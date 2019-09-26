Сыграли, как смогли

«Александрия» дебютировала на групповой стадии Лиги Европы, а киевское «Динамо» именно здесь добыло первую победу за полтора месяца. И только «Шахтер» без шансов уступил своему традиционному в последние годы в Лиге чемпионов сопернику. А вообще старт еврокубков для нас получился больше обнадеживающим и где-то поучительным.

Не без приключений

Чего греха таить, первого поединка александрийцев на групповой стадии Лиги Европы мы ждали с некоторой тревогой. Да и наставник бронзового призера украинской Премьер-лиги Владимир Шаран перед выездной игрой с фаворитом группы заметно переживал. А тут еще непростая дорога до Вольф­сбурга добавила волнения. Как рассказал Владимир Шаран, рейс из Борисполя задержался на полчаса, что потом сказалось в Берлине. Там наши футболисты в общей длинной очереди более полутора часов проходили паспортный контроль, а затем еще долго ждали багаж. Ну из-за того, что возле аэропорта нельзя парковать автобусы, пришлось проделать путь до шаттла под дождем. Дальше была дорога из Берлина до Вольфсбурга протяженностью 220 километров. Получилось, что, в общей сложности, александрийцы до места поединка добирались 14 часов. И тренерскому штабу пришлось отменить вечернюю тренировку и отправить игроков для восстановления сил в бассейн. Наша команда поселилась в комфортабельном отеле, рядом с которым, правда, ведутся ремонтные работы. С утра была прогулка по центральной улице Вольфсбурга. Кстати, Владимир Шаран за день до игры отмечал свое 48-летие и в глубине души надеялся на подарок от своих футболистов.

Своими глазами

А подарком для наших читателей стало то, что в эти дни в Вольфсбурге работал наш земляк, журналист телеканалов «Футбол 1» и

«Фут­бол 2» Сергей Цыгульский, который с удовольствием поделился своими впечатлениями и наблюдениями:

– Летели мы из Киева в Варшаву, а там пересаживались на Ганновер. Из Ганновера на поезде 80 км до Вольфсбурга. Немецкие скоростные поезда удобнее и комфортнее наших. Вот только из Ганновера до Вольфсбурга мы ехали час, потому что поезд останавливался чуть ли в каждом селе. Но есть и прямой поезд без остановок, который на обратном пути домчал нас за полчаса.

По сути город Вольфсбург построили в 30-х годах прошлого века. С июля 1938-го по май 45-го название города было длинное Штадт дес КдФ-Вагенс бай Фаллерслебен. Тут размещались сотрудники завода Volkswagen, которые должны были производить модель «Жук». Завод строили возле одного из замков XIV века. Тогда здесь вокруг были леса и маленькие деревни. Здесь на людей постоянно охотились волки, и они скрывались от серых в замке. Из-за этого замок назвали волчьим. Ну а Вольфсбург – волчий город.

Современный Вольфсбург, на самом деле, – очень маленький индустриальный городок, довольно серый, а по вечерам спокойный и тихий. Даже молодежь в центре не гуляет. Он меньше нашего Кропивницкого. Всего 135 тысяч жителей. Большинство из них так и работает на заводе Volkswagen. Это, пожалуй, главная местная достопримечательность. Там везде можно увидеть «Фольксвагены». Все парковки забиты именно этим авто. Работникам завода его можно покупать по скидкам.

Ну а футбольный клуб, который под руководством Феликса Магата выигрывал Бундеслигу в сезоне 2008–09 годов, а в 2015 –м был вице-чемпионом и обладателем Кубка Германии, – это всеобщая гордость.

За «Вольфсбург» болеют семьями многие годы. Но ажиотажа вокруг матча с «Александрией» в городе не было. Хотя рекламы разместили в разных местах достаточно. Даже в отеле у нас была афиша. Таксисты, прохожие и продавцы, когда узнавали, что мы из Украины, выказывали живой интерес к будущему матчу. Но все равно у них есть схожая с нашей проблема. Они даже в еврокубках ходят и на соперника тоже. Поэтому на 30- тысячную «Фольксваген Арену» пришло всего 10 тысяч человек. Но фанатский сектор за воротами был абсолютно заполнен. Это мне напомнило некую мини-дортмундскую стену. Только там она желто-черная, а здесь бело-зеленая. Весь матч песни, заряды. В начале игры они еще и бело-зеленые шарики надули. Но тут не было пиротехники и другого украинского безобразия.

Если говорить об «Александрии», то о нашем клубе тут практически ничего не знали. Только то, что это дебютанты групповой стадии Лиги Европы. Поэтому все ставили на «Вольфсбург» и даже прогнозировали, что преимущество хозяев будет в три и больше мячей. А вот немецкая пресса – «Кикер», «Бильд и две вольфсбургские газеты – предупреждала, что будет непросто. Они сравнивали «Александрию» по стилю игры с дюссельдорфской «Фортуной», в матче с которой «Вольфсбург» перед этим потерял очки.

