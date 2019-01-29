Сергей Лавриненко: «Мы все, как в известной песне “Наутилуса” — „Связанные одной целью”»

После интересной беседы с лучшим тренером украинской Премьер-лиги 2018 года Владимиром Шараном мы решили продолжить детальное знакомство с тренерами профессиональных футбольных клубов Кировоградщины. Сегодня предлагаем вашему вниманию интервью с еще достаточно молодым, но уже успешным наставником Сергеем Лавриненко.

Наш собеседник об украинском футболе знает не понаслышке. Ведь в составе кировоградской «Звезды» времен Александра Ищенко он удачно играл в высшей лиге, затем тренировал мальчишек в родном клубе, и неожиданно, наверное, даже для себя, став главным тренером «Зирки», вывел ее в третий раз в клубной истории в элиту украинского футбола.

После своей незаслуженной отставки Сергей Дмитриевич принял приглашение амбициозного президента петровского «Ингульца» Александра Поворознюка. В настоящее время они вместе творят историю молодого клуба. Мы сразу договорились говорить о дне сегодняшнем и не ворошить прошлое, но все-таки, хоть и косвенно, его коснулись.

– Имея победный опыт в первой лиге с «Зиркой», скажите, насколько сложнее стало взобраться на вершину?

– Я об этом говорил еще перед стартом чемпионата, когда определился состав участников первой лиги. И сейчас могу подтвердить, что нынешний турнир едва ли не самый сильный за всю историю независимой Украины. Конкуренция очень серьезная. Потерять очки может любая из команд, считающихся фаворитами. Это и показал наш матч с «Зиркой», когда, владея подавляющим преимуществом, мы несобранно сыграли в защите, не использовали множество голевых моментов и потерпели досадное поражение. Так что чемпионат у нас сейчас ровный и сильный. Выиграть такой турнир будет ой как непросто.

– Смогла бы та ваша золотая «Зирка» выдержать конкуренцию в нынешнем сезоне?

– Может, не совсем корректно сравнивать тот чемпионат и текущий, но скажу, что конкуренцию нынешним лидерам та «Зирка» однозначно бы составила и боролась за победу. Выиграли бы мы или нет турнир – это уже другой вопрос. Но бой «Днепру-1», «Металлисту 1925», «Волыни» и ковалевскому «Колосу» в борьбе за первое место точно бы дали. У нас действительно в то замечательное для кировоградского футбола время собралась сильная и классная команда. Можно пригласить множество классных футболистов, но они не добьются необходимого результата. А в первой лиге нужно, чтобы все были единым целым и играли в унисон. Тут должны слиться воедино все составляющие: техника, тактика, психология, индивидуальные качества исполнителей.

– Можете ли сейчас назвать двух безоговорочных фаворитов первой лиги?

– Наверное, особняком стоит только СК «Днепр-1». Днепровцы – лидеры по всем моментам: организационным, инфраструктурным, опыту игроков и тренеров. Будем откровенны, что все это осталось от предыдущего «Днепра». Так что именно команда Дмитрия Михайленко, в которой очень успешно играют бывшие лидеры «Зирки» Алексей Чичиков с Игорем Загальским, является главным фаворитом в борьбе за выход в Премьер-лигу. Остальные претенденты – «Металлист 1925», ковалевский «Колос», луцкая «Волынь» да и еще несколько команд – приблизительно равны по силам.

– «Ингулец» сейчас – это крепкий середняк?

– Мы еще своего последнего слова не сказали и попытаемся вернуться в группу лидеров (на данный момент «Ингулец» отделяет от лидера 19 очков, а от второго и третьего места – 14 и 8 пунктов соответственно. – Авт.). Не хочется сейчас оправдываться относительно провального финиша, когда мы потеряли 9 очков, но на то были свои причины. Сейчас основная задача – чтобы все футболисты восстановились от травм и были в оптимальных кондициях. Могу сказать, что мы еще поборемся…

– Не жалеете ли, что упустили возможность пробиться в элиту в прошлом чемпионате, когда это было, кажется, проще?

