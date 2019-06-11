«Посевная еще не закончилась!»

Погода с каждым годом становится все более и более аномальной. Об особенностях посевной кампании нынешнего сезона и перспективах урожая рассказал глава Департамента агропромышленного развития Кировоградской облгосадминистрации Сергей Коренюк.

– Несмотря на то, что в нынешнем году аграрии вышли в поле почти на месяц раньше, чем в прошлом, я бы сказал, что посевная кампания еще не закончилась, – отметил он. – Если помните, в прошлом году 20 марта на полях еще лежал снег, в этом году 3 марта люди уже работали. Но! На прошлой неделе в Бобринецком и частично в Новгородковском районе пострадали значительные площади посевов. На сегодня специалисты определяют целесообразность их сохранения, или же нас ожидает полный пересев. Больше всего пострадали посевы озимой пшеницы и ячменя – эти культуры почти достигли зрелости. За ними идут рапс, кукуруза и подсолнечник. При всех своих злоключениях подсолнечник показал неплохую стойкость к неблагоприятным погодным условиям.

По оперативным данным департамента агропромышленного развития, общая посевная площадь в нынешнем году составила 1 миллион 696 тысяч гектаров (без учета пересева). Структура осталась прежней: 48% площадей, или 855 тысяч га, находятся под зерновыми культурами, 32% занимает подсолнечник (при норме 18%). Однако, как отметил Коренюк, повлиять на этот фактор очень тяжело, фермеры при выборе культур руководствуются денежными интересами. С другой стороны, они научились выращивать подсолнечник с минимальным ущербом для почв.

В нынешнем году под ранними зерновыми оказалось больше площадей – в основном благодаря умеренной и снежной зиме. Потери озимых культур были минимальны, благодаря этому, например, на Кировоградщине фермеры вовсе отказались от посева ярового рапса – озимый отлично перенес холодное время года.

Грозы и ливни успели причинить значительный ущерб в нескольких районах области, но оказалось, что общее количество осадков ниже, чем аналогичный показатель осенних месяцев прошлого года.

– За сентябрь-декабрь прошлого года мы имели 138 мм осадков, а в весеннюю пору этого года – 106 мм, и это с учетом первой декады июня, – сообщил глава департамента агропромышленного развития. – При этом Бобринец получил 103% от нормы, Гайворон – 60%. Обращаю внимание на то, что эта норма – среднегодовая метеорологическая, то есть усредненный показатель осадков, выпадающих в регионе. Могу сказать, что влаги для растений будет достаточно.

По предварительному прогнозу департамента, в нынешнем году валовое производство планируется на уровне 3 миллиона 730 тысяч тонн, из них 1 миллион 600 тыс. тонн зерновых и почти 2 миллиона тонн кукурузы. Урожай прошлого года составил 1,4 миллиона тонн зерновых и 1,8 миллиона тонн кукурузы. С оглядкой на эти данные прогноз выглядит весьма многообещающе. Главное – чтобы погода в очередной раз не показала свой суровый характер.