Я встречал автобус с нашими болельщиками, которые провели 1,5 суток в пути. Там было три водителя, которые постоянно сменяли друг друга. В этой группе были и обычные болельщики, и представители александрийских ультрас. Но последние сразу отстранились, и что они делали, не знаю. А остальные пошли гулять по городу. Некоторых мы встретили возле замка. Они уже разогревались и предлагали нам свою знаменитую александрийскую водку. На стадионе я украинцев слышал только тогда, когда был возле их сектора. На самом деле перекричать ультрас «Вольфсбурга» практически нереально, потому как немцы не смолкают весь матч.

Удалось пообщаться с футболистами и тренерами, настроение которых менялось. Они очень уставшие приехали во вторник после 14-ти часов дороги. Владимир Шаран был сильно огорчен тем, что пришлось отменить вечернюю тренировку. Владимир Богданович говорил, что видел на лицах ребят волнение и пытался их все время успокоить. И судя по тому, как играли наши футболисты, то наставнику удалось вселить в них уверенность и снять внутреннее напряжение. Жили мы с александрийцами в одном отеле. Номера комфортабельные. Отдельно ресторан и конференц-зал, где проводились теоретические занятия. У нас были завтраки – шведский стол. Не скажу, что они сильно отличаются от украинских: сосиски, бекон. Только вот из гарниров один омлет.

Видел, как футболисты даже позволили себе шопинг в день матча. А на стадионе игроки много фотографировали и снимали видео на телефон. Ощущалось, что для них такой праздник впервые.

На предматчевой пресс-конференции «Вольфсбурга» было много телекамер и журналистов. Большинство вопросов задавали о здоровье травмированных и о том, насколько хорошо изучили соперников. От игроков с журналистами общался бывший киевский динамовец Адмир Мехмеди, которого больше спрашивали об украинском чемпионате.

А вот Владимира Шарана и Дмитрия Шастала в конференц-зале встретили только наша камера и два немецких журналиста. Они спросили у Владимира Богдановича о впечатлениях от города и будущих конкурентов. Накануне матча у нашего главного тренера был день рождения. Но он особо не праздновал. А тут еще, казалось бы, педантичные немцы забыли включить полив перед тренировкой «Александрии». Вот такое было отношение. Представляете, что было бы, если бы это для «Манчестера Юнайтед» забыли сделать? А полив включили уже во время тренировки. Ну как тут Богданычу было не разозлиться. Наши наставники разрешили снимать предматчевую тренировку полностью. Однако представители УЕФА попросили нас покинуть арену уже через положенные в таких случаях пятнадцать минут. Кстати, александрийцы еще не очень понимают, как там все в Лиге Европы устроено. У них не была налажена необходимая коммуникация с представителями УЕФА. Поэтому делегат матча от УЕФА по сути связь через меня осуществлял. Ведь пресс-офицера «Александрии» на таком важном матче не было. Я помог землякам в меру своих сил и возможностей.

Сам поединок смотрел за воротами «Вольфсбурга» вместе со своим оператором. Очень обнадеживающее получилось начало от «Александрии». Да и наш гол я вблизи видел. Чувствовалось, что Женя Банада знал, куда бежать после подачи со штрафного Димы Гречишкина. А вот голы «Вольфсбурга» особо рассмотреть не получилось. Далековато было. Но, как Юрий Панькив не взял вроде бы простой дальний удар, сложно объяснить. Защитники нашему киперу точно не мешали и не перекрывали видимость. Не сказал бы, что у «Вольфсбурга» было тотальное превосходство. Однако свое им забить удалось. Могли и больше, но там уже Панькив не дрогнул.

После матча Владимир Шаран благодарил ребят. Сказал, что сыграли неожиданно для соперника. Особенно в дебюте поединка. Но беда пришла откуда не ждали. Это Богданыч про ошибку Панькива. Да и Мехмеди забил невероятный гол. А когда забили сами, не хватило опыта, чтобы сохранить концентрацию. Не смогли сразу успокоиться после такого всплеска эмоций. Футболисты же в своих комментариях говорили, что, в принципе, выглядели неплохо, что добавило уверенности, и благодарили своих болельщиков. Юрий Панькив извинился за первый гол, признав свою ошибку. И еще ребята сожалели, что в такой фантастической атмосфере не играют в Украине.

Из знакомых на «Фольксваген Арене» видел разве что на трибунах президента и директора александрийского клуба Сергея Кузьменко и Дмитрия Китаева. Они очень напряжены были с самого начала матча, и чувствовалось, что сильно переживали.

