Такие разные игры

Разнообразных впечатлений от работы на II Европейских играх в Минске очень много, и сейчас предлагаю вам лишь первые краткие заметки по горячим следам.

Ожидаемое и неожиданное

Путешествие из Киева в Минск на автобусе обошлось в 600 гривен. На таможне и пограничном контроле, узнав, что мы с коллегой журналисты, к нам подчеркнуто вежливо, как показалось, кажется, отнеслись даже собаки, обнюхивавшие вещи на предмет запрещенного. А пограничники вручили нам по буклету с рекламой Игр и стоимостью билетов на соревнования. Пока добирались до места назначения, просто потрясло количество спортивных объектов, которые встретились по пути следования. Ну и какая-то невероятная чистота бросилась в глаза.

Кстати, весь общественный транспорт и метро, кроме маршруток, были для журналистов бесплатными. Реклама Игр была на каждом шагу, каждом углу – в общем, практически везде.

«Крутое» шоу

Реконструированный стадион «Динамо», где располагался главный пресс-центр и где проходила церемония открытия, смотрелся эффектно. Даже сложно его сравнивать с нашими аренами, поскольку большинство из них – чисто футбольные. А то, что хозяева работают в режиме экономии, стало понятно по отсутствию с самого начала в главном медиа-центре бесплатной воды, чая, кофе и т.д.

А болельщиков я ожидал увидеть больше. Но то ли цены не устроили, то ли ходили они на своих по разнарядке.

На церемонию открытия журналистов пускали по бесплатным билетам. Ну шутка ли – вместе с «бацькой» Лукашенко за действом наблюдали Рамзан Кадыров, Дмитрий Медведев и ,кажется, молдавский Дадон мелькал.

Как и «прапаноўвалася», на стадион мы зачем-то пришли в 20.00. И потом два часа ждали, пока начнется это чудесное действо. Само шоу в Беларуси, кроме Игоря Крутого, никто продюсировать не смог. И как же без традиционных Анны Нетребко и «Песняров» с «Беловежской пущей»? Ну и три подряд однотипных фольклорно-исторических номера лично меня утомили. Если коротко, то это было величественно-советское шоу, приукрашенное современными технологиями. Вспомнилась Олимпиада-80, но вместо Мишки здесь был Лисенок Лесик и еще страшный надувной Зубр, появившийся в одном из секторов.

Самой раскрепощенной частью шоу был парад участников, которых потом усадили на специальные стульчики посреди арены. Самой волнующей, как всегда, – зажжение олимпийского огня белорусскими спортивными легендами во главе с Дарьей Домрачевой.

В поисках своего будущего

Честно признаюсь, до настоящей Олимпиады такие состязания изначально недотягивают, и, судя по программе стартов, предугадать командный исход было несложно. Тут не могу не согласиться с первым заместителем министра молодежи и спорта Украины Игорем Гоцулом, с которым беседовали в Минске достаточно долго и сошлись во мнении, что такие соревнования пока не являются чем-то устоявшимся и безоговорочно авторитетным. Пока это попытка Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) доказать, что такие масштабные состязания необходимы и заслуживают пристального внимания.

Тревожит безальтернативность при выборе столиц состязаний. Ведь в этот раз, кроме Минска, особых желающих принять у себя столь дорогое удовольствие не было. Да и Краков оказался единственным городом, который дал согласие принять у себя Европейские игры 2023 года. Слишком велики затраты при не очень большой отдаче. Вот Украина, по мнению Игоря Гоцула, такой масштабный проект в экономическом плане просто бы не потянула.

В Минске достаточно мощная спортивная государственная инфраструктура, но и она требовала очень серьезных средств на реконструкцию. Ну и то, что ЕОК пошел на уступки белорусам и согласился оплачивать перелет спортсменов и тренеров, а также проживание и питание европейской олимпийской семьи, говорит само за себя. По сравнению с первыми Играми в Баку, были существенно сокращены соревновательная программа – с 20 видов спорта до 15-ти – и сроки проведения стартов – с 17 до 10 дней. Белорусы вынуждены были отказаться от тех видов, где звездные атлеты не выявили желания лишний раз выходить на старт.

