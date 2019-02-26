Багажник с деньгами: кому и за что

За продажу государственного имущества по заниженной стоимости арбитражному управляющему в Александрии привезли в багажнике 650 тысяч гривен. Об этом на днях сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона.

Мы выяснили, о каком именно имуществе речь и, с большой долей вероятности, кто, собственно, «герой». Силовики, ясное дело, его пока не называют. Официальное сообщение скупо: « Военной прокуратурой Кировоградского гарнизона Южного региона Украины, в рамках осуществления процессуального руководства в уголовном производстве, при оперативном сопровождении сотрудников УЗЭ в Кировоградской области ДЗЭ НП Украины задокументирован факт вымогательства неправомерной выгоды арбитражным управляющим по ликвидации государственного предприятия, расположенного в г. Александрия Кировоградской области. Досудебным расследованием установлено, что за решение вопроса о продаже по заниженной цене имущественного комплекса предприятия арбитражный управляющий К. требовал и получил от гражданина Б. неправомерную выгоду в сумме 650 000 гривен. 25.02.19 после получения указанной суммы взятки управляющий задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся первоочередные следственные действия. Задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368-4 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Досудебное расследование осуществляется СУ ГУНП в Кировоградской области».

Отметим, что санкция упомянутой нормы Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет. С конфискацией.

Как удалось выяснить «УЦ», речь идет об «Управлении по бурению технических скважин», в свое время входившем в структуру государственного холдинга «Александрияуголь» и занимавшемся разведывательным бурением – в Александрии ведь когда-то добывали бурый уголь. Комплекс, напомним, «добила» приватизация времен первого премьерства Тимошенко, когда часть предприятий приобрели структуры одного из главных спонсоров ее партии на тот момент, банкира Константина Жеваго.

Конкретно госпредприятие, о котором идет речь, зарегистрировано в районном центре по адресу ул. Коваленко, 28. Его ликвидируют с 2008 года, соответствующий приказ подписан еще министром энергетики Виктором Полтавцом. Но признание банкротом и ликвидационная процедура начались только в феврале 2014-го по решению хозяйственного суда области, но так и не закончились. На 1 января 2019 г. только налоговый долг «Управления» составлял 1,5 миллиона гривен.

На сайте министерства можно найти «объявление для определения кандидатуры организатора аукциона по продаже целостного имущественного комплекса», датированное ноябрем 2016 года. Согласно документу, это восемь зданий – цеха, склады, мастерские, гаражи, клуб и админздание, построенные с 1969-го по 1987-й, 11 колесно-транспортных средств – от автоприцепа 1975 г. и «Волги» 2002 г. выпуска до буровых установок и экскаваторов, и 12 единиц оборудования – какие-то станции, емкости, станки, сварочные аппараты, а также ксерокс, кресло, радиотелефон и т.д.

Но главное – в тексте приказа назван ликвидатор государственного предприятия – Корнилов Евгений Александрович, житель Сум. Этот же арбитражный управляющий упомянут в решении хозяйственного суда от 23 марта 2017 года – он хлопотал о продолжении срока ликвидационной процедуры. Там же назван организатор аукциона по продаже этого имущества – товарная биржа «Универсальная товарно-сырьевая биржа» на тот момент уже согласованный с Минэнергоугля.

Суд, в частности, отметил, что, в соответствии с законом, организатор должен провести аукцион на протяжении двух месяцев со дня составления договора о его проведении. Почему не продали до сих пор, почти два года спустя, – открытый вопрос. Не говоря уж о свежих уголовных подробностях.

Конечно, ликвидатор за это время мог и смениться, и железных оснований для того, чтобы утверждать, что в понедельник в Александрии задержали именно Корнилова, у нас нет. С другой стороны, сообщения или документы, свидетельствующие о такой смене, нам в процессе подготовки публикации пока не попадались…