Условия же для работы журналистов на «Фольксваген Арене» просто прекрасные. Все подготовлено было на высшем европейском уровне. Кейтеринг также был разнообразным: несколько видов бутербродов, баварские сосики в кетчупе, рис, напитки и сладости в большом количестве. Ну а в плане поглощения пищи немецкие журналисты не особо отличаются от наших. Уметали все так, что мама не горюй.

Стадион в Вольфсбурге классный. С александрийской «Никой» его сложно сравнивать. «Фольксваген Арена» просто больше. Вместимость 30 тысяч для Германии – это нормально даже для небольшого города. Внутри все обустроено замечательно. И офисы, и пресс-комната, и флэш-зоны и микс-зона. Все не успел рассмотреть. Но в клубный музей и фан-шоп заглянул. Хотя александрийская уютная арена удобная, по сравнению с некоторыми другими украинскими стадионами. В частности, там есть медиабоксы, о чем на других наших спорткомплексах можно просто мечтать.

Вместо послесловия

В концовке позволю себе несколько слов об игре александрийцев и других наших команд. Подопечные Владимира Шарана в дебюте встречи в Вольфсбурге сыграли неожиданно смело. Гости высоко прессинговали, завершали атаки ударами и не позволяли соперникам диктовать свои условия. И даже после досаднейшего первого гола украинцы тут же бросились вперед и вполне могли восстановить равновесие. Но тут еще залетел шальной мяч от Мехмеди, которого попроси еще раз пятьдесят так ударить, то он вряд ли бы попал по такой-то траектории. Хотя и после второго гола наши футболисты не сдались на милость фаворитов, а продолжали искать свой шанс. И когда сработала домашняя заготовка, что позволило забить исторический первый гол, гостей просто захлестнула эйфория. И тут опыт соперников моментально сказался. И этот третий гол, забитый после секундной потери концентрации александрийцами, стал решающим.

Да, игроки «Вольфсбурга» выиграли на классе и опыте. Но дебютанты оказались совсем не робкими, доставив хозяевам определенные сложности. И тут можно только сожалеть о той оплошности Юрия Панькива, которая вернула «волкам» уверенность, а наш план на игру нужно было срочно менять. Как бы там ни было, а ФК «Александрия» очень достойно выглядел на фоне главного претендента на первое место в группе. У «Гента» и «Сент-Этьена» нет такой стройности и организованности в игре. Они больше предпочитают атаковать, но в обороне далеко не безупречны. И при должной подготовке и правильной организации игры с ними можно не просто бороться на равных, а обыгрывать. Тут важно сберечь вот такой же настрой, как на «Фольксваген Арене», и сохранить всех ведущих исполнителей. Владимир Шаран это понимает, как никто другой. А потому, после тяжелейшего вояжа в Вольфсбург, наставник александрийцев дал отдохнуть многим основным футболистам в игре чемпионата Украины с ковалевским «Колосом». И волевую ничью, добытую в этом матче, можно считать положительным результатом. Тем более что это позволило сохранить за собой третью позицию в УПЛ. Понятно, что очень сложно будет бороться на три фронта. И тут необходимы правильная ротация и верные приоритеты. Получится ли? Поиграем – увидим.

Что касается другого нашего представителя в Лиге Европы, то, похоже, смена тренировочных нагрузок, которую предложил своим футболистам Алексей Михайличенко, не сразу, но принесла свои плоды. Во втором тайме игры со шведским «Мальме», который дожали в концовке – 1:0, и особенно в поединке с полтавской «Ворсклой», разгромленной со счетом 5:0, мы увидели то киевское «Динамо», которое хотели бы видеть. Динамовцы заиграли на приличных скоростях, с хорошим высоким прессингом, осмысленными комбинациями и запредельным настроем. О том, что кризис позади, говорить рано. Но реальные очертания выздоровления динамовского командного организма – налицо.

Донецкому «Шахтеру», который не имеет проблем в национальном первенстве, в Лиге чемпионов нужно сосредоточиться на борьбе за второе место. Ведь мы увидели, насколько разнится класс чемпионов английской и украинской Премьер-лиги. В который раз Хосеп Гвардиола преподал «горянкам» урок сбалансированного командного футбола. Мы увидели, что одной атакой сыт не будешь. Нужно еще научиться правильно и грамотно защищаться, а еще отбирать мяч, чего чемпионы Украины, кроме, пожалуй, Степаненко, просто не умеют делать. Хотя для загребского «Динамо» и «Аталанты» запала Тайсона, Марлоса, Исмаили и частично Мораеса еще может хватить. Но не более того, поскольку достойной замены возрастным лидерам пока не видно.

Но нам нужны победы от всех клубов в еврокубках здесь и сейчас. Ведь уже реально замаячила перспектива утраты прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов. Если ситуация в этом сезоне не улучшится, то у нас останется один чемпион в квалификации. А как мы умеем проходить эту самую квалификацию – вспоминать не хочется. Так что отступать уже некуда…

Юрий Илючек – специально для «УЦ».