Первопроходцы энергосбережения

«Честно говоря, мы вместе с поселковым советом шли на риск, но в конце концов оно того стоило», – отметила наша собеседница – директор детского сада в поселке Новом Ольга Клепацкая. О каком риске идет речь?

Детский садик № 74 «Золотой петушок» практически каждую зиму оказывался на грани закрытия. За 30 лет с момента открытия в нем ни разу не было капитального ремонта, а самым слабым местом была крыша.

– Стоило ударить морозам, и температура в группах опускалась до 12 и даже до 9 градусов, – рассказывает нам Ольга Петровна. – Сделать с этим ничего не могли. Жильцы соседних пятиэтажек говорили, что в сильный мороз видели, как через крышу садика идет пар. Как ни отапливали помещения, тепло уходило на улицу через крышу и стены. Естественно, родители этим были очень недовольны. Каждая зима превращалась в реальное испытание, у меня уже опускались руки. Детей было жалко, они реально замерзали. К тому же в любой момент санстанция могла нас закрыть из-за несоблюдения температурного режима.

Несколько лет Ольга писала письма в Новенский поселковый совет. Письма принимали, честно отвечали на них, что средств у поселка на капремонт садика нет. И это действительно так! Последней каплей в чаше терпения стал январь прошлого года – температура «за бортом» падала до минус 25! В группах – +9 – +10 градусов, но родителям необходимо вести детей в сад. В этой патовой ситуации директор садика обратилась в горсовет Кропивницкого.

– Меня направили к директору департамента по вопросам экономического развития Андрею Паливоде, – рассказала Ольга. – А он сказал, что недавно Верховная Рада приняла закон об энергосбережении, который впустил на наш рынок ЭСКО – международные энергосервисные компании. И в этом законе была выписана новая тендерная схема. Точнее, это для нашей страны она новая, а на Западе ею очень активно пользуются. Примерно тогда же был организовано первое голосование в рамках программы «Громадський бюджет». Для того чтобы воспользоваться этой новой схемой, нам нужно было провести энергоаудит садика – и мы подали заявку на участие. Честно говоря, я совсем не ожидала, что наш проект выиграет, но, видимо, весь поселок Новый болел за садик. Родители, которые водят сюда своих деток, – так уж точно!

Весной был проведен энерго­аудит детского сада «Золотой петушок» – он показал (как и предполагалось), что тепло теряется в первую очередь через крышу. Но даже на проведение ремонта кровли у поселкового совета средств не было.

– В июне на базе ProZorro наконец была запущена тендерная платформа для ЭСКО, – отметила Ольга Клепацкая. – Я снова обратилась в поселковый совет, и было принято решение подать заявку на тендер. Заказчик – Новенский совет, документы нам помогали готовить в департаменте экономического развития Кропивницкого. Там довольно сложная процедура подготовки – голосование в исполкоме, создание комиссии и так далее. Во всем этом нам помог департамент, поселковый совет и его глава Сергей Денисенко согласились это проделать, взяв на себя определенный риск. Торги выиграла энергосервисная компания из Киева, предложившая наилучшие условия. Победителя определяет программа, мы не могли повлиять на итог тендера. Частично работы были профинансированы из поселкового бюджета, но основные расходы легли на плечи этой компании. Схема такова: компания обязалась снизить энергопотребление не менее чем на 50%, но местный бюджет еще некоторое время выделяет на отопление те же суммы, что и ранее. Разница между выделенными средствами и реальной оплатой идет компании. Новенский поселковый совет заключил с киевлянами договор на 15 лет.

По словам Клепацкой, риск заключался в том, что они вместе с депутатами местного совета по сути испытывали качественно новый путь. Система только заработала, никто не гарантировал, что не случится сбой, не обнаружится лазейка в законе или их банально не «кинут». Но в августе победитель торгов начал ремонтные работы. Первым делом была основательно утеплена и перекрыта крыша, на территории садика был установлен индивидуальный теплопункт. Далее пришла очередь стен. Но к наступлению холодов исполнитель не успел завершить работы.

– Работники не успели закончить отделку стен, и пока они выглядят не слишком презентабельно, – говорит Ольга Петровна. – Но основные работы по утеплению проделать успели. Ремонт был капитальным – крышу подняли на 30 сантиметров, положили два слоя утеплителя. Теплопункт нужен для того, чтобы обеспечивать стабильную температуру. В эти работы было вложено огромное количество денег – около 6 миллионов гривен.

Результат не заставил себя долго ждать – по словам Клепацкой, сейчас средняя температура в садике – 22-24 градуса. Можно было бы делать и больше, но это уже превышение санитарных норм. Оборудование на теплопункте следит за тем, чтобы температура не выходила за пределы норм – ни вниз, ни вверх. Дети и воспитатели чувствуют себя комфортно. Правда, теперь у поселкового совета есть долгосрочное обязательство перед ЭСКО, выполнившей капремонт садика. Еще в течение 15 лет средства на отопление учреждения будут выделяться из местного бюджета в «доремонтных» объемах. Но зато новенцы водят своих малышей в обновленный теплый детский сад. Быть первопроходцем нелегко, но в данном случае риск того стоил.