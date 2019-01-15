Чем посеешь, чем пожнешь…

Еще не так давно на дорогах наших городов ездили сплошь «Жигули» да «Москвичи» вперемежку с «Запорожцами». Сегодня «Тойот», «Рено» и «Фольксвагенов» на улицах в десятки раз больше, чем тех советских машин. То же самое и на полях нашей необъятной, щедро родящей родной земли.

Сегодня нужно объехать половину Кировоградщины, чтобы встретить на поле крупную уборочную технику – комбайны «Дон», «Ниву» или вообще «Енисей». Ушло их время. Рынок тракторов вообще перенасыщен, причем наши ХТЗ и ЮМЗ, увы, не в лидерах, несмотря на цену. Среди тракторов малой и средней мощности господствует Минский тракторный завод – белорусских тракторов у нас больше всего. Если брать могучие трактора, то тут на первом месте Claas, дальше идут New Holland, John Deere, Case – немецкие и американские машины. Мощно захватывают наш рынок китайцы. Но по их технике даже статистики нормальной нет – они этим «не переймаються».

Раньше фермеров и других сельхозпроизводителей обязывали отчитываться в районные управления агропромышленного развития о каждом купленном плуге, но сегодня эти независимые люди просто игнорируют чиновников – что захотел, то и купил, и что вы мне за это сделаете? Самые утешительные данные по рынку навесного оборудования – сеялок, культиваторов. Украинцы в основном покупают украинские изделия, и, что особенно утешительно для Кировоградщины, – мы лидеры в стране по этому профильному производству – полстраны обрабатывает почву, сеет, окучивает, борется с сорняками с помощью нашей техники.

Результаты и достижения

За прошлый год (точнее за период с января по ноябрь) объемы сельскохозяйственной продукции Кировоградской области выросли на 15 процентов. Это весьма «жирный» показатель. Еще Кировоградщина входит в ТОП-5 регионов из расчета произведенной продукции на одного человека, мы на третьем месте. В общем, голод нам точно не грозит.

Еще и других накормим. Украина вошла в пятерку стран-лидеров, которые поставляют в Евросоюз аграрную продукцию. Всем, вероятно, известно, что уже несколько лет наша страна – мировой лидер по производству подсолнечного масла. По производству меда у нас второе место в мире.

Кстати, одна только Кировоградская область продает за границу ежегодно подсолнечного масла и другой продукции масложировой отрасли на более чем 130 миллионов долларов.

В прошлом году мы вошли в тройку экспортеров мяса кур в Европу! Больше нас поставляют курятину только Таиланд и Бразилия, а Украина нарастила поставки на 90 процентов!

Чтобы выращивать тот же подсолнечник, нужна техника. Чтобы производить корм для тех же кур, нужна техника, но уже другая. Так что за техника работает на наших полях?

Ты помнишь, как все начиналось

Впервые в Российской империи, в состав которой входила Украина, комбайн был показан на Киевской сельскохозяйственной выставке в 1913-м году. Это был американский Holt.

Собственный первый комбайн уже в Советском Союзе также начали выпускать в Украине. В начале 1930 года первенец советского комбайностроения завод «Коммунар» в Запорожье выпустил первые 10 советских комбайнов «Коммунар», к концу года общее число произведенных комбайнов достигло 347. С 1931 года начал выпуск комбайнов Ростовский завод имени Сталина «Ростсельмаш» – комбайн «Сталинец». Кстати, тогда Ростовская область и сам Ростов входили в состав Украины.

Потом в украинской республике начали работу Днепропетровский, Херсонский, Тернопольский, Хмельницкий, Лозовский (Харьковская область) комбайновые заводы. Судьба большинства из них печальна. То же производство сеялок в стране удалось сберечь, а вот комбайнов… Хотя, если помните, в Александрии пытались наладить выпуск новых комбайнов «Лан», но государственной поддержки не было, поэтому проект так и не был реализован.

В последнее время утешительные новости приходят из Херсона. В прошлом году «Херсонский машиностроительный завод» выпустил первый комбайн собственного производства Skif-280 Superior. Этот зерноуборочный комбайн является аналогом комбайна Sampo-Rosenlew SR 3085 Superior, который выпускает финская компания Sampo-Rosenlew. На сегодня произведено уже восемь таких машин. Кстати, комбайн демонстрировали на нашей выставке «АгроЭкспо».

