«Украинский космос – это не утопия»

Судьба этого человека кому-то покажется очень похожей на его собственную. А кто-то откроет для себя что-то новое, узнав, как вехи истории отражаются на человеческих жизнях.

Виктор Семененко из того поколения, когда все мальчишки мечтали стать космонавтами. В космос он не полетел, но очень к нему приблизился, был непосредственным участником масштабных проектов, результатом которых становились все новые старты космических кораблей с Байконура.

В школе он учился средне. Зато его увлек спорт. В дзюдо Виктор дошел до чемпиона Украины. Кстати, в следующем году будет отмечаться сорокалетие клуба самбо и дзюдо нашего города.

А еще мальчишки того поколения увлекались радиотехникой. Кроме посещения специальных кружков, дома делали электрогитары – цепляли на обычную, акустическую, разные «прибамбасы» и получали желаемое звучание. Видимо, именно это увлечение помогло определиться с вузом, в который надо было поступить после службы в армии. Виктор выбрал Харьковский авиационный институт. Тем более там уже учился одноклассник.

«Радиотехнические системы летательных аппаратов» – так назывался выбранный факультет. Учеба увлекла настолько, что Виктор Семененко окончил ХАИ «почти с красным дипломом» – всего одна четверка на госэкзамене по научному коммунизму. Был общественным активистом, получал повышенную стипендию – имени Жуковского.

На распределении был первым и от предложения не смог отказаться. Выпускнику сразу же дали квартиру в Харькове и приняли на работу в «почтовый ящик». Были в советские времена такие засекреченные объекты. На самом деле это был научно-исследовательский технологический институт приборостроения.

О своих изобретениях Виктор Борисович не рассказывает: «Они были под грифом “секретно”, поэтому я не знаю, можно ли сейчас о них говорить». Но технологических разработок было очень много – Семененко был главным конструктором института, в его подчинении было две с половиной тысячи человек. И да, в командировки на Байконур ездил неоднократно…

Вообще командировки были по всему Союзу. Институт подчинялся Министерству общего машиностроения СССР. После развала Союза его забрало под себя Министерство промышленной политики Украины. А потом перешли под Национальное космическое агентство, которое возглавлял Владимир Горбулин. А профессиональным праздником сотрудников КБ было 12 апреля.

В 2000 году с любимой работы пришлось уйти. На тот момент в КБ осталось всего сто пятьдесят человек. Давнее хобби стало основной работой. А хобби было… сельское хозяйство. Отрасль слабо финансировалась, а надо было зарабатывать деньги, поэтому мозг конструктора изыскивал предпринимательские способности и давал результаты. Например, на Западе коровам массово удаляют рога – так надо, и это называется обезроживание. Украинские конструкторы разработали и сделали специальный прибор для выжигания рогов. Виктор Семененко продолжительное время выпускал этот прибор за рамками основного рабочего времени в КБ. А еще благодаря Виктору Борисовичу в Украине стали выпускать кольца, которые ставят быкам в нос. Казалось бы, где космос, а где крупный рогатый скот, но девяностые всех серьезно потрясли.

Поработал в сельском хозяйстве, попробовал себя в политике и в 2011 году возглавил «Империю-С» – старейший завод города, который скоро будет отмечать свое 155-летие.

Об истории пивзавода с Виктором Борисовичем можно говорить очень долго. Он увлекающийся человек, поэтому взахлеб рассказывал о визите на завод праправнука Зельцера из Франции, показывал фотографии. Но это, как говорится, совсем другая история…

Виктор Семененко сейчас в поиске новой жизни для пивзавода. Он же изобретатель, конструктор, поэтому всю жизнь приходится искать и находить. А еще он ностальгирует. Нет, не по СССР, а по своему КБ, единому духу для тысяч людей, удовлетворенности от выполнения важнейших стратегических задач.

«Украинский космос – это не утопия, – говорит Виктор Борисович. – Он вполне может быть. Если бы нашу отрасль нормально финансировали, мы многого добились бы. В случае, если нашей стране нужен будет космический корабль, соберутся светлые головы, опытные специалисты и сделают. Космический потенциал есть. Но надо понимать, что эта деятельность неприбыльная, она нуждается в серьезной поддержке».

Лиза Джулай – специально для «УЦ».