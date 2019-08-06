Джеймс Вулси, партнер «Велты»

Кировоградская область издавна славится не только своим сельскохозяйственным машиностроением, но и добывающей отраслью. Бурый уголь Александрии, Новомиргорода и Кировограда, уран областного центра и Маловисковского района, десятки крупных гранитных карьеров, один из крупнейших в стране по производству щебня Гайворонский спецкарьер, титан, добываемый в Новомиргородском районе. И не забывайте о золоте и алмазах – они тоже есть у нас. Но говорят в последнее время в основном о титане и фирме «Велта», которая его добывает. Главный российский телеканал «Первый» посвятил Кировоградщине и титановой руде целый сюжет – впервые в истории. Сюжет гаденький, что неудивительно, но сам повод весьма любопытный.

Все дело в том, что в состав совета директоров «Велты» вошли два американских партнера. И один из них – это Джеймс Вулси, который во времена президентства Билла Клинтона возглавлял ЦРУ, Центральное разведывательное управление США. Конечно же, россиян не могла не возбудить такая интересная новость. Как они говорят, бывших кагэбэшников и цээрушников не бывает. Цитируем новости «Первого» канала:

«На этой неделе стало известно, что в совет директоров компании, добывающей титаносодержащую руду, вошел экс-глава ЦРУ Джеймс Вулси. Он руководил разведкой при Клинтоне. У предприятия ряд месторождений на территории Украины, и, как заявляют экономические эксперты, большие амбиции. Например, планы добывать и другие виды ресурсов.

“На сегодняшний момент эта компания, в общем-то, хочет действительно заняться серьезной добычей нефти на территории Украины, где-то даже подвинуть “Укрнафту”. Да, американцы могут себе позволить свои условия, поставить своего человека и порекомендовать, чтобы, к примеру, нефтедобывающие месторождения случайно были переданы в управление компании, где работает бывший руководитель ЦРУ», – говорит экономический эксперт Александр Охрименко».

Это было в сюжете, где намешано в кучу все на свете об Украине – Зеленский, Кличко, Порошенко, Луценко, Трамп, Джулиани. И, естественно, под одним соусом – как в Украине все плохо. Настолько плохо, что бывшие директора ЦРУ у нас тут трудоустраиваются.

В конце прошлого месяца фирма сообщила, что с поста председателя совета директоров ООО ПКФ «Велта» уходит Андрей Николаенко в связи с тем, что он избран народным депутатом Украины по списку партии «Батьківщина», сама компания немного меняет свою структуру, теперь это ООО «Велта холдинг». Вот как прокомментировал уход Андрея Николаенко генеральный директор «Велты»» Андрей Бродский:

– Считаю потерей для компании окончательный переход Андрея Ивановича из бизнеса на государственную службу, потому что именно его вклад позволил компании «Велта» выжить и полноценно восстановиться после пожара (в октябре 2014 года сгорела горно-обогатительная фабрика фирмы в районе села Коробчино. – Авт.). Вклад господина Николаенко в развитие компании трудно переоценить, но сейчас именно такой эффективный менеджер необходим стране.

В «Велте» проходят масштабные трансформации в связи с привлечением иностранных инвестиций. Мне приятно сообщить, что наши американские партнеры Глен Майлз и Роберт Джеймс Вулси согласились войти в новый состав совета директоров «Велта холдинг». Я уверен, что их большой опыт, знания и компетенции позволят нам завершить процесс создания корпоративной структуры и стимулировать развитие новых проектов.

Приоритетами американских партнеров, которые вошли в совет директоров, будут привлечение инвестиций, безопасность и развитие бизнеса.

Глен Майлз – основатель и председатель правления американской компании First Wall Street Capital. За 35 лет работы осуществил финансовые транзакции объемом почти 30 миллиардов долларов. Господин Майлз работает с наиболее значимыми компаниями по всему миру, преимущественно в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых.

Роберт Джеймс Вулси возглавляет Woolsey Partners и является советником компании First Wall Street Capital. Во времена президента Клинтона был не только директором Центрального разведывательного управления США, но и членом Национальной комиссии по вопросам энергетической политики и Комитета по вопросам оборонной политики. Сейчас господин Вулси является консультантом нескольких частных компаний и правительственных ведомств.

«УЦ» обратилась за комментарием к Анне Капустиной, директору по связям с общественностью и коммуникациям «Велты». Мы хотели узнать больше подробностей. Понятно, что американцы вошли в состав совета директоров украинской компании по причине того, что в нее были инвестированы деньги.

Юридическая служба фирмы запретила раскрывать финансовую информацию. «Работа по привлечению финансирования закрыта договором о неразглашении», – сказала «УЦ» Капустина.

Это же касается и новой технологии обогащения титановой руды, над которой сейчас работает «Велта».

– Идет процесс получения патента, информация закрыта, – говорит Анна Капустина. Как только будут какие-то новости, «УЦ» пообещали держать в курсе.

Ну а сама по себе новость серьезная, солидная, масштабная. Если такие люди входят в бизнес, связанный с Кировоградщиной, то это более чем круто. И не все у нас так плохо. Кстати, процесс, так сказать, знакомства и уже потом участия в бизнесе американцев длился не один год.

«Велта» также владеет правами на добычу титанового сырья не только на Бирзуловском месторождении возле Коробчино, но и на Лекаревском месторождении, оно находится в шести километрах от Бирзуловского, возле села Лекарево. По открытой информации, инвестором добычи ильменитового концентрата, который содержит титан, тут имеет намерение тоже американская компания из Техаса, Commercial Metals Company.

Геннадий Рыбченков, «УЦ».