– Что сейчас жалеть? Это уже пройденный этап. Значит, так было предопределено судьбой, чтобы мы финишировали четвертыми. Всему свое время. Мы живем днем сегодняшним, но проанализировали в том числе и свои тренерские ошибки. Сейчас на нас нет того психологического давления. Понимаем, что команда у нас достаточно крепкая. И очень бы хотелось, чтобы нам улыбнулась удача в поединках с равными соперниками. А то что-то фортуна нам не особо благоволила.

– Вы настолько же уверены в себе, как и президент «Ингульца», который, наверное, спит и видит свою команду в Премьер-лиге?

– Знаете, если бы не было уверенности в том, чем занимаешься, то все не имело бы смысла. Ставить себе задачи финишировать на 10-м, 8-м или 7-м месте – это не для нас. Мы – тренеры, как и президент клуба, – максималисты и стараемся максимально высоко поднимать планку своих целей.

– Так ли необходимо вашей нынешней команде повышение в классе?

– Поймите, это стратегическая цель. И мы будем к ней идти. Ведь наш клуб не стоит на месте. У нас постоянно развивается и совершенствуется инфраструктура, строится новый современный, отвечающий всем требованиям УЕФА стадион, работает детская школа, каждый пятый житель Петрово приходит на футбол. Для первой лиги у нас условия и так прекрасные. Скажу, что многие клубы элиты не имеют таких условий для подготовки и реабилитации.

– Сомневался, говорить ли, но все же скажу: не один специалист и болельщик при личном общении говорил мне, что проект «Ингулец» – это украинские футбольные Нью-Васюки. Что команда держится на плаву благодаря энтузиазму президента и вашему с коллегами профессионализму…

– А вам не кажется, что весь украинский футбол держится на энтузиазме и желании тех, кто вкладывает деньги, и тренерском профессионализме. Так что в этом плане мы не исключение, а скорее пример современных реалий. История пишется делами, а осознание приходит с годами. Так вот, с 2013 года, когда был организован ФК «Ингулец», уже написаны яркие страницы, когда команда с любительского уровня, пройдя все этапы развития, стала одним из лидеров первой лиги. Многие серьезные клубы с традициями и амбициями не достигли того, что удалось сделать за столь короткий период в «Ингульце». Ну а критиков и недовольных всегда хватает. Пусть говорят, а мы будем отвечать делами.

– Судя по всему, вам удалось найти общий язык с достаточно эмоциональным и своеобразным президентом клуба Александром Поворознюком. Он не вмешивается в вашу работу?

– Мы сразу договорились и разделили свои функции. Президент обеспечивает клуб всем необходимым и доверяет тренерскому штабу. Никогда Александр Григорьевич не позволял себе вмешиваться в тренировочный процесс, в вопросы взаимоотношений в коллективе и не влиял на определение состава. Наш президент такой, какой он есть. И знаете, может, это хорошо, что его эмоциональность и импульсивность сопряжены с моим внешним спокойствием и относительной рассудительностью, и это дает золотую середину.

– Насколько сложно привлечь исполнителей высокого класса в «Ингулец»?

– В этом плане мы тоже растем. Если взять тот период, когда мы пришли два с половиной года назад, то привлечь игроков действительно было непросто. Но с улучшением результатов и увеличением клубных амбиций ситуация улучшилась. Не скажу, что к нам стоит очередь, но стало легче. Футболисты видят, что клуб ставит перед собой высокие цели, имеет солидную материальную базу и крепко стоит на ногах. Поэтому опытные и молодые ребята все чаще принимают наше приглашение. Мы стараемся создавать здесь благоприятную атмосферу, ведь человеческие отношения также играют серьезную роль в создании хорошего игрового ансамбля.

– Говорят, что у ваших футболистов соблазнов меньше, чем у их коллег из других крупных клубов?

