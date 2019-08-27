«Все по-честному, по-человечески»

Крыша над головой всегда считалась одним из главных условий нормального существования человека, и надо сказать, что на определенном этапе развития СССР страна многое сделала, чтобы наличие жилья стало как бы само собой разумеющимся фактом. Этого удалось добиться за счет реализации государственной программы строительства и распределения квадратных метров. Понятие «стоять в очереди на квартиру» было едва ли не синонимом обеспеченности, потому что хотя иногда и долго, но очередь подходила, и человек становился обладателем собственной недвижимости.

Да что там скромничать, если мы практически все живем в домах, построенных еще в СССР или в городах и микрорайонах, построенных крупными предприятиями! Но с банкротством экономической модели социализма масштабное жилищное строительство прекратилось. Конечно, свято место пусто не бывает, и строительством жилья занялся крупный бизнес, одновременно сделав жилье практически недоступным для широких масс населения ввиду его запредельной стоимости. Но квартирные очереди на жилье на предприятиях и в органах местного самоуправления не исчезли, в них терпеливо продолжают «стоять» сотни тысяч украинцев. В Кропивницком такая очередь в горсовете насчитывает больше трех тысяч человек, и вот, когда казалось, что на получение жилья для «пересічних» граждан надежд не осталось, городские власти принимают решение строить дом, в котором квартиры будут распределятся, согласно живой очереди, начало которой скрывается еще в конце 80-х годов прошлого столетия! Позитив этой инициативы состоит даже не в том, что несколько десятков человек наконец-то получат (бесплатно!) долгожданное жилье, а в том, что строительство жилья может реализовываться в рамках муниципальной или даже государственной программы действительно доступного жилья.

Но одновременно с распределением квартир в уже практически сданном доме на улице Генерала Жадова воскресла еще советская опасность несправедливого распределения ордеров или ускоренного продвижения отдельных граждан в квартирной очереди. Помнится, что практически ни одна сдача дома и выдача ордеров в советские времена не обходилась без скандалов, слез и жалоб, вплоть до Центрального комитета КПСС и «лично дорогому Леониду Ильичу». Для получения квартиры в обход других очередников использовались различные методы и манипуляции, в основном с пропиской, неправедно полученными льготами и другими махинациями. К тому же процесс распределения и продвижения в очереди был достаточно закрытым, о нем знали только непосредственные претенденты на квартиры в сдающемся доме, да и то не всегда. Бывали случаи, когда впереди стоящих просто подставляли под какое-то нарушение «правил социалистического общежития» и использовали как причину снятия с очереди в интересах стоящих сзади.

Поэтому мы и поинтересовались у начальника отдела ведения учета жилья городского совета Кропивницкого Валерия Пилькина о прозрачности и наличии непонятных ситаций при реализации прав на получение жилья в сдающемся доме. К слову, найти решения исполкома по вопросу распределения квартир оказалось просто – достаточно зайти на сайт городского совета в раздел «публичная информация» и «Решения исполнительного комтитета», а номер решения и время проведения заседания нам подсказали в самом отделе учета.

Сразу скажем, что «блатных», т.е. людей, претендующих на квартиру в силу статуса, в списке не оказалось. Квартиры действительно получают люди из общей очереди, занявшие ее еще в 1979-м, 1980-м и последующих, достаточно отдаленых годах. Из открытых источников можно узнать, что служебные квартиры получают стоящие на очереди работники коммунальных предприятий, преимущественно врачи в рамках программы привлечения и закрепления кадров, а также сотрудники исполкома и детского сада, несколько военных в отставке, чернобыльцы и другие люди, доказавшие свое право.

В списке нет таких категорий, как судьи или прокуроры, а ведь еще не так давно закон обязывал органы местного самоуправления выдавать «уважаемым людям» ордера на жилье в течение полугода. Сейчас жилье им предоставляется за счет ведомственного финансирования, но норма о предоставлении служебного жилья органами местного управления все же осталась, правда, согласно порядку, утвержденному Кабмином, но самого порядка как раз и нет! Это радует, хотя информация о полученном и «переполученном», т.е. приватизированном служебном жилье некоторыми статусными личностями в разных городах все же наводит на грустные размышления об изворотливости «крапивного семени». И этому способствует наше несовершенное законодательство, когда даже для постановки в очередь можно пользоваться весьма простыми приемами, типа прописки в общежитии. Но в нашем случае к вопросу о проверке прав на пребывание в очереди подошли достаточно строго.

Валерий Пилькин рассказал, что ведение учета жилья – весьма сложное дело, тем более трудно распределять ордера во вновь построенном доме. Только в первоочередном списке городской очереди числится 38 категорий первоочередников, плюс 9 категорий есть во внеочередном списке – это молодые специалисты, дети-сироты, чернобыльцы, бывшие военные, больные, инвалиды и многие другие, но в каждом конкретном случае необходимо соблюдать и законность, и баланс интересов. Отдел как раз и проверяет законность предоставления жилья в каждом конкретном случае. Сейчас распределили 39 квартир, исходя из наличия прав на очередь. Без льгот люди регистрируются в общей очереди, а льготы определяются законами Украины, при этом даже при наличии льгот сначала рассматривается вопрос о том, требует ли человек улучшения жилищных условий. Это касается всех, кстати, очередь ежегодно проверяется, и ни один человек не получит ордера, если не подтвердит свое право на получение. В списке граждан на предоставление квартир так и указывается: номер такой-то получает ордер потому, что стоящий впереди не подтвердил документы. К этому надо добавить, что рекомендации проектов решений о предоставлении жилья подает общественная комиссия жилищных вопросов. Участник комиссии, председатель ветеранской организации Кропивницкого Владимир Зуев подтвердил серьезность подхода: «Работаем тщательно, открыто, приглашаем людей, привлекаем ЖЭКи, выезжаем на место, учитываем все обстоятельства, так что все по-честному, по-человечески».

На самом деле нюансов для постановки на очередь и получение жилья огромное количество, но главный вопрос в другом – насколько последовательной будет городская власть в реализации программы доступного жилья, другими словами, будут ли и дальше в Кропивницком строиться дома в порядке очереди? А почему бы и нет, ведь жилищные кредиты в украинской интерпретации – это не облегчение решения квартирного вопроса, а его удорожание.

Сергей Полулях, «УЦ».