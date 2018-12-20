У Кропивницькому депутат Михайло Бєжан відзвітував про свою діяльність

Сьогодні, 20 грудня, депутат міської ради Кропивницького Михайло Бєжан відзвітував про рік своєї діяльності, передає кореспондент CBN.

Розпочав свій звіт депутат з досягнень на окрузі. Так, у лютому він зустрічався з жителями 101-го мікрорайону. Зустріч приурочили відкриттю двох нових ліфтів в оновлених під’їздах, які вдалось відремонтували спільним коштом з мешканцями будинків. Відремонтували ще два під’їзди на проспектах Університетському та Промисловому й прибудинкову територію біля будинків.

Михайло Бєжан також розповів про загальноміські заходи, зокрема на Масляну на площі перед міською радою організував ярмарок із випічкою, млинцями та гарячими напоями, які допомагали готувати активісти громадської організації «Серця Матерів Кіровоградщини». Всі зібрані кошти передали на допомогу військовим.

За рік чимало заходів провели й для дітей з особливими потребами. Серед них – безкоштовні відвідування кінотеатру, розважального центру, ігри та квести.

«Я разом з дітьми ходив на сеанси та куштував солодощі, брав участь у квестах та іграх. Ці зустрічі завжди були щирі», – зазначив Бєжан.

Значну частину роботи депутат спрямовує на допомогу та підтримку військових. Він співпрацює з Кіровоградським обласним госпіталем для ветеранів війни й громадськими організаціями «Громадська варта», «Іволга» та «Серці матерів Кіровоградщини». На підтримку військових проводили творчі заходи, один з яких «Рук материнських тепло» – конкурс на найкращий в’язаний виріб. Всі зібрані теплі речі передали військовим, а найактивніші чотири учасники отримали можливість відпочити у Буковелі.

У листопаді група учасників АТО з Кіровоградщини також відправилась на відпочинок до гірськолижного курорту. «Вважаю, що наші захисники заслуговують саме на такий відпочинок з хорошими європейськими умовами», – додав депутат.

Михайло Бєжан очолює комісію міської ради з питань промисловості, транспорту, торгівлі, сфери послуг й захисту прав споживачі, за рік роботи провів вісім засідань. На них розглянули питання щодо придбання 10 автобусів середньої пасажиромісткості, завдяки чому відновили роботу трьох маршрутів: №№46, 111-а та 130, встановлення й розміщення літніх майданчиків у місті та питання щодо обмеження продажу алкоголю в нічний час.

По завершенні зустрічі Михайло Бєжан подякував всім присутнім за довіру, допомогу та розуміння та пообіцяв працювати на результат і в наступному році.