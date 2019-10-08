Львов добавил уверенности «Александрии»

После игры с «Вольфсбургом» александрийцы почувствовали уверенность в собственных силах. И это вселяло надежду накануне матча второго тура группового этапа Лиги Европы, в котором ребята Владимира Шарана должны были пройти испытание бельгийским «Гентом». И наши земляки не подвели – добыли во Львове первую историческую ничью на столь солидном европейском уровне, показав при этом достойную игру.

День первый – предматчевый

На такие поединки журналистам лучше всего приезжать заранее. Тогда появляется возможность собрать больше интересной информации. В этом плане предматчевые мероприятия – просто кладезь. За день до игры тренеры еще не так напряжены, игроки открыты к общению, да и с коллегами есть возможность детально обсудить будущее противоборство. Да и понаблюдать, в каком настроении пребывают команды на 15-минутном разрешенном для пребывания журналистов отрезке открытой тренировки, тоже интересно.

«Александрия»

Так получилось, что предматчевые мероприятия александрийцев на «Арене Львов» проходили в среду до обеда, а бельгийские коллеги приехали ближе к вечеру. Так что Владимир Шаран и Юрий Панькив пообщались только с представителями украинских масс-медиа.

Наставник ФК «Александрия» сразу отметил, что настроение прекрасное. Команда прибыла к месту игры за два дня для того, чтобы больше потренироваться на газоне «Арены Львов». Футболисты работали с большим желанием и надеются порадовать своих болельщиков хорошей игрой и положительным результатом. Подготовка велась тщательная, а акцент делался на психологическое состояние. Сам же Владимир Богданович признался, что больше волнуется за результат в играх чемпионата Украины. А здесь пусть волнение будет у него, а не у футболистов. Главному тренеру «Александрии» было приятно побывать в спортивном интернате, где он сам делал первые шаги в большом футболе, пообщаться с первым тренером Ярославом Дмитрасевичем и его нынешними воспитанниками, которые пожелали ФК «Александрия» удачи и пообещали активно болеть за украинцев на трибунах. Именно поддержка львовских и александрийских болельщиков, для которых руководство клуба организовало поездку, должна была помочь добиться успеха в поединке с серьезным соперником. При этом Владимир Шаран подчеркнул, что «Гент» – это мощный и сбалансированный во всех линиях коллектив, который играет в комбинационный футбол с разным набором тактических схем. А украинцы Роман Яремчук и Игорь Пластун – настоящие лидеры бельгийского клуба, и без них команду представить сложно.

К поединку не готовились только травмированные Антон Шендрик и Евгений Протасов. У остальных же, по словам Юрия Панькива, все волнения, связанные с дебютом на таком уровне, уже позади и настрой боевой.

«Гент»

Через несколько часов, когда в конференц-зал «Арены Львов» пришли главный тренер «Гента» Йесс Торуп и форвард Роман Яремчук, к украинским журналистам уже присоединились их бельгийские коллеги.

Наставник гостей отметил, что его ребята со всем уважением относятся к конкурентам. Это мощная команда, с которой любому сопернику непросто. Поэтому они тщательно изучали игру александрийцев, чтобы предложить им собственные козыри. Ведь очень важно в этом матче брать очки. Йесс Торуп сказал, что не обращает внимания на предыдущие неудачи в Украине бельгийских клубов, а живет днем сегодняшним. Несмотря на недавнее повреждение у Игоря Пластуна, тренерский штаб «Гента» рассчитывает на него и всех остальных своих ведущих исполнителей. Ответив на пять вопросов, главный тренер гостей отправился давать интервью одному из бельгийских телеканалов.

Дальнейшую атаку журналистов выдерживал уже Роман Яремчук. Форвард «Гента» в числе других ответил и на вопрос журналиста «УЦ» о роли ФК «Александрия» в его становлении и силе нынешней команды Владимира Шарана.

– Я уверен, что нам предстоит сложная игра с командой, которая способна на равных играть с донецким «Шахтером» и киевским «Динамо». Каждый из нас очень уважает «Александрию». У меня всегда только позитивные воспоминания об александрийском клубе, в котором, по большому счету, начиналась моя профессиональная карьера. Но сейчас не может быть друзей. Это уже новая история. Я приехал сюда, во Львов, не как турист, а как игрок «Гента», которому нужно брать очки в этом конкретном поединке. Так что хочется сыграть как можно лучше, – подытожил Роман Яремчук.