Рынок сельхозтехники-2018

Как и раньше, мы намного больше ввозим техники, чем отправляем за рубеж. К октябрю 2018-го Украина ввезла 7021 трактор на $451,4 млн. За тот же период времени за пределы Украины было реализовано 1061 трактор на $6,249 млн. Большинство тракторов (78%) было импортировано из Китая, а экспортировано (63%) – в Беларусь.

А за период с января по август 2018 г. в Украине было произведено 1652 трактора, 1697 плугов, 1512 отвальных плугов, 1964 рыхлителя и культиватора, 1334 дисковых бороны, 3216 борон, 1939 сеялок, 28 зерноуборочных комбайнов, 3349 прицепов и полуприцепов.

Всего за отчетный период Украина экспортировала сельхозтехники почти на $29 млн, а импортировала почти на $250 млн.

Не может не радовать, что на рынке Украины появился «Сичеславский тракторный завод», который представил 110-сильный трактор «Сичеслав-1104». Модель 1104 имеет 4-цилиндровый 110-сильный дизельный двигатель Deutz, 150-литровый бак, клиренс 380 мм и 45-литровую гидросистему. Но, таковы реалии нашего времени, большинство комплектующих для завода везут из Китая.

Прошло, к сожалению, то славное время, когда Харьковский тракторный завод входил в пятерку крупнейших мировых производителей тракторов. В двадцатке мировых лидеров нет ни одного украинского тракторного завода. Что говорить – ХТЗ около года вообще не работал, лишь в 2017 году возобновил выпуск тракторов. Зато мы вместе со всем миром отпраздновали 100-летие американских тракторов John Deere.

Сійся – родися

Конечно, жителей Кропивницкого и области не может не интересовать рынок сеялок в Украине. Еще бы – наш завод «Червона зирка» был одним из первых еще в Российской империи, на котором начали выпускать эти агрегаты. Как говорят в один голос специалисты (комментарии экспертов ниже), наше предприятие является однозначным лидером в стране по производству сеялок. «Алькор», «Вега Профи» и другие модели лидируют по продажам.

Правда, конкуренты подтягиваются, и не только западные. В Одессе успешно работает завод «Велес Агро», выпускает сеялки точного посева. В Днепре не дремлет корпорация «Агро-Союз», на заводе которой выпускают современные посевные комплексы. Однако рынок Украины крупный, он «проглатывает» почти все.

Слово знающим

Александр Падалка, специалист по прямым продажам по Украине Торгового дома «Червона зирка – Эльворти»:

– На полях Украины и Кировоградской области нет такой картины, как на дорогах, где все реже встретишь «Запорожец» или «Москвич», сплошь иномарки. Конечно, мировые производители, такие, как John Deere, показывают прирост продаж. Но все равно, наш сегмент рынка – более дешевая техника украинского производства – в тренде. Если брать почвообрабатывающую технику, то сегодня она мало в чем уступает мировым брендам. Много общаемся с фермерами, и для большинства из них целесообразнее покупать нашу продукцию. Она в три-четыре раза дешевле, а работает не хуже.

По сеялкам ситуация где-то 50 на 50, произошла сегментация рынка. Те, кто побогаче – практика показывает, что это хозяйства от 700 гектаров и выше, – стремятся к покупке мировых брендов. А те, кто поменьше – 200-300 гектаров, – стараются брать бюджетную продукцию.

А вот за тех середняков, у кого от 300 до 700 гектаров, идет настоящая борьба между всеми производителями и дилерами. Речь о зерновых, потому что если кто-то выращивает овощи, то уже 50-70 гектаров – это приличная площадь.

– Кто главный конкурент для «Червоной зирки» в историческом, так сказать, сегменте сеялок?

– Трудно сказать при нынешней сегментации рынка. Можно сказать, что у нас есть своя четкая ниша, где нам бояться некого. Конечно, мы работаем и с крупными холдингами, но по другой технике, не по сеялкам.

Другие производители работают по другим направлениям. Вот, к примеру, наш «Технополь» – по культиваторам у них сильные позиции.

– Проблема подделок вашей техники актуальна?

– Это проблема перманентная. Но мы сейчас себя обезопасили, когда начали бить клеймо на каждой детали. Покупателю надо быть уж совсем неграмотным, чтобы купить поддельную сеялку. Все легко проверяется. Вплоть до того, что подделыватели, как мы говорим, «гаражники», красят в другой цвет сеялки. Отчасти эта проблема связана с тем, что в Кировоградской области очень много собственных производителей. И некоторым покупателям достаточно сказать, «мы из Кропивницкого, из Кировограда». В других областях некоторые считают, что мы единственный производитель, а нас еще как минимум пять есть.