– Ну чего ж спорить, это действительно так. Но для работы, для проведения тренировочного процесса здесь есть все необходимые условия. С досугом, конечно, сложнее. Но это – кто и зачем приезжает? Если кто-то хочет развлекаться, а не трудиться, то ему надо ехать в другое место. Тех, кто хочет играть и развиваться в футбольном плане, мы всегда рады видеть.

– На чем были основаны успехи команды в минувшем чемпионате и какие сложности в этом сезоне?

– В прошлом сезоне, пока основные исполнители были здоровы, они выполняли поставленные задачи. Но в концовке нам имеющегося ресурса не хватило. Номинальные резервисты в полной мере не смогли заменить подуставших лидеров. В этом чемпионате мы настраивались на одно количество участников турнира, а потом их оказалось меньше. Мы же расширяли вариативность состава и, наверное, ошиблись, когда стали сразу же бросать в бой новичков. На сборах новобранцы смотрелись неплохо, а вот в официальных матчах потерялись. А тут еще и фортуна от нас отвернулась. И это явилось одной из основных причин неудачного старта. Потом мы стабилизировали игру, но наверстать упущенное было уже сложно. В концовке же многие факторы снова сыграли против нас.

– В чем сила и слабости вашей нынешней команды?

– У нас хороший дружный коллектив, в котором сложились нормальные человеческие и рабочие взаимоотношения между игроками, тренерами, клубным персоналом и президентом. Мы все, как в известной песне «Наутилуса», в хорошем смысле «связаны одной целью». А слабости или это скорее проблемы в том, что большая группа футболистов в важных играх выпала из-за повреждений, а те, кто их заменил, не смогли этого сделать в полной мере.

– Что в первую очередь необходимо для решения поставленных задач?

– Я не устану говорить, что сейчас в нашей команде собраны квалифицированные футболисты, которые способны достигать хороших результатов. Но главное, чтобы они все были здоровы, а мы не оказались ограничены в выборе исполнителей.

– Какие задачи ставите на вторую половину чемпионата и не задумываетесь ли о том, чтобы сразу пробиться в Лигу Европы через Кубок Украины?

– Поживем – увидим. Вот мы говорили об истории клуба, которую уже переписали, впервые пробившись в четвертьфинал Кубка Украины. «Карпаты» – это очень серьезный соперник, с новым тренерским штабом, новыми веяниями и исполнителями. И нам будет интересно оценить собственные силы на фоне такого конкурента. Так что однозначно в Кубке Украины постараемся пройти как можно дальше.

– Нужно ли вам укрепление состава?

– Мы постоянно над этим работаем для того, чтобы повысить конкуренцию в основном составе. Уже подписали форварда Дмитрия Сулу из «Металиста 1925» и перспективного голкипера Романа Герыча из ФК «Калуш». Есть еще несколько футболистов «на карандаше», но говорить об этом пока рано.

– Для полноценной подготовки команды первой лиги заграничные сборы обязательны?

– Для тех, кто ставит серьезные задачи, думаю, что да. В нынешних погодных условиях в Украине проводить тренировочный процесс крайне сложно, не говоря уже о качественных спаррингах. А сборы дают возможность поработать на хороших полях и сыграть с соперниками разных футбольных школ и стилей. Это поможет в официальных матчах, ведь большинство команд первой лиги отличаются по стилю игры. Так что 19 февраля мы отправляемся на сбор в Турцию, где уже были в прошлом году. Там запланировали 6 контрольных матчей.

– Какой футбол вам импонирует и в какой футбол способен играть нынешний «Ингулец»?

– Агрессивный в атаке, в два нападающих с контролем мяча и доминированием на футбольном поле. Чем больше будем атаковать, тем меньше придется защищаться. Хотелось, чтобы те многочисленные моменты, которые создаем, лучше реализовывались. И мы над этим работаем.

