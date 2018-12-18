С новым театром!

В каждом новом году хочется чего-то нового: событий, встреч, людей, эмоций. А если это новый театр, то совпадают все ожидания. В нашем городе рождается Современный театр сатиры. Труппа пока состоит из трех человек, но репетиции первого спектакля идут полным ходом, уже готовы афиши, костюмы. Точная дата премьеры еще не определена. Накануне события, которого ждут театралы Кропивницкого, мы пообщались с художественным руководителем СТС Романом Бутовским.

– Роман, какова твоя роль в новом проекте, кроме того, что ты художественный руководитель?

– Я за всех и за того парня. Инициатор, организатор, директор, художественный руководитель, актер и режиссер. Я сам по себе комический актер. Я так себя вижу, понимаю, позиционирую. Поэтому не было сомнений, как театр будет называться, чем заниматься. Выбор пал на сатиру.

– До этого ты был актером «Резонанса»…

– Да, там я отыграл три года и понял, что мне хочется большего, хочется развиваться, идти дальше. И возникла идея создать независимую труппу. Раньше такие театры назывались антрепризными, сейчас – проектными.

– Вас пока трое.

– Да, именно столько актеров нужно для постановки пьесы «Муж моей жены». Я довольно быстро и легко нашел актеров. Помимо того, что я играл в «Резонансе», давно дружу и с Леной Франтасовой, и с Сашей Теслей. И они очень быстро согласились. Я за это им благодарен, так как оба – взрослые люди, занятые на работе и в семьях. Но театр в них живет, и им хочется выйти на сцену и отыграть.

– Где вы репетируете и где будет премьерный показ?

– Репетируем мы в библиотеке имени Маланюка на Дворцовой. И премьера будет там. Для меня была очень важна дислокация, потому что город у нас маленький, и люди привыкли, что все самое интересное находится и происходит в центре. Я долго искал место, и помогли друзья. В библиотеке есть прекрасный большой зал на сто мест. На данном этапе нам большего и не нужно, потому что хочется камерности, интерактивности со зрителем. Немаловажно, что там тепло. Надеюсь, что зимними вечерами это тепло объединит наш театр и зрителей.

– Ты еще и художник по костюмам? Как они создаются? Откуда финансирование?

– Я еще и парикмахер, и гример, и монтировщик. Что касается денег, то при грамотном подходе не возникает необходимости в колоссальных вложениях. Если руки растут, откуда нужно, и мозги на месте, можно обойтись малым. Например, костюм для главной героини мне обошелся в 120 гривен. Это и туфли, и сумочка – в общем, все. Наш спектакль не карнавальный, а бытовой, поэтому одежда на героях повседневная, но при этом яркая и интересная.

– Эта пьеса ставилась много раз. Твоя постановка будет отличаться?

– Пьеса, действительно, довольно популярная, спектакль пользуется большим спросом в мире. Автор пьесы – Миро Гавран, хорватский драматург. Пьеса настолько популярна, что ее хочется ставить и играть. Сюжет вроде бы незамысловатый: у героини два мужа в разных городах. При этом у нее есть любовник в третьем городе. Она разрывается между ними не потому, что она ветреная или ей хочется острых ощущений, просто в каждом мужчине она видит то, из чего лепит своего идеального мужа.

– Билеты будут продаваться?

– Да. Спонсоров у нас нет, а любой театр должен на что-то существовать и развиваться. Пока все делаем своими силами, а в дальнейшем, надеюсь, мы станем самоокупаемыми.

– Кто придет на премьеру?

– Конечно, друзья. Желающих уже столько, что зала на сто мест будет мало. Планируем дать несколько премьер, чтобы всех удовлетворить.

– Уже есть планы на перспективу? Труппа будет увеличиваться?

– Безусловно. Параллельно я работаю над вторым спектаклем. Материал очень интересный. Это все, что я пока о нем скажу. Планирую каждый последующий спектакль делать интереснее предыдущего.

– А гастроли предполагаются?

– Само собой. Для начала мы проедем по области. Но все зависит от актеров, у которых, повторюсь, есть основная работа и семьи.