації… Транспорт може проїхати тільки великогабаритний. “Дрібні” легковики занурюються колесами повністю”, – повідомила Ментель.

15 лютого жителі сіл Водяно-Лорине і Возсіятське, розташованих поруч на проблемній трасі, перекрили дорогу з вимогою її ремонту.

Тоді чиновники запевнили, що на бетонне покриття траси у держбюджеті на 2018 рік заплановано 300 млн грн, проте на старт ремонту потрібен час. Тим часом щодо ділянки в районі Водяно-Лориного вжили тимчасових заходів – засипали щебенем і розрівняли грейдерами. Проте цього “ремонту” вистачило ненадовго.

У понеділок, 26 лютого протест влаштували вже у Возсіятському. Місцеві нарікають, що на цій трасі загальнодержавного значення подекуди не знайти і клаптя асфальту, а ями сягають метра глибини.

Кілька десятків людей безперервно ходять по пішохідному переходу, час від часу пропускають легковики. Акцію не збираються припиняти, доки до них не приїде керівництво області.

Люди також переймаються через заяви місцевих чиновників про те, що виділені з держбюджету 300 млн грн краще спрямувати на іншу трасу – Миколаїв-Дніпро.



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Джерело: сайт “ТСН”.