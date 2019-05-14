Кастинг в подарок

Люди, родившиеся в большом городе или маленьком селе, одинаково мечтают о счастливой судьбе. Они строят планы, достигают (или нет) поставленных целей, стремятся к лучшему и большему. И у одних жизнь проходит, как по тщательно выписанному плану, а другим изменить ее помогает случай.

Уроженца Александрии Дмитрия Клюева знают многие. Фактурный, эффектный, красивый молодой мужчина запомнился игрой в КВН, ведением всевозможных мероприятий – от официальных до частных, корпоративных. На какое-то время Дмитрий выпал из жизни родного города и области. Оказалось, он живет и работает в Мюнхене. Естественно, мы не могли не воспользоваться его приездом домой, чтобы расспросить обо всем.

– Дмитрий, давайте с начала. Учеба, люди…

– С удовольствием вспомню. Я премного благодарен Юрию Беланюку, который сегодня пресс-атташе ФК «Александрия». И многим ему обязан. А учился в Кировоградском институте регионального управления и экономики. Получил специальность психолога, но всю свою жизнь был предан искусству и творчеству: КВН, студенческие малые формы, ведение городских и областных мероприятий.

Вот по приобретенной специальности я ни дня не работал, но знания помогли мне строить отношения с людьми, слышать их, жить с ними по-честному.

– А чем вы зарабатывали на жизнь?

– Корпоративами. Это правда. Я открыл частную фирму, потом, со временем, ее закрыл. Я работал честно, прозрачно. Сейчас зарабатываю разными способами. Мне 37 лет, и я продолжаю учиться. Доучиваю психологию, учу немецкий язык, учусь в театре.

– Как вы пришли в театр?

– Я работал в Киеве, а меня пригласил к себе в труппу режиссер александрийского любительского театра Юрий Игоревич Дзбановский. Он – потрясающий, и у нас все сложилось. Небезызвестный вам Евгений Курман как-то сказал, что наш театр – лучший из аматорских театров, которые ему приходилось видеть. И Владимир Ефимов это подтвердил. Согласитесь, это высокая оценка.

– Как вы оказались в Германии?

– Я просто поехал в отпуск к друзьям. И вдруг они мне говорят: «Готовься! У тебя завтра кастинг в русскоязычном театре». Решили проверить меня на театральное мастерство и преподнесли такой сюрприз или подарок. Я говорю: «Вы думаете, что я не соглашусь? Да легко!» Про себя подумал: «Где я, Александрия, а где мюнхенский театр?» На следующий день решительно пошел.

– Каким был кастинг?

– Нужно было что-то прочитать, рассказать, доказать свою любовь к театру. Известное «Как больно, милая, как странно…», но всех проняло. Просили сказать, о чем я думаю, о чем мечтаю, как отношусь к театру. Вот и все.

Пять лет назад это случилось. Я уже вернулся в Украину, когда друзьям позвонили из театра и спросили, где их друг, которого берут в труппу. Я решился, согласился, поехал и подписал контракт.

– А что это за театр?

– Это прекрасный театр. Он называется «ТУЗ». Это, во‑первых, аббревиатура – Театр умного зрителя. Во-вторых, в труппе – 21 актер – как очко в карточной игре. Актеры все русскоязычные. Из Украины, России, Беларуси, Литвы. Зал на 600 мест. Ходят не только выходцы из бывшего Союза, но и коренные жители. Спектакль дается с переводом на немецкий язык.

Чтоб вы поняли, что это за театр, вспомните фильм «Берегись автомобиля». Чем, помимо основной работы, занимались главные герои? Играли в аматорском театре. Вот так в Германии.

Как там относятся к актеру! Вы можете сказать, сколько в нашем городе получает актер театра? А народный артист? Какая-то ставка плюс надбавка за звание. А там все зависит от кассы. Бывает меньше, бывает больше.

– У вас и гастроли бывают?

– Конечно. Я с театром был в Италии, Австрии, Франции. Мне этот театр близок духовно и душевно. Я об этом всегда говорю.

– А расскажите о Мюнхене.

– Мюнхен – это Бавария. И это как отдельное государство. Там платят деньги за то, что ты конкретно делаешь, тем самым стимулируя к деятельности. Кто-то крутит болты, кто-то играет в театре, кто-то убирает, ухаживает за стариками, независимо от национальности, но все при деле. Но они все ходят на концерты и в театры.

Полуторамиллионный город. Триста тысяч русскоговорящего населения. А я при встрече говорю: «Привіт». Меня спрашивают, откуда я, говорю, что из Украины, что ее люблю. Мне очень тепло жмут руку.

– Как у вас с немецким языком?

– Учу. Конечно, в Мюнхене, в общении. Сейчас совершенствую здесь, в Кропивницком, экзамены буду сдавать в Германии.

– Вы встречали там земляков?

– Да. У нас даже есть маленькая александрийская диаспора. Нас пока пять человек, мы из разных сфер, но мы любим Украину. И это самое главное. Мы друг друга поддерживаем. Я им благодарен. Они ценят прошлое, настоящее. Они любят свой город, но вынуждены его покинуть. Они зарабатывают деньги, они должны содержать семьи.

Я вот приехал в Украину, столк­нулся с проблемами. Надо давать взятку, иначе ты не такой, как все. Как так? Там, в Германии, все по-другому, по закону.

– А не хотите ли вы сюда, в Кропивницкий или Александрию, привезти мюнхенский «ТУЗ»?

– Очень хочется. Но боюсь, что нас не пустят. У нас такие темы спектаклей… Мы не поем, у нас все серьезно, драматично, даже трагично. Психология другая. Я написал сценарий, мы с постановкой едем в Данию. Уверен, что его не захотят ставить в Кропивницком.

Но как бы там ни было, я хочу быть полезным людям – это для меня важно. Жизнь, любовь, чувства – это самое главное. Это вечное.

– Вы дружите с нашим популярным и любимым музыкантом Сергеем Колчиным. Знаю, что вы придумали проект.

– Да, мы с Сережей сделаем музыкальную программу в одном из клубов Кропивницкого. И очень скоро. Как говорится, следите за рекламой.