Некоторые Европейские федерации не сочли эти соревнования настолько важными, чтобы менять свой устоявшийся календарь. Вот параллельно проходил чемпионат Европы по фехтованию, которого просто не было в программе Европейских игр. Не было здесь и водных видов, включая плавание, привычной легкой атлетики (о формате легкоатлетических стартов в Минске разговор особый), а также игровых видов, кроме недавно обретшего олимпийский статус баскетбола 3 на 3. Да и то сильнейшие в этот момент играли на чемпионате мира, и наша Евгения Спитковская успела выступить сразу на двух турнирах. Но тут у белорусов были реальные шансы на медали, и отказывать себе в удовольствии порадовать местных болельщиков организаторы просто не могли. И свои предполагаемые бронзовые награды хозяева у мужчин и женщин завоевали. Ну а украинцам, выступавшим в неоптимальных составах как у мужчин, так и у женщин, элементарно не хватило везения и опыта. При двух уверенных победах на старте наши команды проиграли свои третьи матчи и прекратили борьбу за медали, имея худшие показатели набранных очков, чем у двух других соперников. И тут еще арбитры дали повод для возмущения, принимая в решающие моменты спорные решения в пользу россиян и эстонок. Потом эти сборные, между прочим, стали победителями и серебряными призерами. Да чего уж там говорить…

Конкуренция мнимая и реальная

Состязания по самбо в Минске – это вообще отдельная тема. Этот вид был включен в программу по просьбе самих организаторов. Ведь в других странах самбо – это, скорее, экзотика. Ну, может, белорусы рассчитывали тут себе обеспечить «золотой» задел для медального зачета. Получилось не очень. Нет, свои 15 медалей, из которых 3 золотых, сябры завоевали. Но вот только россияне добыли целых 18 наград (7 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых), а грузинские самбисты и самбистки – 11 медалей, и четыре из них высшей пробы. Украина со своими 6 призовыми местами (1 золото, 3 серебра и 1 бронза) была четвертой, а замкнули славную пятерку армяне, добывшие по одной медали каждого достоинства.

Я ни в коей мере не хочу принизить значимость золотого успеха нашей Анастасии Сапсай и других украинских медалистов в самбо. Но, не только по моему мнению, олимпийских перспектив у этого вида спорта практически нет.

И это все для примера того, что конкурентная основа на следующих Европейских играх нуждается в серьезной корректировке. Ведь в Минске после самбо всякий там командный или медальный зачет утрачивал всякий смысл.

И все же серьезная борьба была – в тех видах спорта, где реально собрались сильнейшие и в которых оспаривались олимпийские лицензии. Тут особняком стоял настольный теннис, где у мужчин сражались сразу три экс-первые ракетки мира: Тимо Болл и Дмитрий Овчаров из Германии вместе с белорусом Владимиром Самсоновым. Наблюдать за такой игрой было одно удовольствие. Первым еще в четвертом круге «пал» от руки датчанина Джонатана Гроса Дмит­рий Овчаров. А Самсонов выдал триллер с итальянцем Стояновым, вытащив матч с 1:3 по сетам. Потом Владимир снова заставил своих почитателей (к ним и я отношусь еще со времени Олимпиады в Рио, где Владимир дал бой в полуфинале самому трехкратному олимпийскому чемпиону Чжану Цзикэ) серьезно поволноваться, когда проигрывал – 1:2 – россиянину Кириллу Скачкову. Но при ошеломительной поддержке болельщиков на трибунах олимпийского теннисного центра белорусский мастер таки вышел в четвертьфинал.