С бельгийской точки зрения

После пресс-конференции, уже во время открытой для прессы части тренировки, пока футболисты разминались, а затем весело играли в квадрате, удалось пообщаться с корреспондентом бельгийского издания HET LAATSTE NIEUWS Руди Нуенсом:

– Об «Александрии» не много знают в Бельгии. Но, когда в нашем чемпионате стали играть украинцы, появился интерес к чемпионату Украины, но больше говорят о «Шахтере» и «Динамо». Что касается «Александрии», то здесь собраны физически сильные, выносливые исполнители, которые в большинстве своем давно играют вместе под руководством одного и того же тренера. Ваша команда хорошо тактически подготовлена. У александрийцев надежная защита и хороший переход из обороны в атаку. Но «Гент», который показывал классный футбол в последних матчах, более сконцентрирован на атакующих действиях. Надеюсь, что за счет скорости и нестандартных действий сможем преодолеть вашу плотную защиту. Мы рассчитываем на три очка во Львове, что позволит сделать хороший шаг в направлении следующего этапа. А три очка в Генте станут окончательным залогом выхода именно бельгийцев в следующий раунд Лиги Европы. Так что мы уважаем хозяев поля, но верим, что победа будет за нами.

Не сомневались в успехе своих любимцев и бельгийские болельщики, которые тоже появились на тренировке и затянули свои песни и речевки.

В гостях, но дома…

В конце этого насыщенного событиями дня удалось немного пообщаться с сотрудниками пресс-службы и администраторами ФК «Александрия», которые, несмотря на всю свою занятость, помогали мне, чем только могли. Так вот, они говорили, что тоже учатся соответствовать европейским футбольным реалиям и приспосабливаются к жестким требованиям УЕФА. Ведь вся подготовка и организационные аспекты легли на их плечи. И тут сложность в том, что ты как бы в гостях, где нет домашней свободы и раскрепощенности, когда каждая мелочь тебе известна. Но в то же время ты и дома, где все пытаются тебе при необходимости подсказать и помочь.

Тем временем закончила свою тренировку на газоне «Арены Львов» бригада арбитров, которые размялись и опробовали поле, где им предстояло работать.

Нефутбольное отступление

«Арена Львов», в отличие от других украинских ведущих стадионов, находится достаточно далеко от центра города. И не только мне, но и другим коллегам пришлось чаще ездить туда и обратно на такси. И тут мой вам совет: заказывайте машину в соответствующей службе. Дорога от железнодорожного вокзала до стадиона обошлась в 100 гривен. И такую же сумму пришлось выложить, когда спешил и взял такси от «бордюра». Вот только расстояние было раз в десять меньше. Ну а в день матчей сборной Украины, как рассказали нам таксисты, поездка из центра на футбол будет стоить вам 300-350 гривен. Нет, автобусы в том направлении тоже ходят. Но это когда у вас уйма времени и вы согласны, чтобы вам изрядно намяли бока. В особых случаях городские власти организовывают специальные трансферы. Но это когда ожидается что-то близкое к аншлагу. В этот раз рекламы матча во Львове я не встретил, и особого ажиотажа не ожидалось. Так что украинские, да и бельгийские болельщики вполне могли рассчитывать на стандартный общественный транспорт.

День второй – боевой

В 9.30 утра, несмотря на резкое похолодание и небольшой дождик, футболисты и тренеры «Александрии» вышли на традиционную предматчевую прогулку. Кто-то просто прогулялся по парку им. Ивана Франко, который располагается возле отеля «Днестр», где разместилась наша делегация, а кто-то зашел в близлежащий храм. Обратно предельно сосредоточенный Владимир Шаран, его ассистент Андрей Купцов и тренер вратарей Андрей Ковтун возвращались по одному. А вот еще один наставник александрийцев Сергей Лактионов принимал поздравления с днем рождения и пребывал в отличном настроении, заверив нас, что вечером все будет нормально. В прекрасном расположении духа были и наши игроки. Вот Кирилл Ковалец на вопрос, как будем обыгрывать «Гент», ответил: «Красиво», а Павел Пашаев дополнил: «Молча». Максим Третьяков сказал, что соперников изучили детально, и пригасил всех на стадион посмотреть, какие козыри предъявит «Александрия». Евгений Шастал подчеркнул, что соперник серьезный, прекрасно физически подготовленный, и нужно проявить все свои лучшие качества для того, чтобы добиться успеха. А Юрий Панькив снова заверил нас в том, что волнение позади и есть уверенность в собственных силах.

Не знаю, гуляли ли Львовом футболисты и тренеры «Гента», разместившиеся в центре города в отеле «Леополис», но вот бельгийских болельщиков повстречал предостаточно. Они разогревались пивом и более крепкими напитками, пели, скандировали и излучали абсолютный оптимизм и уверенность в победе. Был среди бельгийских фанов и переводчик с русского Доминик (на фото), который рассказал, что сто лет назад в Генте располагался цирк, символом которого был индеец. Вот так и появился индеец на клубной эмблеме. Кстати, мой собеседник был не столь категоричен относительно результата, отмечая силу средней линии «Гента» и бомбардирский талант Яремчука. Уже ближе к матчу бельгийцы прошествовали маршем по центру Львова и отправились на стадион.

