Нам с автодором по пути!

15 октября по всем нормам заканчивается строительство и капитальный ремонт дорог, – щебеночно-мастичный асфальтобетон после этой даты класть не положено. Для автодорожников вроде бы наступает пора относительного отдыха. К тому же приближается профессиональный праздник – в последний выходной октября в Украине отмечают День автомобилиста и дорожника. Действительно, после напряженного горячего сезона ремонта и прокладки новых дорог можно передохнуть. Хотя покой работникам отрасли может только сниться.

Дорожное хозяйство Кировоградщины готовится вступить в зимний сезон. Продолжается закупка посыпных материалов, подготовка техники и мест обогрева людей, чтобы обеспечить безопасный и бесперебойный проезд транспорта по дорогам области. Это масштабное дело.

Только для хранения противогололедных материалов дорожники подготовили 2 стационарных и 31 временную базы. Всего на сезон осень-зима 2019-2020 филиалы облавтодора планируют заготовить почти 42 тысячи тонн песка и 6700 тонн технической соли. Все это пойдет в дело зимой, чтобы любой водитель мог спокойно, нормально добраться туда, куда требуется. На дороги области готовы выйти 5 роторных снегоочистителей, 49 единиц навесного оборудования на трактора, 9 бульдозеров, 22 автогрейдера, 37 пескоразбрасывателей, 31 погрузчик, 1 солерас­пределитель и 49 единиц другой снегоочистительной техники. Учитывая опыт предыдущих лет и погодные «сюрпризы», создается 10-дневный не уменьшающийся запас горюче-смазочных материалов и заключаются соглашения о привлечении сторонней техники для борьбы с потенциальной стихией.

Определены и обследованы площадки для отстоя машин, если вдруг в пути застанет сильная метель. Таких в области 24.

Кроме подготовки к зиме, ведутся проектно-изыскательские работы на следующий год – готовится вся документация по участкам, на которых будет ремонт в 2020-м году, а их немало.

За плечами дорожников Кировоградщины солидный, основательный сезон. По заказу Службы автомобильных дорог в Кировоградской области одновременно ремонтировались три государственных дороги – на Николаев, на Полтаву и на Умань.

На дороге М-22 Полтава – Александрия в прошлом году сдали в эксплуатацию почти 9 километров качественно отремонтированной дороги, в этом году еще 5 километров. Все по-серьезному, о латании ям речь не идет, – укрепили конструктивные слои дорожной «одежды», устроили дренажную систему, спланировали обочины, уложили асфальтобетон, обновили дорожные знаки и разметку.

Гарантию на выполненные работы подрядчик предоставляет на 5 лет. Ремонты финансируются за счет государственного бюджета, а ход работ контролируют инженерно-технические работники и сотрудники лаборатории службы, а также специалисты ГП «Дорожный контроль качества». В случае выявления дефектов или повреждений в гарантийный срок подрядная организация обязана устранить эти недостатки за свой счет, как того требует контракт.

Начальник Службы автомобильных дорог в Кировоградской области Вадим Коюденко рассказал, что на каждом этапе ремонта проводилась лабораторная экспертиза, которая подтверждала качество материалов и соблюдение преду­смотренных технологий.

На автодороге Стрый – Знаменка проведен текущий средний ремонт на участке в 5 километров.

Сразу на нескольких участках дороги Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев в пределах Кировоградской области проведены ремонтные работы. Кстати, дорожная служба в этом году проявила себя как никогда социально ответственной. В рамках реконструкции дорожного полотна на этом направлении, на участке вблизи села Златополь Бобринецкого района (до переименования оно называлось Свердлово), был обнаружен древний неисследованный курган бронзовой эпохи. Чтобы не уничтожить историко-культурный памятник, Служба автодорог заложила в проект реконструкции средства на проведение раскопок. А это далеко не десятки тысяч гривен!

Раскрыли курган местные археологи, которые уверяют – находка очень ценна, ведь это не что иное, как захоронение современников библейского Моисея. Найденные под толщами земли гранитные скульптуры – бабы перед погребальной камерой – являются древнейшим на территории Украины примером монументальной скульптуры, это чуть ли не одни из первых антропоморфных изображений, уверяет руководитель экспедиции Николай Тупчиенко. За каменными глыбами нашли человеческие скелеты, кувшин, а также другие предметы быта, которые будут изучены позже.

Дорожники помогли исследованию не только деньгами – привлекали то собственную технику, то свободные руки сотрудников.

Служба автомобильных дорог Кировоградщины вкладывает в наши дороги солидные средства, о которых не так давно еще и мечтать не приходилось. Финансирование дороги на Николаев в границах Кировоградской области в этом году запланировано на уровне рекордных 500 миллионов! И всякий, кто ездил в южном направлении в этом, да и в предыдущем годах, может свидетельствовать – все очень серьезно, работы ведутся на высоком уровне. Толщина слоя нового покрытия достигает 15 сантиметров! И гарантия качества дороги – 10 лет! Когда такое было?!

В канун своего профессионального праздника Служба автомобильных дорог области поздравляет всех водителей, всех дорожников, всех причастных с Днем автомобилиста и дорожника! Хорошей дороги всем!

Геннадий Рыбченков, «УЦ».