– Как вам нынешняя Премьер-лига и по силам ли «Александрии» сохранить завоеванные позиции?

– В элите хотелось бы видеть больше конкурентных противоборств. Что касается александрийцев, то им будет очень непросто. Тем более что впереди разделение на две шестерки, где в первой проходных матчей не будет. В этом плане потерю центрбека Валерия Бондаренко, перешедшего в «Шахтер», трудно будет компенсировать. Надеюсь, что у моих коллег во главе с Владимиром Шараном, который заслуженно признан лучшим тренером УПЛ, хватит ресурсов и тактических задумок для того, чтобы сохранить третье место. Я буду за них переживать и желаю им успехов.

– Назовите тренеров, на которых хочется равняться?

– Очень импонирует работа Юргена Клоппа в «Ливерпуле», Карло Анчелотти – в «Наполи», нравится дортмундская «Боруссия» Люсьена Фавра. Ну и, наверное, нет специалиста, да и просто болельщика, который бы не восхищался игрой «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

– В каком направлении движется современный футбол, по вашему мнению?

– Доминируют команды, которые отлично прессингуют, действуют компактно и здорово работают с мячом, что позволяет стремительно переходить от обороны к атаке. Но в наших условиях так играть сложно, поскольку арбитры не всегда успевают за динамикой и не позволяют, как в Англии или Германии, бороться. У нас же очень много игрового времени занимают остановки, оказание помощи и так далее.

– Какой европейский чемпионат считаете сильнейшим?

– Ну, может, не сильнейшим, но самым интересным, зрелищным и напряженным – английская Премьер-лига. И нам нужно на эти образцы равняться, а еще на Германию, Италию, где есть силовая борьба, но при этом мало остановок. Никогда наш чемпионат не сможет быть похожим на испанский или португальский, где другое качество футбола и другой подход к игре. А то у нас вроде футбол атлетичный, а судят, как в Испании, где много дриблинга, и отсюда много нарушений. Если у нас футбол атлетичный, то дайте играть, как в Англии, и выявлять сильнейшего на футбольном поле.

– Кто выиграет европейскую Лигу чемпионов?

– Ответа на этот вопрос вам, наверное, сейчас никто не даст. Явного фаворита просто нет. И тем прекрасен этот турнир.

– Кто из игроков в мире производит наибольшее впечатление прямо сейчас?

– Восхищен игрой защитников ван Дейка из «Ливерпуля» и Кулибали из «Наполи», а из форвардов нравится Мохаммед Салах из того же «Ливерпуля». Список можно продолжать, но это те, кого назвал, не особо задумываясь.

– Как проводите свободное от футбола время: кино, телевидение, книги, музыка, рыбалка?

– Ой, главная опора и основа основ – это моя семья. Общаясь с женой и ребенком, я всегда обретаю душевный комфорт и спокойствие. От этого я отталкиваюсь, а потом уже идут работа и все остальное. На все, что вы перечислили, особенно на телевизор, не хватает времени. Книги читаю больше футбольные, способствующие профессиональному росту. К примеру, Майк Карсон: «The Manager. Как думают футбольные лидеры» или «Пеп Гвардиола. На пике». В музыке мои вкусы разнообразны, но все же отдаю предпочтение группам, на творчестве которых вырос, – Depeche Mode и Queen.

– За политикой следите или?..

..- Меня нельзя назвать совсем уж аполитичным, поэтому последние интервью Игоря Коломойского и Владимира Зеленского для общего развития посмотрел. Но свои политические воззрения озвучивать не буду. Скажу лишь, что политики должны быть порядочными людьми, и тогда что-то изменится к лучшему

– Ваши ближайшие цели и заветная мечта?

– Очень хочется, чтобы все родные, близкие и друзья были живы и здоровы. А в работе хочется оставаться востребованным и больше побеждать. Ну а если глобально, то, конечно, выйти с «Ингульцом» в Премьер-лигу и доказать скептикам, что они были неправы.