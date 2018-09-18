Восточная сказка про любовь

В понедельник, 17 сентября, начался 48-й Всеукраинский фестиваль театрального искусства «Вересневі самоцвіти». Открыли его гости из Днепра великолепным спектаклем «Один день из тысячи ночей» по пьесе Анатолия Крыма «Старая новая история» о герое восточных легенд и анекдотов Ходже Насреддине.

Днепровский академический украинский музыкально-драматический театр им. Шевченко в августе отметил свое столетие. Он был основан в Киеве отделом искусств Наркомпроса как Первый государственный украинский драматический театр. Первые годы театр поколесил по городам Украины (Киев, Екатеринослав, Харьков, Полтава, Луганск), а с 1927 года местом его постоянного пребывания стал Днепропетровск. Возглавляет театр директор – художественный руководитель Оксана Петровская, заслуженная артистка Украины, кстати, блестяще сыгравшая в этом спектакле старшую жену бухарского эмира. Главный режиссер – заслуженный деятель искусств Украины Анатолий Канцедайло.

Феерический мюзикл о Насреддине был поставлен к юбилею театра. Музыку к спектаклю написал Владимир Назаров, он же выступил и режиссером. Художники – Борис Голодницкий и Ольга Иванова. Зажигательные восточные танцы поставил хореограф Алексей Коваленко, живым оркестром руководит Юрий Бедник.

Итак, Бухара, XVIII-XIX столетие. Правит страной эмир (Игорь Томилов), имеющий безграничную власть над своими подданными и обложивший их непомерными и постоянно растущими налогами, в том числе и «на просто так». И вдруг спокойствие власти нарушает Ходжа Насреддин (Ярослав Безкоровайный). Его невесту Гюльджан, с которой он помолвлен с детства, хитростью выкрали и отвезли во дворец эмира, и Ходжа, вступив в сговор со звездочетом Гусейном Гуслия и выдавая себя за него, спешит ей на выручку.

Наверняка практически все когда-то слышали истории и притчи о Ходже Насреддине – этом мудреце и шутнике, мыслителе и хитреце, взявшемся за 20 лет научить читать эмирского осла и объяснявшем, что это просто, вот только ему неудобно страницы переворачивать. Почему этот спектакль нужно внимательно слушать? Да потому, что в нем много фраз не о старинной Бухаре, а о нашей с вами Украине! Я не удержалась и даже записала в блокнот несколько: «Народ, не харчуйтеся брехнею, народ повинен бути з головою», «Всі присягаємось, що не здаємось, всі підкупаємось, всі продаємось!», «Прикинься ідіотом – станеш міністром», «Чиновник, якому відрубають голову, може красти ще хвилин двадцять»…

В общем, было красиво, ярко, весело и музыкально, интерактивно, потому что зрители в зале вовлекались в само действо и даже платили налоги сборщикам подати… Зал театра был полон (зря переживал режиссер спектакля!), зрители живо реагировали на происходящее на сцене, особенно на зажигательные и чувственные танцевальные номера полуодетых восточных красавиц, а в конце спектакля долго не отпускали актеров со сцены.

Режиссером и автором музыки, как мы уже отметили, стал Владимир Назаров, которого прекрасно знают не только взрослые – как композитора и певца, актера и режиссера, возглавлявшего в свое время музыкальный Театр национального искусства в Москве, но и дети, весело вертящие попами под его «Танец маленьких утят». Мы не могли не задать Владимиру Васильевичу, который уехал из России в Украину и с 2016 года работает в театре в Днепре, несколько вопросов – о театре и не только.

– Владимир Васильевич, почему вдруг Ходжа Насреддин? У нас же сейчас, как говорят, в тренде все украинское, в том числе и театральные герои. Вы не боитесь опять попасть «не в струю»?

– А я всегда не в струе! Это мое обычное состояние. Дело в том, что я всегда занимался музыкой разных народов мира, поэтому нет ничего удивительного. Первый спектакль, который я поставил в театре Шевченко, был «Скрипач на крыше» (мюзикл по пьесе Григория Горина «Поминальная молитва». - Авт.) – еврейская тема, потом – «Жил-был пес», украинская тема, потом Ходжа Насреддин, «Один день из тысячи ночей» – Восток. Следующий спектакль, над которым мы уже работаем, – «Пиросмани, или Миллион алых роз», то есть Грузия, потом хотим взяться за «Вечера на хуторе близ Диканьки» – снова Украина, и «Снежная королева» к Новому году. Это вот наш план на ближайшее время.

– Нужны ли нам в наше время такие мудрецы, как Ходжа Насреддин? Востребованы ли они?

– Конечно, нужны, потому что за много веков ничего не поменялось! Как воровали, так и воруют, как обманывали, так и обманывают, и Ходжа Насреддин выступал и выступает как защитник маленького простого человека, обездоленных, которым не на что надеяться. Ходжа – это такой пересмешник, который не боится говорить сильным мира сего правду в глаза. И все-таки приятно, что они ее слышат. Приятно для нас и неприятно для них.

– А вам встречались в жизни Ходжи Насреддины?

– Да, конечно.

– Много?

– Не очень.

– А можете кого-то назвать?

– Прежде всего – это Аркадий Исаакович Райкин. Правда, у него немножко имидж такой… аристократический. Все наши сатирики… А в Украине я, пожалуй, не знаю… Хотя нет – тот же «95-й квартал»: они не боятся высмеивать сильных мира сего. Я думаю, всегда должен существовать такой человек, который как зеркало кривое нашей действительности, нашей власти, который может в таком сатирическом ключе поднять на смех – а смеха они боятся больше всего!

– Вы – человек, как говорили раньше, общесоюзного масштаба, вас знают все на постсоветском пространстве, и вдруг вы покидаете Россию и уезжаете в Украину. У вас остались друзья в России? Вы общаетесь с кем-то? Кто поддержал вас в вашем решении?

– Многие. С теми, кто меня не поддержал, я просто не общаюсь. Все мои друзья, все, с кем я дружил, не отвернулись, им сейчас тяжело. О, кстати, вспомнил! Один наш пересмешник скоро приедет в Украину. У нас в Днепре, в «Меноре», 22 сентября будет творческий вечер Виктора Шендеровича. Это классический тип человека, который шел сатирическим путем, если вы помните его передачу «Куклы», которую закрыли, потому что Путин не выдержал едкой сатиры Шендеровича, и тут не поможет ни «Новичок», ни полоний, ничего… Сатира Шендеровича проходила сквозь стены, сквозь броню…

– Скажите честно, есть ли человек, о разрыве с которым в связи с вашим переездом в Украину вы жалеете?

– Нет.

Фото Павла Волошина, «УЦ».