А возле «Арены Львов» уже собирались украинские болельщики, причем не только из Львова и Александрии, но и из других городов Украины. Об этом красноречиво свидетельствовал баннер: «”Олександрія” – Херсон з тобою», который развернули болельщики на подступах к арене.

Билеты на матч стоили от 50 до 200 гривен. Предлагали за 1200 и 1500 гривен и тикеты в вип-ложу, где можно было посмотреть футбол в комфортных условиях с едой и напитками. Всего же на трибунах в этот вечер собрались 8 тысяч поклонников футбола, которые «заряжали», пели «Червону руту», запускали живую волну и вдохновляли нашу команду.

Игра и «послематчие»

Парни Владимира Шарана проявили свойственный им александрийский характер. Не смутил хозяев поля и досадный быстрый гол соперников. Уже после матча Юрий Панькив признает, что это была его ошибка. Да и с трибуны показалось, что наш голкипер просто «потерял ворота». Но уже во втором тайме, когда счет был равным, голкипер «Александрии» реабилитировался невероятным сейвом после удара головой с близкого расстояния Романа Яремчука. И со свойственной себе скромностью Юрий Панькив в комментарии кропивницкому журналисту скажет, что это был и не сейв вовсе, а мяч просто попал ему в руки, и это его работа. О том, что ответный гол – это заслуга всей команды, говорил Артем Ситало. Кстати, наш форвард утром от комментария отказался, а уже вечером признался, что раздал наибольшее количество интервью в своей карьере.

А свой гол александрийцы полностью заслужили. Ведь уже во второй половине первого тайма они захватили инициативу и создали соперникам серьезные проблемы. Одна из атак в четыре передачи и с ударом головой Евгения Банады была словно из футбольного учебника. Но голкипер «Гента» Томас Камински в этом моменте, как и ранее, после удара Валерия Лучкевича, выручил свою команду.

Владимир Шаран после матча признался, что в перерыве сказал ребятам играть еще смелее, атаковать настойчивее, и новый шанс обязательно будет. И любопытно, что соавторами гола Артема Ситало стали наши утренние собеседники Максим Третьяков и Кирилл Ковалец. Первый совершил рейд в штрафную, обыграв нескольких защитников, а второй – пробил. Ну а Ситало сам сказал, что оказался в нужное время в нужном месте и со второй попытки таки добил отскочивший от рук вратаря мяч в сетку.

В этот момент просто нужно было видеть реакцию президента ФК «Александрия» Сергея Кузьменко и президента УАФ Андрея Павелко. Это была невероятная, искренняя и в чем-то даже детская радость.

Эх, как жаль, что на последних минутах не хватило сил на победный удар у Валерия Лучкевича! Это было бы фееричное окончание напряженной дуэли, в концовке которой больше атаковали бельгийцы. Но историческую ничью александрийцы точно заслужили. И тот же Лучкевич сказал, что это было абсолютно справедливо. Хотя могли и выиграть. Ведь в «Генте» играют точно такие же футболисты, которые тоже ошибаются, если на них оказывать давление. Так что уверенности в собственных силах у подопечных Владимира Шарана еще больше прибавилось.

Ну а украинские игроки «Гента» Игорь Пластун и Роман Яремчук дружно поздравили «Александрию» с первым историческим турнирным баллом в Лиге Европы, признали, что на победу гости не наиграли, хотя и не согласились с тем, что хозяева были ближе к победе. Игорь Пластун сказал, что в Генте в исполнении его команды будет другая игра и уже там определится, кто действительно сильнее.

Главный тренер «Гента» Йесс Торуп на послематчевой пресс-конференции сказал, что хозяева его не удивили. Александрийцы действовали слаженно и настойчиво. А вот ничейный результат «Вольфсбурга» с «Сент-Этьеном» (1:1) для наставника бельгийской команды стал неожиданным. Ведь он считает «Вольфсбург» очевидным фаворитом. В свете того, что основные конкуренты тоже разделили очки, то ничья во Львове очень важна.

Нас же очередная игра в исполнении «Александрии» убедила в том, что парни Владимира Шарана вполне могут замахнуться на большее, нежели участие. Уверенность появилась, характер есть, а ротация состава позволяет нормально бороться в нескольких турнирах. Уже через три дня после матча с «Гентом» александрийцы с серьезными заменами в основном составе уже на родной «Нике» в чемпионате Украины дожали в концовке львовские «Карпаты» – 2:1. Так что двух грядущих противоборств с французским «Сент-Этьеном» можно ожидать с осторожным оптимизмом.

Юрий Илючек, Кропивницкий – Львов – Кропивницкий, специально для «УЦ».