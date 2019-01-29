Только мы в ответе

На прошлой неделе зима подкинула нам два дня испытаний – крепким морозом и обильным снегопадом. Если человек мог себе позволить не выходить из дома, а выйдя, одеться потеплее, то птицы и животные страдали, причем зачастую мучительно.

Вы знаете, что лапки птичек могут примерзать к металлическим поверхностям, покрытым мокрым снегом? А что некоторые птицы при низкой температуре замерзают на лету? О том, что им нечего есть, не стоит говорить. Редко в каком дворе можно увидеть кормушку, а ведь раньше каждый отец считал своим долгом смастерить вместе с детьми «столовую для птиц» и регулярно подсыпать туда зернышки и крошки.

Бездомные коты и собаки, которых в нашем городе очень много, в поисках тепла и пищи потянулись к людям. Они заходят во дворы, пытаются войти в подъезды. Зоозащитники говорят, что в мороз и холод смерть собак наступает через 15, а кошек – через 6 часов голодания. Неравнодушные граждане советуют носить с собой кулечек сухого корма для животных, чтобы покормить страждущих братьев меньших. Надо понимать, что мы в ответе не только за тех, кого приручили, но и за чужих и даже ничьих четверолапых.

Дачи – место концентрации бездомных собак. Добрые дачники в теплое время года прикармливают добровольных охранников, а зимой из-за снегопадов человек не может добраться до своего участка. Собаки страдают, нередко погибают. Как им помочь? Вопрос.

Приют для животных «Щасливий пес» нуждается в постоянной помощи. Волонтеры просят помочь расчистить снег, подвезти сухари, сухой корм, готовую кашу. В морозные и снежные дни там нет возможности приготовить еду – дрова заносит снегом, вода в кране замерзает, до вольеров добраться сложно. «Собаки без нас не выживут. У них больше никого нет», - взывают девушки о помощи.

Люди, осознайте, что от вас зависит чья-то жизнь. Пусть животного или птицы, но, поверьте, вам зачтется. Пусть снег и мороз, которые еще будут, отзовутся в каждом из нас состраданием и любовью.

Фото Павла Волошина, «УЦ».