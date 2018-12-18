На Дворцовой впервые в городе открылась резиденция Святого Николая

Муниципальное бюро общественного лидера Артема Стрижакова в предновогоднее время превратилось в резиденцию Святого Николая. Она открылась 19 декабря и готова принять всех желающих маленьких кировоградцев!

Дети могут пообщаться со Святым Николаем и сфотографироваться с ним. Посмотреть все фото профессионального фотографа можно будет на сайте Муниципального бюро и в «Фейсбуке». Каждому маленькому посетителю, который расскажет стишок, споет песню или принесет новогодний рисунок, Николай вручит подарок – пакет со сладостями.

Посетить сказочную резиденцию успеют все желающие. Она будет работать в будние дни и в выходные, с 12.00 до 17.00, аж до 30 декабря по адресу Муниципального бюро Артема Стрижакова: ул.Дворцовая, 27/25.