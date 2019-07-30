Команда Стрижакова презентовала уникальный спортгородок

Микрорайон Космонавтов преображается на глазах: обустроенные, по-хозяйски ухоженные дворы, множество детских площадок, первый в городе мурал с изображением казака Мамая, а теперь еще и спортивный городок «Руки-базуки», аналогов которому пока нет в городе. Все эти проекты реализованы силами жителей микрорайона и команды Муниципального бюро Артема Стрижакова. Последний из них презентовали в минувшее воскресенье.

По словам автора проекта – главы общественной организации «Перспектива молоді» Дмитрия Бабака, спортивный городок состоит из шести современных тренажеров и является универсальным: он продуман и создан для людей абсолютно всех категорий – от детей до людей уважаемого возраста – и позволяет проработать все группы мышц. Жители микрорайона опробовали новые тренажеры прямо во время презентации проекта, увидели показательные выступления и поучаствовали в мастер-классе от финалистов шоу «Українамає талант» – профессиональных стрит-воркаутеров команды SLS, которые показали, как правильно заниматься на уличных тренажерах.

– Действительно, проблема с наличием спортивных площадок существует не только в микрорайоне Космонавтов – она касается фактически всего города. Я знаю, как важен уличный спорт: когда выходишь из дома и можешь заниматься на турнике или брусьях, ведь не у всех есть возможность регулярно ходить в частные спортивные залы, где нужно платить деньги. Я уверен, что сейчас необходима разработка комплексной программы по развитию доступной для каждого уличной спортивной инфраструктуры. Но для этого необходимы определенные инструменты, – говорит основатель общественной организации «Перспектива міста» Артем Стрижаков. – Мы благодарны жителям микрорайона за поддержку нашего проекта при голосовании за общественный бюджет. Уверен, нам всем еще предстоит сделать многое для развития нашего любимого города.

– В юности я много занимался спортом, увлекался футболом, хоккеем. А по вечерам с друзьями занимался на брусьях и упражнялся со штангой. И вот в 60 лет я позанимался здесь и будто вернулся в свою молодость. Мой внук тоже любит спорт и занимается атлетикой. Теперь мы вместе сможем тренироваться, я буду укреплять свое здоровье, а он – готовиться к конкурсу по подтягиванию, который проводится тоже здесь, на Попова, каждый год. Большое спасибо команде Стрижакова, – поделился житель микрорайона Виктор Ушаков.

Елена Несен.