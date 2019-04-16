Память, интрига, опыт

В минувшую субботу на бейсбольном стадионе в Кропивницком финишировал 20-й по счету Кубок Колодицкого.

Это был первый международный турнир с того времени, когда наш областной центр принимал квалификационные состязания чемпионата Европы в группе С. И нужно отметить, что тот опыт не прошел даром. Трибуны в эти четыре дня, даже несмотря на капризы погоды, не пустовали, а сильнейшие команды подарили болельщикам просто захватывающий финал.

Напомним, что с именем Вяче­слава Колодицкого связаны первые успешные шаги кировоградского и украинского бейсбола и софтбола. И, как подчеркнул его друг и коллега Владимир Ковалев, только в честь достойнейших проводятся состязания 20 лет подряд.

Побороться за трофей приехали гости из Беларуси – БК «Минск» и юные дублеры киевской «Атмы», которые вместе с чемпионом и вице-чемпионом Украины из Кропивницкого прошли проверку боем.

Перед началом соревнований главный тренер «BioTexCom – КНТУ» Юрий Бойко говорил, что в обоих наших коллективах произошли изменения в составах и этот турнир дает возможность рисковать и экспериментировать. Но уж точно наша первая команда не собиралась уступать минчанам с разгромным счетом 0:8. Уже и не вспомнишь вообще, когда многократный чемпион и обладатель Кубка Украины терпел вот такое поражение. Но поскольку подопечные Юрия Бойко два других матча у юных киевлян и своих дублеров на групповом этапе выиграли, то получили возможность взять реванш у белорусов в финальном противостоянии. До этого состоялся поединок за третье место, в котором «BioTexCom – СДЮСШОР» преподал урок мастерства игрокам «Атмы-2» – 15:0. А затем состоялся финал, державший любителей бейсбола в напряжении до последнего ининга. Во втором бейсбольном периоде кропивничанам удалось добыть 2 очка, но вскоре минчане сократили отставание до минимума. И чемпионам Украины стоило немалых усилий, чтобы сохранить этот перевес – 2:1. В итоге Кубок Колодицкого остается в Кропивницком. Но поводов для анализа и размышлений этот турнир нашим тренерам оставил предостаточно.

Ну и еще примечательно, что в рамках программы Play Global именно в эти дни в Кропивницком своим бейсбольным опытом с молодыми игроками из Киева, Ровно, Черновцов, Николаева, Черноморска и нашими ребятами делились американские наставники – бывший тренер сборной Голландии, участник двух Олимпиад, тренер чемпионов мира Брайан Фарли, а также тренировавший сборную Великобритании Зак Грейфсер и исполнительный директор Play Global, международный скаут клуба Pittsburgh Pirates Том Гиллеспи. Так что большой бейсбол снова вернулся в Кропивницкий и действительно порадовал всех почитателей замечательной игры.