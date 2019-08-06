«Вознаграждение хорошему риелтору»

Вы давно покупали или продавали жилье? Есть в планах? Если да – то вам будет интересно и полезно то, что написано ниже. Сориентироваться на рынке жилья Кропивницкого нам помог директор агентства недвижимости «Алекс – R» Александр Головко, знающий все на эту тему, так как работает в ней почти двадцать лет.

Итак, мы с Александром Головко говорим о тенденциях. Наблюдается рост предложений к продаже жилья. База данных агентства сегодня содержит почти пять тысяч объектов только в Кропивницком. Одним из факторов, влияющих на большое количество продаваемого жилья, является то, что банки не дают кредиты так активно, как это было в 2005 – 2007 годах. Части банков уже нет, оставшиеся требуют показать реальный доход.

До тридцати процентов сделок, которые проводит агентство, – это продажа квартир, хозяева которых насовсем уезжают из города в другие регионы Украины или за рубеж. Не следует думать, что это показатель низкого уровня жизни у нас. Такая тенденция наблюдается во всем мире. Проанализировав рынки жилья в других странах, пообщавшись с их риелторами, можно увидеть, что люди мигрируют постоянно. И там люди не так привязаны к жилью, как у нас, поэтому предпочитают аренду и легко переезжают.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры без ремонта в Кропивницком – 17-18 тысяч условных единиц. С ремонтом в хрущевке – 19-20, в девятиэтажке – 20-23. Интересно то, что двухкомнатная квартира не намного дороже однокомнатной. Все дело в общей площади и в размере кухни. Существует даже определенная формула, которая позволяет рассчитать стоимость одного квадратного метра. У нас она составляет 460-500 долларов, и это обоснованно. Люди должны понимать, что, если однокомнатная квартира, например, на Школьном имеет площадь 41,5 квадратных метра, то почему бы ей не стоить 20 тысяч долларов?

А еще цена квартир в разных микрорайонах областного центра приблизительно одинакова. Когда-то в центре города были дороже, на окраинах дешевле. Теперь этого нет. Возможно, потому, что все больше людей имеют автомобили, на которых легко преодолеть не такие уж большие расстояния. Да к тому же и общественный транспорт в Кропивницком стал ходить регулярно.

Существует немало сайтов, предлагающих недвижимость на продажу. Александр советует быть бдительными, черпая в них информацию, – там «завелось» много мошенников. От них пытаются застраховываться даже опытные риелторы. Александр Головко состоит в Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, которая предоставляет юридическую поддержку, консультирует, предоставляет доступ к единой базе риелторов мира. Не секрет, что наши земляки, имеющие соответствующие финансовые возможности, интересуются недвижимостью в Польше, Болгарии, Испании, Турции. Теперь это реальность.

Да, о мошенниках. Если в объявлении требуют предоплату, какие-то дополнительные платежи, чтобы только показать жилье, предлагаемое к аренде, это сразу должно настораживать. Ближе к 1 сентября, началу учебного года, таких объявлений становится больше. К примеру, предлагают сдать однокомнатную квартиру за 3 тысячи гривен в месяц. И есть примечание: квартиру покажут за дополнительные 300-500 гривен, так как хозяину нужно будет приехать из другого города. Это явное нарушение правил добросовестных риелторов. Кроме того, к тексту объявления прилагается фото прекрасной «однушки». Специалист легко определит, что фото было сделано где-то в Германии. А владелец банковской карты, на которую надо перечислить предоплату, как правило, зарегистрирован в «ЛДНР»…

Профессиональные риелторы подобные объявления отслеживают и ставят в известность владельцев сайтов. Благодаря такому сотрудничеству процент «фейковых» предложений снизился с почти 20-ти до 6,5.

В нашем городе строится не так много нового жилья, как в других регионах. Возможно, поэтому квартиры в новостройках расходятся, как горячие пирожки. Еще на этапе строительства свободных квартир почти нет. Интересно то, что некоторые владельцы обращаются в агентство недвижимости с тем, чтобы продать абсолютно новую квартиру. В этом случае речь идет уже о вторичном рынке недвижимости. За двухкомнатную квартиру в таком доме дают 40-50 тысяч долларов.

Одним из довольно распространенных в последнее время видов деятельности на рынке недвижимости является покупка «убитых» квартир, доведение их до «полного фарша» и продажа за значительно большие деньги. Эта тенденция называется «предпродажная подготовка жилья». И покупатель изменился: если раньше он искал жилье подешевле, то сейчас готов выложить значительную сумму за квартиру, в которую можно вселиться, условно говоря, только с чемоданом личных вещей.

Если помните, раньше в объявлениях о покупке жилья люди писали «без посредников» или «не агентство». Сегодня доверие к агентствам недвижимости значительно выросло. Профессионал, взявшийся за дело в любой сфере, – гарантия не только качества выполненной работы, но и сохраненные нервы. Все чаще в заявках клиенты пишут «вознаграждение хорошему риелтору».

За последние пять лет статус Кропивницкого повысился. Здесь стало жить комфортнее, о чем свидетельствуют цены на недвижимость, которые выше, чем в Сумах, Чернигове. А десятки лет наш город был самым дешевым по недвижимости, то есть непрестижным, нестатусным. И еще один интересный факт: в нашем городе есть объекты недвижимости стоимостью 500 тысяч и даже миллион долларов. Их не так много, но они не только продаются, но и покупаются.

Елена Никитина, «УЦ».