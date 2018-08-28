Річниця незалежності

24 серпня в приміщенні Кіровоградського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Кропивницького відбулися урочисті збори, присвячені 27-й річниці незалежності та 100-річчю з дня відродження української державності. Під час урочистостей відбулося вручення державних і обласних відзнак кращим представникам військового, гуманітарного та промислового секторів області.

Ми живемо в часи, коли події навіть сторічної давнини не здаються давно забутими, особливо це стосується боротьби за українську державність, адже й через сто років українці відповідають на ті самі виклики й долають ті самі труднощі, які так і не змогли подолати тогочасні політики. Ефект історичної присутності та навіть достовірності був підсилений театралізованим дійством, підготованим силами акторів театру, коли на сцену вийшли історичні постаті – голова Центральної Ради, якого називають першим президентом України Михайло Грушевський і голова секретаріату Центральної Ради Володимир Винниченко. Вони й зачитали текст Універсалу, яким проголошувалася незалежність України.

Зараз ми бачимо ті помилки, які призвели до втрати Україною державності, але й через сто років змушені долати опір зовнішніх і внутрішніх деструктивних сил. Втім, є й відмінності, адже саме російська агресія, фактично розпочата в 2014 році, стала консолідуючим фактором для українського суспільства, своєрідною точкою неповернення до імперської моделі існування України. Про це у своїй промові сказав і голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко: «Зовнішній ворог, Путін зі своєю агресією, надзвичайно високо підняли планку українського патріотизму. 194 наших земляка віддали своє життя за те, щоб ми могли жити в мирній Україні». Цей виклик, який здавався неймовірним ще кілька років тому, сприяв відродженню українського бойового духу, народженню нової української армії.

Є багато рис, які роблять нашу дійсність надзвичайно схожою до подій 1918 року, але з суттєвими відмінностями. Перша відмінність полягає в тому, що на фоні смертельної небезпеки Україна змогла консолідувати свій фінансовий, економічний, промисловий і патріотичний потенціал і спрямувати його на опір агресору, на переозброєння армії. Результати ми всі могли побачити під час параду в День незалежності.

Інша відмінність полягає в тому, що на фоні надзвичайного військового тиску на економіку Україна повинна покращувати соціальні орієнтири, не допустити падіння рівня життя. Варто зазначити, що на основних напрямках ми маємо досить вагомі здобутки, про що нагадав Сергій Кузьменко, адже попри те, що «левова частка наших фінансів була спрямована на захист України», в області вдалося значно покращити стандарти соціальної сфери, що матеріалізувалося в будівництво нових дитячих садків, оновлення та технічне оснащення закладів охорони здоров’я, розвиток шляхової інфраструктури, куди за останні роки було спрямовано «три мільярди гривень, саме стільки під час війни, за останні три роки, ми витратили, щоб автошляхи Кіровоградщини стали кращими, це стосується і місцевих доріг, яких у цьому році буде відремонтовано більше ста». Нагадаємо, що за всі попередні мирні роки та «успішні» уряди, на ремонт доріг області було витрачено суми в десятки разів менші, ніж зараз.

Але в чомусь нам і складніше, ніж сто років тому, адже сучасні комунікативні технології, зокрема ЗМІ та соціальні мережі, роблять суспільство надзвичайно вразливим до популістичних форм впливу, і це може бути чи не найбільшою загрозою сьогодення. Про це нагадав один з нагороджених, Віталій Єгоров, майор ЗСУ, учасник АТО, який закликав на фоні найближчих виборів не допустити реваншу проросійських сил.

А заключним, надзвичайно потужним акордом урочистостей стало виконання кропивничанами безсмертного шевченкового «Реве та стогне Дніпр широкий» і заклик самого Тараса: «Обніміться, брати мої, молю вас, благаю».

Фото Павла Волошина, «УЦ».