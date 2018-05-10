Объединяющее искусство

Если в прошлое воскресенье вы гуляли по городу, то, скорее всего, стали свидетелями невероятно красивого действа на Дворцовой. Дети и взрослые – всего 871 человек – танцевали польку! Это, конечно, очередной рекорд для Книги рекордов Украины, что много раз подчеркивали организаторы действа – фонд «Перспектива». Но на самом деле рекорд – не главное.

За десять лет своего существования фестиваль «Объединим детей искусством» стал одной из визитных карточек нашего города. Сюда съезжаются юные танцоры из всей Украины. И едут не ради рекордов, а ради интересного общения, концертов, мастер-классов, в конце концов, чтобы просто увидеть наш город. На пару дней в году Кропивницкий действительно становится танцевальной столицей Украины. Парад танцевальных коллективов, бесконечный концерт на площади, когда танцуют все – и на сцене, и «в зале», танцевальные джемы и батлы – даже если вам за семьдесят и вы никогда в жизни не танцевали, то тут не сможете остаться в стороне.

Когда 10 лет назад совсем еще молодые люди, профессиональные танцоры Артем Стрижаков и Александра Ткаченко рассказывали нам об идее фестиваля, это казалось очередным «прожектом» без будущего. Некоммерческий детский танцевальный фестиваль… Зачем? Для кого? Кому это вообще может быть интересно, кроме самих танцоров? Но сегодня, через десять лет, на «стрижаковский» фестиваль приезжают дети из всей Украины. С детьми едут и родители. И, побывав у нас один раз, влюбляются в наш город.

Подозреваю, что такие проекты привлекают к нам туристов гораздо эффективней, чем любая реклама. У нас плохо с гостиницами, плохо с поездами, плохо с указателями и дорожными знаками. Но стоит пообщаться с гостями фестиваля, чтобы понять: они нам все это прощают. Родители, которые привезли сюда детей из Херсона, Кривого Рога, взахлеб рассказывают о наших прекрасных улицах, цветущих тюльпанах и невероятной атмосфере детского танцевального праздника.

А полька… Можно тысячу раз написать «870 профессиональных танцоров станцевали польку на Дворцовой», можно тысячу раз сфотографировать это действо, но ни слова, ни фотографии атмосферы праздника не передадут. Это было невероятно!