Очень неожиданным, если не сказать больше, стал золотой дубль в художественной гимнастике в зале «Минск Арены» в композициях с мячом и булавами израильтянки Линой Ашрам. Мы уж привыкли, что здесь, если выступает россиянка, то на большее, чем серебро, другим рассчитывать нечего. Ну и в Минске, казалось бы, все золото заберет Диана Аверина. Ан нет, судьи проявили демократичность…

Наши взлеты и неудачи

У нашей Анны Ризатдиновой появилась достойная наследница – Влада Никольченко, которая в свои 16 лет стала двукратной бронзовой призеркой Европейских игр в упражнениях с обручем и булавами. Да и серебро украинских граций в групповых упражнениях настраивает на позитивный, если не золотой, медальный олимпийский лад.

Ну и вдвойне приятно было наблюдать за победами в дзюдо юной, но уже титулованной Дарьи Белодед и опытнейшего Георгия Зантарая. В дзюдо оспаривались сразу две медали – Европейских игр и чемпионата Европы, да и олимпийский рейтинг набирался.

Дашу, которая выдержала тяжелейшую схватку с россиянкой, болельщики, да и специалисты, просто обожают. У меня в пресс-центре «Чижовка-Арены» иностранные коллеги только и спрашивали о Белодед. Ну и сама юная прима уже потихонечку привыкает к звездной роли. Дарья не отказывает своим почитателям в фото, терпеливо и детально отвечает на вопросы журналистов, умело выстраивая диалог. Не зря же чемпионка мира, Европы и Европейских игр учится на журналиста. Вот и нам о своей победе Дарья сказала, что она была трудной. Соперницу по финалу она хорошо знала и понимала, что это будет противостояние характеров. Свой успех наша чемпионка назвала еще одним шагом к олимпийской мечте и поблагодарила всех за серьезную поддержку на трибунах, которую слышала и которая очень помогла. Кстати, поддержать наших дзюдоистов приехала группа юных украинских спортсменов, которые заняли почти целый сектор. Они и украинцев поддерживают, и получают прекрасные уроки мастерства, наблюдая за сильнейшими дзюдоистами Европы, такими, как Георгий Зантарая, который долго гонялся по татами за итальянцем Матео Медвесом, но в конце концов завершил финал эффектнейшим броском и чистой победой. В общении один из самых титулованных дзюдоистов Украины оказался простым и позитивным парнем, который постоянно шутил и излучал прекрасную энергетику: «Соперник этот неудобный. Вообще не знаю, как он борется? Вроде же не умеет, но до финала как-то добегает. А у нас же по сорок человек участников в каждой весовой категории. В некоторых видах единоборства – всего 8 или 12-16. Это большая разница. Поэтому у нас очень тяжело взять медаль. В спорте должна быть доля везения. Сейчас везение было, и подготовка была хорошая, и тренер правильно меня сумел подвести. Так что в совокупности получилась золотая блестящая медаль. Дальше настрой на Токио, вначале на чемпионат мира, а потом и на Олимпиаду. Оба турнира в столице Японии пройдут. А Европейские игры понравились, да и с чемпионатом Европы правильно их объединили, чтобы три раза на пик формы не пришлось выходить. Буду ли побеждать в дальнейшем? Это уж как получится. Если тебе суждено, то тренируйся не тренируйся – все равно не поможет. Я вам скажу, после Рио думал, что жизнь закончилась. Оказалось – нет, и постепенно даже желание снова сражаться за мечту появилось. Очень хочется все же добыть олимпийскую награду, себя и вас порадовать», – подытожил наш чемпион.

Королевские эксперименты

Как я уже отмечал, в легкой атлетике старты проходили по экспериментальной программе. Такой формат, предложенный европейской легкоатлетической ассоциацией, уже вызвал больше негативную реакцию среди специалистов. Президент ФЛАУ Игорь Гоцул считает, что на стадионе все это выглядит динамично, но в телетрансляции крайне сложно понять, что к чему. Нужны время и взвешенный, а не эмоциональный анализ.