Те, кто по неграмотности купил «левые» сеялки, потом нам звонят, жалуются, а за новыми сеялками обращаются уже не к дилерам, а напрямую на завод приезжают, чтобы вновь не было разочарования, чтобы быть уверенным, что это не подделка.

А в полях до сих пор иногда можно встретить наши сеялки «СЗ» производства еще тридцатых-сороковых годов! Хозяева их чинят, и они еще работают! У одних нет денег, а других просто устраивает.

– Последние пару лет начала работать система компенсации стоимости техники отечественного производства. Она работает?

– Да, и очень серьезно. Сейчас, когда нам звонит потенциальный клиент, то в числе первых вопросов: а компенсация будет? По этому году мы, к сожалению, пока не можем дать ответа. В бюджете деньги заложены, но пока к ним нет доступа. А в прошлые годы программа работала хорошо. В 2017 году 20 процентов возвращали, полгода всего действовала программа, и поначалу фермеры не очень доверяли – а будет ли она работать? Оказалось, работает. По прошлому году можно было вообще до 40 процентов компенсации получить по формуле 25 плюс 15 определенным хозяйствам до 500 гектаров.

И я могу сказать, что из 100 покупателей 95 попали под компенсацию. Грех не воспользоваться такой возможностью. Многие под эту компенсацию обновили свои гаражи, купили новую технику. И, главное – больше внимания уделяют отечественной технике.

На 2019 год у нас большие надежды на эту программу компенсаций.

Алексей Иванов, представитель корпорации «Байер» (аграрное направление) в Кировоградской области:

– Я много лет занимался агротехникой, ее продажами. На сегодня могу отметить две разноплановые тенденции. Крупные хозяйства, а у нас такими считаются работающие на площади от тысячи гектаров и больше, интенсифицируют свою работу. Они закупают широкозахватную брендовую технику, John Deere, к примеру, хотя она и стоит в разы дороже, чем другие варианты. Повсеместно внедряют точное земледелие с применением GPS-технологий, дистанционного зондирования и оценки урожайности, дроны уже стали нормой, свои полевые метеостанции люди обустраивают, в земле располагают датчики количества осадков, влажности и температуры почвы и т.д. Выбирая технику, берут не два трактора по 200 лошадиных сил, а один в 350 «лошадок», что выгоднее.

А вторая тенденция такова: есть множество небольших хозяйств, там нередко руководят люди еще с опытом руководства колхозами и совхозами. У них чаще другие подходы. Техника старая, но им хватает. Если покупают новую, то отдают предпочтение нашей, отечественной, спрос на нее очень повысился за последние годы. Большую роль играет цена – наши сеялки и культиваторы в несколько раз дешевле импортных. «Червона зирка – Эльворти» сильно прибавила по всем показателям, насколько я знаю, сеялка «Вега-Профи» сейчас №1 в Украине. Плюс у нас в городе еще и «Технополь», «Ремсинтез», «Харвест», «Фаворит», «Агролига» выпускают технику – разного качества, скажем так, но выпускают. Я много бываю в хозяйствах по всей стране, так все знают, что Кропивницкий – главный по выпуску навесной техники, название нашего города всем аграриям известно.

Третья тенденция – бывшая в употреблении техника из США и Европы. Казалось бы, Европа ближе, но из Америки сейчас даже больше к нам идет. Б/у сеялки и культиваторы у них стоят копейки. Предприимчивые люди их десятками берут, разбирают, даже режут на части, чтобы места меньше занимать, перевозят сюда, собирают, сваривают и продают довольно недорого.

Четвертая тенденция – уход от универсализации оборудования. Раньше были распространены, скажем, сеялки, которые работали и с зерновой группой, и с кукурузой, и с подсолнечником, и с другими пропашными культурами. Сейчас от этого все больше отходят. Потому что универсальная – она ни по одной культуре не дает лучшего результата, усредненное получается.

В общем, из всего сказанного нашими экспертами можно сделать вывод: развивается у нас сельское хозяйство нормальными темпами, даже несмотря на то, что не работает рынок земли. Все равно остались в прошлом картинки, которые доводилось видеть на полях области – не убранный до середины зимы подсолнечник, почерневшая кукуруза… У хозяев элементарно не хватало денег собрать урожай. Или нечем было. Сегодня такое представить трудно.