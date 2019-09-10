Верховный суд: за «Киев» заплатят больше

Верховный суд Украины поставил точку в судебном споре о цене аренды гостиницы «Киев» в центре Кропивницкого – ее повышение в 115 раз признано законным. Арендатор платить все равно не согласен и планирует судиться дальше.

Напомним, предприятие «Центр-Готель» арендует здание с 1994 года, с тех пор условия договора не пересматривались. Речь о 8 тысячах квадратных метров, часть которых сдают в субаренду для шести-семи десятков предпринимателей.

В городской бюджет арендатор платил менее 11 тысяч гривен в месяц – меньше, чем полторы гривни за метр. Притом, что цена съема офисных помещений поблизости стартует грубо от сотни гривен за квадратный метр и может достигать почти 200.

В 2017 году городской совет Кропивницкого обратился в суд с требованием установить справедливую арендную плату и выиграл в первой и в апелляционной инстанциях. В прошлый вторник решение признал правомерным и Верховный суд. С 9 апреля 2019 года арендатор должен платить 1,2 миллиона гривен ежемесячно.

Руководитель и совладелец предприятия Николай Швец уже заявил журналистам «Суспільного», что платить «Центр-Готель» не будет. Говорит, что предприятие неправомерно лишили права первоочередного выкупа здания и теперь в суде будут пытаться обжаловать это решение.

Стоит отметить: ранее в комментарии «УЦ» Швец заявлял, что «у людей сейчас нечем платить» повышенную стоимость аренды, чтобы выкупить здание, нужно около 49 миллионов гривен – именно столько составляет стоимость объекта в соответствии с оценкой 2017 года.

Олег Колюка, начальник городского управления коммунальной собственности, утверждает, что претензии арендатора безосновательны.

– Несмотря на то, что договор называется «договор аренды с правом выкупа», для выкупа необходимо совершить ряд действий, предусмотренных законодательством. Эти действия не были совершены, они право выкупа свое не подтвердили, – подчеркнул он.

После исходного решения о повышении стоимости аренды чиновник отмечал также, что к коллективному предприятию есть и другие вопросы.

– Есть информация, что они сдают помещения в субаренду без нашего согласования гораздо дороже, чем платят нам, – в частности, сказал тогда Колюка. – Она не проверенная, потому что нас туда не допускают, не предоставляют документы.

Ранее журналисты вскрыли еще один пикантный факт. По информации открытых баз данных, 4 из 12 учредителей коллективного предприятия «Центр-Готель» – Арбузов Валерий Александрович, Гришков Руслан Викторович, Добровольская Марина Владимировна и Малышко Любовь Павловна – являлись в прошлом или являются сейчас должностными лицами, совладельцами или соучредителями ряда известных в городе и за его пределами предприятий. В том числе «Формула ТТГ “ЛТД”», «ТД “Формула смаку”», «Доминион-зембуд», «Терра-плас», «Первомайский молочноконсервный комбинат», ПАО «Паляниця», «Кировоградский хлебозавод», «Черкасский хлебокомбинат», «Александрийский хлебозавод», «Смелянский хлебокомбинат», «Криворожский хлебокомбинат № 1», «Криворожхлеб», «Желтоводский хлебозавод», «Кременчугский хлебокомбинат» и др.

Напомним, «Центр-Готель», «Доминион-зембуд» и «Терра-плас» упоминались и в нашем расследовании «Кто построится у солдатских ставков?» трехлетней давности. На два последних юрлица оформлен ряд земельных участков в престижном районе, одной из крупнейших зеленых зон в черте областного центра.

Андрей Трубачев, «УЦ».