Нам же грех жаловаться, поскольку именно в легкой атлетике украинцы собрали пока самый богатый урожай медалей.

Ну а что же впервые в истории проходило в Минске? Итак, сначала проводились четыре командных этапа-матча среди 24 сборных Старого Света. Спортсмены соревновались в беге на 100 и 110 метров с барьерами, прыжках в длину и высоту, в метании копья, комбинированной смешанной эстафете четыре по 400 метров и комбинированной смешанной эстафете преследования 800 м – 600 м – 400 м – 200 м. В прыжках и метании копья проводились два предварительных раунда, а потом уже финал за 1 и 2 место, которое давало 12 и 10 очков соответственно.

Украинцы вышли на арену стадиона «Динамо» при практически пустых трибунах уже в четвертой соревновательной сессии и соперничали с командами Португалии, Турции, Испании, Дании и Болгарии. Характерно, что именно в этот день разыгрывались еще и индивидуальные медали по лучшим результатам. Тут у нас первый задел сделала Марина Бех, которая выиграла прыжки в длину и стала третьей среди всех конкуренток. При этом, улетев на 6,58 м в первой попытке, дальше спортсменка рисковала, зная лучшие результаты. Так же, как и Богдан Бондаренко, который вначале показал третий результат среди всех – 221 см, а уж потом старался преодолеть 228 см, что гарантировало бы украинцу золото. Наш чемпион мира был очень близок к успеху, но не повезло. Любопытно, что в споре за 12 очков у Богдана выиграл датчанин Симон Хансен со скромными 194 см.

К двум бронзовым медалям Марины Бех и Богдана Бондаренко свое серебро в беге на 100 метров с барьерами прибавила Анна Плотицина, которая также принесла нашей команде 12 очков. Ну а золотыми были два эстафетных забега, где стартовали воспитанницы легкой атлетики Кировоградщины.

Сначала в эстафете 4 по 400 метров отличились воспитанница александровской ДЮСШ Татьяна Мельник. Таня приняла эстафетную палочку у Данила Даниленко второй-третьей, но потом совершила такой рывок и создала такой отрыв, что Станиславу Сеныку и Анне Рыжиковой только оставалось поддержать темп и сохранить преимущество. Время же украинского квартета оказалось абсолютно лучшим, что принесло заслуженную золотую медаль.

Победную же точку этим счастливым вечером поставила воспитанница гайворонской ДЮСШ Яна Качур. Яна завершала комбинированную смешанную эстафету преследования. Здесь мы стартовали первыми на 9 секунд раньше соперников с учетом очков, набранных в предыдущих видах. Евгений Гуцол, Ольга Ляхова, Алексей Поздняков, преодолевшие 800, 600 и 400 метров, увеличили отрыв от конкурентов. Яна Качур на 200-метровке сделала все для того, чтобы результат стал золотым.

Так что Кировоградщина, которая не делегировала своих спортсменов на эти игры, все же внесла свой вклад в наши победы. И несмотря на то, что Яна Качур и Таня Мельник сейчас представляют Киев, они просили передать огромную благодарность своим первым тренерам Валерию Кузю и Вадиму Приймаку и всем, кто помог сделать первые самые сложные шаги на пути к успеху.

Свои золотые награды наши девушки получали на сцене главной фанзоны Европейских игр, где собралось большое количество болельщиков, спортсменов и тренеров. И как же приятно было дважды слышать наш гимн и видеть, как бравые белорусские МЧСники поднимают выше всех украинский флаг. К сожалению, увидеть окончание минских стартов у меня не получится. В Риге и Белграде начинается чемпионат Европы по баскетболу среди женщин, куда я при поддержке Руслана Згривца отправляюсь, чтобы рассказывать вам о ходе турнира.

Благодарим Сергея Кузьменко, Юрия Гугленко и Алексея Олейника за помощь в подготовке цикла материалов из Минска.