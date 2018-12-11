Александр Артюх: «Рентген – глаза терапевта»

На прошлой неделе в Центральной городской больнице Кропивницкого (известной горожанам как «больница на Валах») мэр Андрей Райкович торжественно открыл обновленный рентген-кабинет.

– На сегодня этот кабинет является самым современным среди городских медучреждений, - отмечает главврач Центральной горбольницы Александр Артюх. – И для меня это особенно важно, потому что по своей специализации я – врач-рентгенолог. В 1988 году я приехал проходить интернатуру в Кировоград и увидел все рентген-кабинеты города. Уже тогда, в 1988 году, кабинет в больнице на Валах был в ужасном состоянии, с допотопным аппаратом. В начале 90-х аппарат обновили, но это было уже подержанное оборудование, на тот момент морально устаревшее. А когда я стал главврачом больницы, кардинальное обновление рентген-кабинета стало для меня одной из главных задач. Особенно это важно, учитывая, что на Валах расположено детское инфекционное отделение. Условия, в которых приходилось делать снимки малышам, были просто неприемлемыми – холодное помещение, щели в стенах толщиной в палец. Три года назад мы вместе с Андреем Павловичем (Райковичем. - Авт.) решили, что нужно вплотную этим заняться, выделить средства из бюджета. Вопрос был вынесен на сессию, проголосован. Теперь мне не стыдно вести маленького пациента на рентген.

Рентген-аппарат – необходимейшая вещь для диагностики множества болезней. С новым оборудованием возможности более точной диагностики (а значит, и правильного лечения) значительно расширились.

– Рентген – это глаза терапевта, - говорит Артюх. - Подозрение на пневмонию – нужен снимок. Артрозы – снимок. Для лечения огромного количества болезней нужны точные данные, полученные с помощью рентгена. В новом кабинете стоит современный аппарат итальянского производства, есть все необходимое дополнительное оборудование – например, специальные приспособления для того, чтобы делать снимки маленьким детям. У аппарата высокая точность, он рассчитан на 3 рабочих места – специалисты понимают, насколько это важно.

А теперь самое интересное: городская власть не только выделила средства на кардинальное обновление рентген-кабинета в больнице на Валах, но и взяла на себя огромную долю расходов, связанных с его работой.

– Для аппарата нужны качественные пленки и реагенты, - отмечает Артюх. - Они закупаются за средства городского бюджета. Для детей, лежащих в стационаре, рентген бесплатный. Для таких категорий взрослых граждан, как инвалиды и ветераны войны, участники АТО, он также бесплатный. Но главными его «клиентами» все-таки будут дети.