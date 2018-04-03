В первый класс – по месту жительства

На прошлой неделе исполком горсовета Кропивницкого обнародовал решение о том, что детей в первый класс будут принимать по месту жительства. Это не местная инициатива, а реализация соответствующего приказа МОН.

Для чего? Для того, чтобы через несколько лет полностью разделить начальную, среднюю и старшую школы, как и предполагает реформа. При этом малыши ходят в школу по месту жительства, гимназию уже можно выбрать в соответствии со склонностями ребенка, а старшая школа будет полностью профильной. Однако сегодня не все родители рады этим изменениям, многие выбрали для себя школу (и совсем не по месту жительства) еще в сентябре прошлого года, написали заявления, ходят на подготовку.

К тому же в документе о территориях обслуживания школ (его можно посмотреть на сайте горсовета, в разделе «Публічна інформація» – «Рішення» – «Рішення виконавчого комітету») сегодня есть еще не все улицы и адреса, некоторые потерялись. Да и как быть с теми, кто зарегистрирован по одному адресу, а проживает в другом районе или вообще не зарегистрирован в Кропивницком?

Впрочем, родителям малышей, которые пойдут в школу в сентябре, паниковать не стоит . Как объяснила на пресс-конференции начальник городского управления образования Лариса Костенко, 2018-2019 учебный год будет переходным. Если ваш ребенок уже ходит на подготовку, то менять школу вам не придется. Пойти в школу не по месту регистрации смогут также те первоклашки, у которых старшие братья или сестры учатся в других школах. Школы и классы, в которых в августе останутся свободные места, также смогут набирать на них детей не по месту жительства. Список школ с наличием свободных мест в первых классах до 15 июня появится на сайте управления образования и будет обновляться каждые две недели.

Если вы не нашли своего адреса в списке территорий обслуживания , позвоните в управление образования по телефону: 24-58-08 (Кумпан Светлана Геннадьевна). Это важно, потому что каждая школа будет набирать в первую очередь «своих» детей. И если вы не попадете ни в один список, то велика вероятность, что вы сможете записаться куда-то только к первому сентября, когда уже будет окончательно ясно, в какой из ближайших школ недобор. Сложнее всего придется тем, кто проживает не по месту регистрации. Таких первоклашек будут брать только на свободные места, то есть когда уже все, зарегистрированные в этом районе, будут записаны в первые классы.

На первый взгляд, к этому нововведению не готовы прежде всего окраинные школы. Значительная часть детей с Завадовки, например, всегда ездила в школы №№ 6 и 24. Теперь туда их могут и не взять. А влезут ли они все в школу № 12? По словам Ларисы Костенко, и это не проблема – при необходимости в окраинных школах откроют дополнительные первые классы, помещения для этого есть, учителя, готовые работать по новым программам, тоже.

Какие бы то ни было вступительные тесты в первый класс отныне строжайше запрещены – школы обязаны брать абсолютно всех: не пишущих, не читающих, не считающих и даже неправильно рисующих спираль. И с 2018 года ВСЕ первые классы будут учиться по одной и той же программе – «Новая украинская школа». Другие программы, которые используют в начальной школе сегодня – «Інтелект України», «Росток», «На крилах успіху», – теперь вне закона. Но второклашки, которые учатся по этим программам, и дальше будут по ним учиться.

Поговорили и о других нововведениях кропивницкого образования. Например, о присоединении 18-й школы к педагогическому лицею. По словам Ларисы Костенко, на сегодняшний день это ничего не меняет ни для учителей, ни для учеников. В школе по-прежнему будут и начальные, и средние классы. А вот старшеклассники-лицеисты со временем будут получать более качественное образование. Кто-то сможет перевестись в педлицей, у других будут читать уроки преподаватели педуниверситета и т.п. Также планируется, что именно на базе этой школы под руководством ученых-педагогов будут внедряться инновационные методики. В общем, по идее, многострадальная 18-я школа, которая теперь называется «Академический лицей», от этого только выиграет.