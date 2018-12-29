Не дают субсидию? Идите на комиссию!

Жительница Кропивницкого, пенсионерка Лариса С. в прошлом месяце обратилась за субсидией в Управление социальной защиты Фортечного района. Однако в начислении на общих основаниях ей было отказано – как она сама нам рассказала, из-за того, что ее невестка не имеет официальных доходов. Она уже долгое время не может найти работу по двум причинам. Первая – предпенсионный возраст, а вторая – хроническое заболевание.

– В таких случаях дело рассматривается на комиссии, – отмечает заместитель директора департамента социальной защиты населения Кировоградской ОГА Надежда Крымская. – В законодательстве, касающемся субсидий, имеется множество поправок и изменений, позволяющих многим людям, не имеющим права на субсидию в обычном порядке, получить ее по решению комиссии.

Вместе с Ларисой Федоровной мы отправились в упомянутое выше Фортечное управление социальной защиты и встретились с заместителем начальника по вопросам субсидий Еленой Владимировной Костенко. Она внимательно изучила дело Ларисы С. Оказалось, что невестка несколько месяцев назад зарегистрировалась в городском центре занятости, к ней фактически вопросов нет. Но есть вопросы к службе занятости – за несколько месяцев пребывания на учете женщина ни разу не получила пособия, соответственно, не было отчислений в Пенсионный фонд. Поскольку отсутствие выплат – не вина этой женщины, дело Ларисы С. подлежит рассмотрению на комиссии.

– Отсутствие официальных доходов или доходы менее минимальной зарплаты – самая частая причина обращения людей на комиссию, – говорит Елена Костенко. – Чтобы вы понимали, только на прошедшей неделе комиссия рассмотрела 700 дел, по большинству были приняты положительные решения. С одной стороны, были введены ограничения в выдаче субсидий, но, с другой, многие домохозяйства, не имевшие права на субсидию раньше, теперь могут получить ее по решению комиссии.

Комиссия заседает еженедельно, по средам, и имеет широкие полномочия. На рассмотрение каждого дела отводится срок до одного месяца, потом должно быть принято решение. Ранее основными причинами отказа в начислении субсидий были чрезмерно большая площадь жилья (субсидия назначалась только на определенную ее часть, за остальные «квадраты» нужно было платить полную стоимость) и покупка на сумму более 50 тысяч гривен, совершенная в подотчетный период. Теперь все эти случаи рассматриваются на комиссии и часто получают положительное решение. Например, если те самые 50 тысяч были потрачены на лечение и медицинское обслуживание, субсидию вам назначат. Положительный ответ вы получите и в том случае, если купили квартиру или жилой дом.

Случай Ларисы С - отсутствие официальных доходов у одного из зарегистрированных в домохозяйстве людей – также не безнаде­жен. Не только служба занятости, но и многие частные предприятия перечисляют соцвзносы с зарплат своих работников не вовремя, тем самым создавая им дополнительные трудности. Положительным будет решение комиссии и в том случае, если в семье есть тяжелобольной или престарелый человек, нуждающийся в постоянном уходе, а также алко- или наркозависимый (при наличии документов, подтверждающих его статус). Право на субсидию по решению комиссии получили даже семьи, члены которых находятся в местах лишения свободы (ранее этот факт был непреодолимым препятствием). Выход есть и для людей, действительно нигде официально не работающих: заключить с налоговой службой одноразовый договор на уплату соцвзноса. Минимальная сумма взноса зависит от прожиточного минимума, на сегодня она составляет 5300 грн. За какие месяцы она будет считаться, решает сам плательщик. Тем не менее, в ряде случаев не поможет и комиссия.

– Однозначно не имеет право на субсидию человек, имеющий задолженность по алиментам, – отмечает Елена Костенко. – Тем, кто выезжал за границу на 60 дней и более, субсидия также не положена за исключением стран, с которыми Украина имеет специальные соглашения. На данный момент это 24 страны, большая их часть – это бывшие республики СССР. Если вы работаете в стране, имеющей такое соглашение, платите взносы, то при предоставлении справок об уплате взносов вы имеете право на субсидию. Если вы работаете в стране, договора с которой нет, то увы.

Со списком дружественных стран можно ознакомиться на официальном сайте Минсоцполитики. Напомним также о хрестоматийных препятствиях – квартире, отапливаемая площадь которой превышает 120 квадратных метров, доме площадью более 200 «квадратов» и машине, произведенной менее чем 5 лет назад. Если многие случаи с жильем получают положительный ответ комиссии (например, в доме живут две семьи или многодетная семья), то, имея новехонькую машину, вы, скорее всего, получите отказ. Субсидию вы не получите и в том случае, если в подотчетном периоде у вас имеются долги по коммунальным услугам, превышающие сумму 340 грн.

Как объяснила Елена Владимировна, понятие «подотчетный период» при начислении субсидии является ключевым.

– Мы часто сталкиваемся с непониманием, причем иногда ошибаются даже наши сотрудники, когда консультируют клиентов, – отмечает замначальника. – Люди не предоставляют полную информацию о себе и зарегистрированных в домовладении членах семьи. Это не специально, просто они идут в управление соцзащиты с тем, что имеют на данный момент. А нам необходим период за полгода до этого момента – и в этом периоде, как правило, обнаруживаются нестыковки и проблемы. Нередко факты, которые мы узнаем, получая ответы на запросы в официальные инстанции, становятся для людей неприятным сюрпризом.

Размер субсидии зависит от размера доходов всех людей, зарегистрированных в домо­владении, полученных ими в этот самый подотчетный период. Он составляет два квартала, предшествующих тому кварталу, в котором человек обратился за субсидией. Если вы обратились в ноябре (то есть в четвертом квартале), то сотрудники управления соцзащиты будут делать запрос на шесть месяцев – с апреля по октябрь (то есть на второй и третий кварталы).

Немалый пласт обращений на комиссию – это начисление субсидии не по месту регистрации, а по месту фактического проживания. Привязка к адресу регистрации – одно из майских новшеств уходящего года.

– Я хочу отметить, что никто не заставляет выписывать родственников из домовладения, чтобы получить субсидию, – говорит Елена Костенко. – Но практика такова, что многие в погоне за нужным им размером субсидии готовы практически на все: они выписывают одних родственников, прописывают других, становятся на учет в центр занятости, снимаются с учета и так далее. Массовые ситуации, когда мы вынуждены отказывать людям в субсидии, – одинокий пенсионер, чьи дети живут за границей, но они о нем забыли. Выписать детей пенсионер боится – он беззащитен перед мошенниками, отнимающими квартиры у престарелых одиноких людей, наличие прописанных родственников может стать им препятствием. Но платить за коммуналку полную сумму он не в состоянии.

Возможно, вскоре комиссии получат дополнительные полномочия, которые позволят поддержать таких людей, на это надеется чиновница. Нормативная база по субсидиям постоянно обновляется и совершенствуется. Однако сегодня 60% всех домохозяйств, находящихся на территории Фортечного района города Кропивницкий, не могут обойтись без поддержки в виде субсидии. Огромное количество людей не справляется с коммунальной нагрузкой. Справится ли государство?