Вырваться из четырех стен

В Кропивницком открылась еще одна организация для людей с инвалидностью – молодежный центр «Сильные духом». Что это такое и почему наличие этого учреждения – настоящий подарок для всех членов семей, в которых живут люди с ограниченными возможностями?

Руководителем нового центра стала Людмила Шукрута. Этого человека в нашем городе хорошо знают и чиновники, и сами жители. Она много лет руководит общественной организацией «Сердце матери». При активном содействии этой ОО пять лет назад в Кропивницком (тогда еще Кировограде) появился центр реабилитации для детей с инвалидностью. Сегодня этот центр оказывает неоценимую помощь более чем полусотне детей с самыми различными тяжелыми диагнозами – ДЦП, синдром Дауна, аутизм и другие. Однако для родителей подросших детей возникает практически неразрешимая дилемма: когда ребенку исполняется 18 лет, официально он уже считается взрослым и посещать детский центр не может. Но его психологический возраст и потребности остаются практически теми же, что и раньше. Вот, собственно, для таких молодых людей и начал свою работу центр «Сильные духом». В минувшую среду состоялось его открытие, на котором присутствовали мэр Кропивницкого Андрей Райкович и секретарь горсовета Андрей Табалов.

В разговоре с корреспондентом «УЦ» Людмила Шукрута отметила, что это учреждение не является коммунальным, а подавляющее большинство тех, кто в нем работает, - волонтеры.

– Основателем центра «Сильные духом» является ОО «Сердце матери», – говорит она. – Такой центр, ориентированный на молодежь, на Кировоградщине первый. Зачем он нужен? Смотрите, под эгидой Марины Порошенко, жены Президента, активно внедряется инклюзивное школьное образование. Это очень хорошо. Но пока никто не задумывается над тем, куда идти детям с инвалидностью после школы. ПТУ и вузы остались недоступными для них, человек достигает 18 лет и оказывается запертым в четырех стенах. Над тем, чтобы центр для молодежи открылся, «Сердце матери» билось все 20 лет своего существования.

По сути, помещение центра «Сильные духом» является одновременно и офисом ОО – только сейчас у этой организации появилось помещение. Находится оно по тому же адресу, что и центр реабилитации для детей с инвалидностью, – ул. Евгения Тельнова, 8/6, за 13-й школой в здании бывшего детского садика. Как рассказала Шукрута, здесь будут открыты 12 студий по трем базовым направлениям деятельности. Первое направление – обучение социально-бытовым навыкам (кулинария, навыки самообслуживания, ориентация в пространстве и практический счет). Второе – художественное (театральный кружок, музыка, литературная студия, арт-терапия). Третье – предпринимательская деятельность.

– Открытие нашего центра состоялось благодаря «Общественному бюджету», в нынешнем году в рамках этой программы мы победили в категории «Социальные проекты», благодаря чему и были выделены почти 400 тысяч гривен, – говорит Шукрута. – А на «Общественный бюджет» следующего года мы уже подали проект «Новые возможности» по закупке компьютерной техники для «Сильных духом», и он тоже оказался в числе победителей. На этой технике мы будем обучать своих подопечных компьютерной грамотности. А еще у нас будет возможность самим изготавливать сувенирную и полиграфическую продукцию – и для себя, и под заказ. Люди с инвалидностью смогут зарабатывать себе на жизнь.

Пока центр «Сильные духом» только входит в рабочий ритм. В нем работают члены организации «Сердце матери» – родственники людей с ограниченными возможностями. Рассчитан он на 30 человек, однако вполне вероятно, что спрос значительно превысит предложение. Тем временем «Сердце матери» постепенно расширяет свою географию.

– Наша ОО уже имеет ячейки в Компанеевке и Бобринце, на очереди создание филиалов «Сердца матери» в Малой Виске и пгт Смолино. Центры, подобные тому, что открылся в Кропивницком, нужны и там.

На самом деле центры, подобные тому, что при поддержке городских властей открыло «Сердце матери» в Кропивницком, должны появиться в каждом райцентре. Люди с ограниченными возможностями не должны быть предоставлены сами себе. Но, пока создание центров обучения и досуга для людей с инвалидностью не стало госпрограммой, эта трудная задача лежит на плечах энтузиастов – таких, как члены ОО «Сердце матери». Попасть на занятия в центр «Сильные духом» можно, связавшись с ними – у организации имеется страничка в «Фейсбуке». Перед записью на занятия будущему подопечному центра (или его опекуну) нужно заполнить небольшую анкету и предоставить базовый пакет документов – копии паспорта и кода налогоплательщика, при необходимости – копию удостоверения получателя льгот. Своя страничка в «Фейсбуке» есть и у Людмилы Шукруты. Информацию о работе центра «Сильные духом» можно получить также по телефону (066) 973-12-34.