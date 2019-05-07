Снова палки в колеса «автономизации»?

Лишь только это стало возможным, украинцы массово начали отключаться от центрального отопления, этот процесс идет уже 25 с лишним лет. В Кропивницком перешли на автономное отопление примерно две трети горожан, живущих в многоэтажках. Резон прост – за «централизованное» тепло в прошедший сезон квартировладельцам пришлось выкладывать по 2 с половиной, а то и больше тысяч гривен. А тем, кто вовремя установил у себя, к примеру, электрическое автономное отопление, при разумном подходе самый холодный декабрь или январь стоил до 500 гривен за необходимые градусы тепла. Какие еще нужны аргументы «за» отключение от централизованного отопления?

«УЦ» много раз, десятки раз точно, писала на тему автономного отопления и обо всём комплексе проблем, с ним связанным. К сожалению, приходится писать вновь и вновь.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства имени г-на Омеляна вводит очередной ограничитель для желающих освободиться от «централизованного» ярма.

Теперь, если вы хотите отрезаться от монополиста-теплоснабженца, надо, чтобы в вашем доме не меньше половины жильцов уже отключились от централизованного коммунального счастья. В Кропивницком это не такая уж и проблема – в городе насчитывается 766 многоэтажек, практически во всех на автономное отопление перешли больше половины жильцов. А вот в других городах области есть вопросы. Много шума в свое время наделала ситуация с переходом на автономное отопление в Светловодске, Долинской, Помошной. Вспоминаются митинги протеста в Светловодске с сотнями участников, мы писали об этом. Горожане вроде бы отключились от централизованного теплоснабжения, поставили «автономки», но от коммунального предприятия, поставляющего тепло, им по-прежнему приходили платежки за якобы централизованное снабжение. Люди судились, митинговали, протестовали, доходили до Администрации Президента, эпопея затянулась на многие годы. Правду люди нашли, но сколько это стоило нервов! В Долинской было что-то подобное. В итоге соседи, насмотревшись на мытарства перешедших на «автономку», решили не заводиться с этим делом, несмотря на все явные выгоды. И поэтому в этих городах немало многоэтажек, где больше половины жителей до сих пор снабжаются теплом из «центра». Их-то и заденет в первую очередь новый циркуляр от Минрегиона, ограничивающий их в правах.

Самое коварное в новом регламентирующем указе вот что. В отличие от ранее действующих норм, теперь в расчет при принятии решения об отключении принимаются и нежилые помещения. Подвалы и цокольные этажи, чердаки, лифты, лестничные площадки. То есть, если даже в вашем доме, скажем, 60% квартир оборудовано автономным отоплением, отключено от общего, еще не факт, что вам позволят и вашу квартиру отключить и переоборудовать схему отопления. Прибавят площадь всех подвалов и чердаков и т.п. – и все, окажется, что менее половины дома «автономизировано».

Что происходит? Понять трудно. Главные коммунальщики пытаются продлить существование своих коллег из разнообразных «…градтепло»?

В Кропивницком, слава Богу, сейчас все не так уж и плохо с этим вопросом. Некоторое время назад действовал мораторий на установку «автономок», сейчас он отменен. Городской голова Андрей Райкович на аппаратном совещании в понедельник, 6 мая, сказал, что выдача разрешений на установку автономного отопления продолжается. «Мы должны продолжить работу комиссии по выдаче разрешений на автономное отопление. Мы имеем возможность отсоединиться от системы централизованного отопления».

Хотите распрощаться с «централкой» навсегда? Тогда обращайтесь в Центр предоставления административных услуг, он находится в левом крыле здания горисполкома. С собой иметь паспорт и его копии, а также документ, подтверждающий право собственности на квадратные метры. После регистрации надо обратиться в кабинет №101, там работает секретарь межведомственной комиссии по выдаче разрешений на установку автономного отопления. Потом сама комиссия рассматривает вашу заявку, и, после принятия позитивного решения, вы с документами идете в ЖЭК, где вам дают акты об отключении. И всё – ставьте свое отопление. Есть фирмы, которые берутся за вас заняться всеми этими процедурами.

Еще раз напомним – это касается Кропивницкого, где «автономизация» идет полным ходом. В других городах области могут быть свои нюансы.