Отстаем на порядок – жесткие оценки олимпийского чемпиона

В конце марта в кропивницкой СДЮСШОР «Надія» завершились сразу три представительных турнира по спортивной гимнастике. Главным из стартов, безусловно, был национальный чемпионат Украины, на который собрались, за небольшим исключением, практически все сильнейшие атлеты страны. Здесь так же, как и на всеукраинских состязаниях, отбор шел на грядущий чемпионат Европы в шотландском Глазго. А вот гимнасты-школьники оспаривали путевки на Всемирную Гимназиаду, которая пройдет 2-9 мая в Марокко. Всего же на кропивницком помосте за награды сражались 154 атлета из 15 областей Украины и города Киев.

Неплохо проявили себя на этих соревнованиях представители гимнастической школы Кировоградщины. Так, в командных состязаниях Всеукраинской Гимназиады первенствовали представители нашей области Евгения Остапенко, София Шаповалова, Мария Пономаренко, Ангелина Дейнека, Николай Попов, Андрей Аникин, Евгений Ион и Александр Жариков. К тому же Николай Попов завоевал бронзу в многоборье и стал серебряным призером в упражнениях на кольцах и брусьях. Столь успешное выступление позволило нашему земляку претендовать на участие как во Всемирной Гимназиаде, так и в чемпионате Европы. Неплохие шансы на участие в этих состязаниях и у Ангелины Дейнеки, которая заняла третье место в многоборье и на брусьях, а также показала второй результат в композиции на бревне.

Впечатлила в ходе всеукраинских состязаний совсем юная Виктория Иваненко, завоевавшая серебро в многоборье и на бревне, золото – в вольных упражнениях и бронзу – на брусьях. Можно отметить и 6-е место в многоборье молодого кропивничанина Василия Ляшенко в споре с гораздо более опытными конкурентами в рамках чемпионата Украины. Но еще большего успеха ученик Василия Маевского добился в упражнении на брусьях, где стал бронзовым призером национального чемпионата. А вот для Екатерины Шумейко этот турнир стал действительно запоминающимся. Ведь подопечная Светланы Скрипчук и Елены Мащенко выиграла сражения в композиции на бревне и выполнила серебряную программу на брусьях. Да и пятое место Кати в многоборье заслуживает самых лестных слов. В общем, старшие тренеры сборной области ЗТУ Светлана Куценко и Николай Кричун остались в целом довольны выступлением своих подопечных и работой тренерского коллектива СДЮСШОР «Надія».

Ну и, как всегда, организация соревнований, что отмечали спорт­смены, тренеры и официальные лица, была на высоком уровне. Ведь, на нашу радость, но к громадному сожалению украинской гимнастической семьи, именно зал в Кропивницком является единственным, где можно в нормальных условиях проводить соревнования такого уровня. Не от хорошей же жизни за короткий период именно здесь прошли сразу три старта, которые при возможности можно было развести по времени и месту проведения.

Ну а настоящим подарком для журналистов стало присутствие на состязаниях олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро Олега Верняева, который с удовольствием ответил на вопросы представителей масс-медиа.

– Олег, этот сезон вы пропускаете из-за повреждения и операции, как сейчас ваше самочувствие?

– Операция прошла успешно. Уже начинаю потихонечку восстановительные процедуры. Но до возвращения в зал нужно подождать еще где-то три-четыре месяца.

– Вы внимательно следили за выступлениями гимнастов, особенно за партнерами по сборной. Как они себя здесь показали?

– Ребята отработали в свою нынешнюю силу. Все тренируются, постепенно добавлют, усложняют программы и стараются соответствовать современным требованиям.

– Кто произвел наибольшее впечатление своим выступлением?

– Тяжело сказать. Я же всех ребят знаю, вижу почти каждый день, и мы даже «приелись» друг другу. Скажу так, что сборники страны приехали сюда сразу же после международных стартов и выглядели несколько уставшими. Это я привык выступать достаточно часто, а для них такой ритм еще сложноват. Ну и сейчас начало года, и все только втягиваются в сезон.

– Ваши впечатления от нашего зала?

– Немножко даже ностальгические. Ведь я здесь неоднократно выступал в юношеском возрасте и даже, кажется, что-то выигрывал. Радует, что обновили ковер. Это обезопасило ребят от возможных травм. Предыдущий ковер был настолько разбитым, что опасно было здесь выступать. Ну а теперь можно и сложные элементы попробовать продемонстрировать.

– Какие главные старты нынешнего сезона?

– Будущий чемпионат Европы станет обкаткой перед чемпионатом мира. Ну а на мировом первенстве нужно в командных соревнованиях попадать в 24 сильнейших, чтобы уже в следующем году продолжать сражения за олимпийские путевки.

– Мы готовы замахнуться на олимпийскую лицензию?

Конечно (с большим удивлением. – Авт.). В этом году еще не получится, поскольку путевки получат только призеры мирового чемпионата. А вот в следующем году сделаем все от нас зависящее для того, чтобы выполнить главную задачу и попасть в число 9-ти лучших сборных планеты. У меня, да, думаю, и у ребят, настрой самый серьезный.

– А если посмотреть в будущее и оценить наши шансы на олимпийские награды?

– Откровенно – это на данный момент просто нереально. Япония, Китай и Россия очень сильно ушли вперед. Эти команды даже с падениями и ошибками на уровень впереди всех. Во втором эшелоне США и Великобритания, с которыми при благоприятных условиях еще можно сражаться. Но это спорт, где все возможно, даже получить на соревнованиях волшебный ноль. Но если оценивать адекватно, то фавориты очевидны и просто вне конкуренции.

– Насколько украинской команде поможет Петр Пахнюк, который вернулся из казавшегося ему золотым Азербайджана?

– Я был одним из инициаторов возвращения в сборную этого талантливого спортсмена. Да, он поступил некрасиво, но это в прошлом. Главное – что сейчас Петя горит желанием снова приносить пользу Украине. Я вам скажу, что он серьезно усилил наш коллектив, поскольку в мое отсутствие Пахнюк – это сильнейший многоборец в нашей стране.

– Кто еще в ваше отсутствие взвалил на себя лидерскую ношу?

– Вообще понятие лидер относительное, и каждый воспринимает его по-разному. Ну, конечно, сейчас сильнейший в нашей команде Игорь Радивилов, который в эти дни одержал две победы на этапе Кубка мира.

– На протяжении двух олимпийских циклов безусловным мировым лидером был японец Кохэй Утимура. Не собирается ли ваш главный конкурент замахнуться на свое третье подряд олимпийское золото в многоборье?

– Буквально вчера смотрел его интервью, где Кохэй сказал, что снова появился соревновательный запал и он хочет бросить вызов молодежи. Думаю, он постарается выиграть снова многоборье на мировом чемпионате, а затем – и в родном олимпийском Токио. Не исключаю, что мы снова встретимся на олимпийском помосте. Вы ж сами понимаете, что все подготовительные и восстановительные условия в Японии на миллион лет опережают нас. Мы – это каменный век и неандертальцы, а они находятся просто в другом измерении. Поэтому довести даже очень возрастного, по гимнастическим меркам, 29-летнего Утимуру до Олимпиады в Японии смогут без особых проблем.

– Проблемных вопросов в развитии гимнастики много в Украине?

– А разве только в спортивной гимнастике? Во многих олимпийских дисциплинах сказывается отстутствие спонсоров, которые вкладывали бы средства в развитие. Государство же нормальные условия обеспечить пока не может. Но ничего, преодолевая трудности, мы становимся только сильнее и доказываем, что тоже чего-то стоим.