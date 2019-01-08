Транспортные расходы

С 18-го декабря 2018 года жители города Кропивницкий замерли в ожидании резкого и неуправляемого подорожания проезда в городском пассажирском транспорте. По соцсетям быстро разлетелась новость, что исполком разрешил перевозчикам (маршрутчикам. – Авт.) самостоятельно устанавливать цены на проезд. Немедленно активизировались комментаторы, камня на камне не оставившие от самой идеи, мол, когда же они напьются народной крови?! На самом деле, как это чаще всего и бывает, все оказалось не так, не тогда и не с теми…

Вообще-то логика в предоставлении права перевозчикам самим устанавливать стоимость проезда присутствует, хотя бы по аналогии с торговлей. В любом магазине нас просто «радуют» новыми ценниками, даже на продукты питания первой необходимости и социальной значимости, и никто этому не удивляется. Мы платим столько, сколько нам говорят, хотя и сомневаемся в правомерности действий представителей торговли. В общем, в наше время все возможно, тем более что и правительство переложило груз ответственности за финансирование пассажирских льготных перевозок на органы местного самоуправления.

На популизме далеко

не уедешь

Начальник Управления развития транспорта и связи Городского совета г.Кропивницкий Александр Вергун поспешил нас успокоить: «С ценами на проезд так, как в торговле, не будет! Там, действительно, продавец сам устанавливает цену, исходя из сложившейся ситуации, а в сфере пассажирских перевозок контроль за ценообразованием остается за местной властью, то есть за управлением развития транспорта и связи. Просто сделан один важный шаг для улучшения контроля за качеством перевозок. Так что волноваться не следует – самовольно цены перевозчики устанавливать не будут».

По словам начальника управления, данным решением о регулировании тарифов на услуги пассажирских перевозок упрощается схема утверждения новых тарифов, но не только. Это решение позволяет организатору перевозок получить действенный рычаг влияния на перевозчиков. Не секрет, что даже при очевидных фактах невыполнения перевозчиком договорных обязательств власть имела практически одну оперативную возможность влияния на ситуацию – путем одностороннего разрыва договора. Однако это не всегда, а точнее, всегда было практически невозможно сделать без ущерба для самих пассажиров.

За последние годы рентабельность перевозок сильно уменьшилась, поэтому быстро найти нового перевозчика взамен «дисквалифицированного» просто невозможно. Как говорится, лишних перевозчиков сейчас нет. В свое время был разорван договор с «Автобусным парком», вследствие чего с маршрутов ушло около 50 транспортных средств, тех же зеленых автобусов, работавших на маршруте № 150. Заполнить вакуум оказалось непросто, потому проблемы продолжались два или три года, пока не создали коммунальное предприятие и не были закуплены троллейбусы и автобусы большой вместимости. Это показательный пример того, что радикальные действия не всегда бывают эффективными.

Сегодня из цепочки утверждения тарифа на проезд убрали, можно сказать, посредника, то есть исполнительный комитет, который в силу своей заполитизированности чаще всего не решал проблему, а только усугублял ее, затягивая решение. Тем более что механизм ценообразования остался прежним – перевозчики подают свои предложения, а специалисты соответствующих служб анализируют их. Но утверждение тарифов остается не за исполкомом, а за управлением, да и Закон «Об автомобильном транспорте» других нормативно-правовых документов при регулировании тарифов не предусматривает. В случае согласия с точкой зрения перевозчиков на повышение стоимости проезда подписывается дополнительный договор, где указывается новая цена. Тонкость состоит в том, что по предложению Общественного совета при горсовете управление транспорта оставляет за собой право аннулировать дополнительный договор на повышение стоимости проезда. Таким образом, «нарушители конвенции» будут вынуждены вернуться к старым ценам. Получился некий рычаг давления на нерадивых перевозчиков.

Подайте на проезд… водителю

Кстати, и сами перевозчики не возражают против упрощения процедуры утверждения тарифов. Более того, директор ЧП «Оликс» Дмитрий Винницкий считает, что проблема не в повышении тарифов, а в негативных последствиях такого шага для перевозчиков: «Исполком не мог оперативно реагировать на изменение ситуации, поэтому рассмотрение вопросов о повышении тарифов часто служило площадкой для пиара некоторых его членов. Управление транспорта понимает, что доводить ситуацию с тарифами до абсурда просто невыгодно, ведь у перевозчиков тоже есть свои обязательства и перед городом, и перед государством, и перед сотрудниками. Налоги и заработную плату надо платить вовремя, как и работать на постоянно дорожающих комплектующих или топливе. Нас ведь никто не спрашивает, выгодно нам или нет? Критический уровень предприятия никого не волнует, поэтому мэр и предложил изменить механизм утверждения тарифов. Кстати, когда цены на проезд снижали, мы не выносили это на исполком. Мы просто подписали с управлением транспорта дополнительный договор и снизили цену в 2014 году, когда снизилась цена на топливо. В общем, теперь мы можем рассчитывать, что нас не будут класть на лопатки, а вопросы регулирования тарифов будут рассматриваться в продолжение месяца».

Вместе с тем и перевозчики, и управление транспорта отмечают, что на самом деле поднятие стоимости проезда не такое и приятное дело, потому что любое подорожание проезда моментально уменьшает платежеспособный пассажиропоток на добрых пять процентов! А если учесть, что с нового года надо повышать и зарплату водителям, то никакой выгоды от повышения стоимости проезда не получится – дай Бог покрыть расходы. Такую непонятную для большинства пассажиров маршруток арифметику подтвердил и водитель, ремонтирующий свою «кормилицу» прямо на обочине: «Повышение стоимости проезда нас просто убивает! Мы теряем клиентов и деньги. При стоимости проезда в три с половиной гривни мне было в пять раз лучше, чем сейчас».

В последнее время наши водители маршруток массово «повернули руль» на Польшу, оставляя нас один на один с проблемой дефицита водительских кадров. Получается, что с повышением цены на проезд перевозчики теряют не только прибыль, но и водителей, а город – возможность развивать транспортную сеть. И все упирается в запрограммированное на правительственном уровне подорожание стоимости составляющих автотранспортных услуг. Этими же причинами вызваны и перебои в работе некоторых маршрутов Кропивницкого, поскольку платежеспособное население замещается льготниками, которым все равно, как и почему движется транспорт, - они же за проезд не платят.

Это вопрос, который еще предстоит решить, но что-то подсказывает, что популистам-политикам есть где разгуляться на поле для льготников. Наверное, в новом году надо ставить вопрос об исключении некоторых категорий населения из числа льготников. Речь идет о тех, кто, условно говоря, в состоянии, направляясь в ресторан, заплатить за проезд. Потому что остальным пассажирам, не осчастливленным хорошей пенсией или высокой заработной платой, все равно придется платить по новым счетам при очередном повышении проезда. А управлению транспорта в новом году неизбежно придется рассматривать предложение перевозчиков о повышении стоимости проезда в Кропивницком. Хотя и не хочется…