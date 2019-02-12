44 кандидата – это много или мало?

Рекордное количество претендентов на очередных выборах президента Украины можно, конечно, назвать проявлением демократии в стране, но это будет только полуправдой, которая, как известно, хуже лжи. Что стоит за столь массовым походом за одной-единственной булавой, почему люди идут на огромные и, на первый взгляд, совершенно неоправданные расходы – об этом рассуждают уже известые вам эксперты «УЦ».

Юрий Смирнов, литератор: – Такое количество кандидатов говорит лишь о снижении стоимости гривни. А если без шуток, то большое количество кандидатов означает лишь окончательную политическую деструктуризацию общества.

Кандидатов можно условно разделить на четыре группы.

Те, кто будет бороться за президентский пост. На сегодняшний день таких пятеро, судя по рейтингам. Кандидаты для будущих парламентских выборов. Люди с перспективой протаскивания в парламент партеек с рейтингами ниже проходного процента. Технические кандидаты-киллеры. Будут использоваться для компромата. Фрики из телевизора. Будут радовать неимоверной дурью.

Естественно, что большое количество кандидатов максимально затруднит как формирование комиссий, так и собственно голосование, что всегда является задачей текущей власти, особенно если ее кандидат – не лидер гонки. Чем больше кандидатов – тем больше шанс, что админресурс станет главным аргументом на предстоящих выборах.

Дмитрий Разумков, политический аналитик: – Да, 44 кандидата изъявили желание побороться за пост главы страны. Много ли это или же мало? Если основываться на опыте прошлых избирательных кампаний президента Украины, то много. Но стоит отметить, что их могло быть и больше, ведь подали документы в ЦИК не все, кто обещал или от кого этого ждали (певец Святослав Вакарчук, беглый нардеп Александр Онищенко и т.д.).

Что можно ожидать от этих выборов? Лично я ожидаю смены элит. Как показывают многие социологические исследования, этого ожидает и общество в целом. Эту мысль можно подтвердить так называемым феноменом Зеленского, когда человек не из системы получает высокую оценку от общества, а она конвертируется в первое место в социологических рейтингах нескольких уважаемых центров. Да, конечно, Владимира Зеленского можно упрекнуть в отсутствии опыта как политика, но сразу возникает вопрос: а где в мире учат быть президентом? Нет ни школ президентов, ни университетов… Всё приходит с опытом, а главное для политика такого уровня – это порядочность, умение организовать работу и понимание того, какие изменения в стране хотят увидеть люди.

Не стоит повторять пресловутое «Все воры, голосовать не за кого». Есть за кого. Из существующей на сегодня плеяды политиков точно можно выбрать близкую себе идеологию. И в назначенный день нужно просто прийти и проголосовать. Не понадеяться на случай, не говорить «Мой голос ничего не решает». Решает! Надо прийти и сделать свой выбор, чтоб следующие пять лет не пенять на то, что президент не такой. Иначе неизбежно возникает вопрос к самому себе: а что я сделал, чтобы президент был «такой»?!

Денис Богуш, политолог: – Цифра эта, конечно, большая. И можно сказать, что она – результат той политической заангажированности общества, которая у нас сейчас есть. В то же время общество наше растет сейчас, и мы поэтому так серьезно внедряемся в политику, пытаемся проанализировать разных кандидатов, чтобы правильней сделать выбор, и этот выбор очень дорого сейчас стоит.

Если говорить про самих кандидатов, то, конечно, они преследуют совершенно разные цели. Одни – их 4 человека – фактически борются за выигрыш. Есть технические кандидаты, которые готовы продать свои голоса, своих наблюдателей. Есть еще целая группа кандидатов, они фактически идут на участие в президентской избирательной кампании для того, чтобы сделать промо перед парламентскими выборами, чтобы под­нять рейтинг своей партии. Вот, например, Садовой. Все понимают, что он победить не сможет, а вот «Самопомощь» как партию он немного поднимет. То есть у него есть возможность под видом участия в президентских выборах помочь парламентской кампании. И действительно, многие смогут это сделать. Хотя эта кампания стоит недешево.

Ну и последняя группа товарищей, я их называю «странные кандидаты», которые имеют своей целью или избежать уголовного преследования, или легитимизировать себя в политике, как, например, Насиров, или просто стать известным уважаемым человеком. Или продвигать какие-то идеи. Вот продвижение идеи – довольно опасная история, потому что под это деньги будут даваться. И можно продвигать, к примеру, какие-то пророссийские лозунги. И я думаю, что такие кандидаты тоже будут.

Конечно, будет очень длинный бюллетень. И я не знаю, как они его напечатают. Посмотрим, как все суды пройдут, все решения комиссий и т.д., то есть окончательная цифра непосредственно перед голосованием может быть какая-то другая. Но все равно это очень много. И слава Богу, хоть так, а то, если бы не было залога в два с половиной миллиона гривен, то этот бюллетень включал бы более 100 кандидатов. Потому что все сейчас хотят решить долю страны. Вот только насколько этот выбор станет судьбоносным?..

Руслан Стадниченко, политолог: – З 6-х кандидатів у президенти в 1991 р. до 44-х у 2019 р. – така кількісна еволюція претендентів на першу посаду в державі не відображає якісної конкуренції ідеологій. Однак демонструє декілька знакових трендів.

Пострадянський транзит. Україна так і не виростила політичного класу лідерів, які б, відображаючи настрої населення, могли його захистити й зорієнтувати чіткими планами в передвиборчих програмах. Тут, щоправда, варто відмітити позитиви радикальних кроків Порошенка, які дозволяють де-юре і де-факто поступово витягувати нас із життя у форматі УРСР.

Гетьманський рецидив. Українці, зі свого боку, у значній масі залишаються політично безграмотними й ностальгуючими громадянами. Саме тому наші політичні партії надзвичайно моноперсоніфіковані, що породжує колосальне незнання місцевого політикуму. Натомість, столичні ікони з усіх доступних носіїв інформації тужаться зафіксувати своє гетьманське начало та поспішають до ЦВК.

Букмекерські шанси. Цікаво, що, попри розтиражовані «соціології» з комедіантом на першому місці, ставки в букмекерів на другий тур однозначні – Тимошенко та Порошенко. Це ілюструє консервативний характер нашого виборця та його небажання експерементувати з олігархічними «котами в мішках».