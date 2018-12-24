Вспомним о писавших…

В последнее время в Кировоградской области наблюдается настоящий бум издания книг на историческую тематику, и о новинках мы стараемся рассказать читателям «Украины-Центр» – история сегодня, как никогда, актуальна и востребована.

Недавно один из самых активных краеведов Кировоградщины Владимир Полищук представил свою новую работу – книгу «Время псевдонимов и рабкоров», вызвавшую интерес прежде всего в журналистских кругах Кропивницкого. В предисловии автор, издающий большинство своих книг небольшими тиражами на собственные деньги, прежде всего для библиотечных фондов области, подчеркивает, что идею издания книги ему подсказал другой известный краевед – Владимир Босько. Он посоветовал автору объединить материалы о журналистах, писателях и просто известных людях, которые начинали свой путь в газетах Элисаветграда, а позже Зиновьевска или Кировограда. В результате книга, состоящая из газетных статей разных лет, содержит множество интересных фактов и даже открытий, сделанных, как сейчас модно говорить, «по ходу» журналистской и краеведческой деятельности автора.

В книге собраны данные только о людях, начинавших свой творческий путь в конце XIX и начале XX столетия. Пласт середины или конца XX столетия тоже хранит огромное количество известных сегодня имен, начинавших свой путь в кировоградской журналистике, в том числе и в электронных СМИ. Но «огласить весь список» будет проблематично, потому что журналистика – одна из наиболее динамично меняющихся сфер профессиональной деятельности. Звезды здесь вспыхивают часто, это отмечал еще Андрей Тарковский, когда насчитал более 200 литераторов, вышедших из Елисаветграда, а ведь еще есть политики и научные деятели, тоже в свое время отметившиеся в местной печати.

Существует несколько взглядов на «собрания сочинений» журналистов, изданные отдельной книгой, в которую они помещают опубликованные в разное время газетные статьи. Иногда дело доходит и до весьма солидных фолиантов. Часто это не вызывает никакого интереса, потому что написанные в разное время статьи позднее просто теряют свою актуальность и становятся неинтересными. Кстати, о том, что у газетной, условно говоря заметки, «век недолог», хорошо знают и сами журналисты, поскольку обстоятельства, сопутствующие написанию материала, не только меняются, но и забываются. Тем более в книге, в которой материал выходит спустя несколько лет, а то и десятилетий после написания. Читатель уже и не всегда понимает, о чем идет речь. Но в нашем случае, поскольку мы говорим об исторических фактах и известных личностях, которые были разбросаны во времени и по газетам, оказалось совершенно логичным собрать все в одно издание.

Большинство разделов, наполненных конкретной информацией, вообще могут претендовать на отдельные исследования жизни и творчества героев публикаций, и начинать их можно уже со страниц книги В. Полищука. Здесь и развитие печатного дела в городе, ведь автор приводит данные об 11-ти елисаветградских типографиях, и тематика заметок рабочих корреспондентов (рабкоров), и расшифровка псевдонимов, и установление адресов, и многое другое.

Наверное, своего исследователя ждет и тема периодики Елисаветграда – Кировограда, особенно в переломные периоды истории. Интерес вызывает даже перечень местных газет, в которых начинали свой творческий путь известные люди: «Соціалістичний наступ», «Червоний шлях», «Елисаветградские новости », «Голос Юга», «Новости Юга», «Сівалка», «Наша жизнь», «Друг народа», «Педагогический вестник», «Военная копейка», «Известия Александрийского земства», «Наша хата», «Новий шлях», «Республіканець», «Зінов’євський пролетарій», «Красный путь» – наверное, и этот перечень неполный, если принимать во внимание периодику, выходившую в те годы и в других городах нынешней Кировоградской области.

Книга может стать и поводом для начала работы над созданием настоящих художественных произведений о наших звездах литературы, начинавших здесь и незаслуженно преданных забвению, тогда как они могут сиять и сегодня. Так, Владимир Полищук замечает, что даже на областном уровне не заметили 125-ю годовщину Дона-Аминадо, (Аминодава Шполянского), выдающегося поэта-сатирика, который начинал свой творческий путь в елисаветградском «Голосе Юга» и настиг своими предсказаниями наше время. Впрочем, об этом авторе появилось много серьезных исследований, просто мы о них практически ничего не знаем. Но как свидетельствует книга Владимира Полищука, в истории елисаветградской и кировоградской журналистики есть достаточно и биографий – готовых сюжетов романов или сценариев для художественных фильмов.