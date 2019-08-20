И снова о «евробляхах»

С 24 августа в очередной, уже не первый раз у собственников автомобилей с иностранной регистрацией появятся большие проблемы. Начиная со Дня независимости за не оформленное на таможне авто с польскими или литовскими номерами за раз можно будет лишиться 170 тысяч гривен! Ни один «Опель» или «Форд», заехавший в Украину с европейскими номерами, столько не стоит. И вообще, такую машину могут просто конфисковать. Минимум – придется расстаться с 8 с половиной тысячами гривен.

На самом деле драконовские меры за «евробляхи» должны были вступить в силу еще 22 февраля этого года. До этого дня действовала скидка в 50% на регистрацию таких машин, сотни тысяч ею воспользовались, бюджет страны пополнился почти на 13 миллиардов гривен. С 24 мая должны были начать штрафовать по полной. Но Верховная Рада своим постановлением от 16 мая отсрочила санкции до 24 августа.

Кстати, все могли заметить – количество машин с «евробляхами» на улицах категорически уменьшилось. Люди или переоформили, или вывезли за границу, или даже просто выбросили свои старые машины – таких историй полно.

Ждет ли разорение тех, у кого такое авто осталось? А не факт! 7 августа в Черкассах президент Владимир Зеленский на встрече с активистами организации «Авто Евро Сила» (она воюет за права «евробляхеров») сказал: «23 августа у нас крайний день. Мы должны договориться с полицией, отсрочить еще, пока новая Верховная Рада не заработает и мы не примем новый законопроект».

А уже 18 августа новоизбранный народный депутат Владислав Криклий заявил, что президент инициировал законопроект о новой отсрочке карательных мер для «евробляхеров» до конца этого года. «Я так понимаю, сейчас остались незарегистрированными только те, кто не хочет, не может или не имеет документов. Вот они и пытаются это оттягивать. Когда закончится период без штрафов, будем садиться и на цифрах смотреть количество регистраций. Если сейчас нет желающих регистрироваться, почему они должны появится через полгода? Поэтому я думаю, что это последняя отсрочка», – сказал Криклий.

Так что у «евробляхеров» еще есть немного времени. Что будет потом? Поживем – увидим.

Соб. инф.