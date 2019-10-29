Во французской стороне

ФК «Александрия» продолжает удивлять футбольную Европу. После достойной игры в гостях с «Вольфсбургом» и заслуженной домашней мировой с «Гентом» подопечные Владимира Шарана прошли испытание «Сент-Этьеном». Александрийцы провели качественный первый тайм, а после перерыва отстояли заслуженную ничью – 1:1. После этого поединка александрийцы сохраняют хорошие шансы на выход в плей-офф.

За всеми деталями непростого, но успешного футбольного вояжа во Францию пристально следил журналист «УЦ».

И снова не без проблем

Напомню, во время выезда в Вольфсбург александрийская команда добиралась до места назначения достаточно долго. Это было связано с тем, что летели обычным рейсом до Берлина, а потом проходили паспортный контроль и автобусом добирались до места событий. В этот раз руководство клуба решило избежать подобных задержек и предусмотрительно заказало чартерный рейс из аэропорта «Борисполь» прямо до Сент-Етьена. Вместе с футболистами и тренерами по приглашению президента клуба Сергея Кузьменко на матч отправлялась группа болельщиков, а также журналист и оператор телеканала «Футбол».

Утром в среду, 23 октября, в столичном аэропорту Сергей Кузьменко тепло встретил футболистов и тренеров, пообщавшись практически с каждым. Когда же успешно прошли регистрацию, таможенный и паспортный контроль, в дело вмешалась погода. Из-за густого тумана нашу посадку на рейс вначале задержали, а потом и перенесли с 10 на 14 часов. Пришлось коротать время в вип-зале «МастерКард», где была возможность пообщаться с игроками, которые пребывали в отличном настроении, шутили и заверяли, что готовы к бою с «Сент-Этьеном». На традиционный еще со Львова вопрос, как будем обыгрывать «Сент-Этьен», Кирилл Ковалец ответил с улыбкой: «Весело». А Максим Третьяков был более серьезен и сказал, что для успеха придется приложить максимум усилий. И знаете, опять наше общение оказалось фартовым для моих собеседников.

Большинство футболистов, чтобы скоротать время, играли в карты, Дмитрий Гречишкин читал книгу, Юрий Панькив вел компьютерные бои в чате, некоторые просто дремали или общались, а кто-то уже играл в футбол в своем гаджете.

Тренеры тут же просматривали тактические варианты, а Владимир Шаран, несмотря на то, что план подготовки ломался, нашел возможность дать короткое интервью телеканалу «Киев». Владимир Богданович отметил, что ничего страшного не произошло и главное – поскорее добраться до места назначения. И погода таки смилостивилась.

Три часа в воздухе пролетели очень быстро, и наконец-то все оказались в Сент-Этьене, который встретил нас дождливой погодой. Но это уже были мелочи, ведь мы – во Франции.

Перед игрой

Команда и тренеры сразу же отправились на стадион «Жоффруа Гишар», названный так в честь основателя сети продуктовых маркетов «Казино» и владельца участка земли, на котором была сооружена арена. Здесь гостей ожидали традиционные предматчевые мероприятия, которые были перенесены на определенное время. А на традиционную предматчевую пресс-конференцию вместе с главным тренером нашей команды Владимиром Шараном пришел Валерий Лучкевич.

Владимир Шаран выразил надежду, что долгая дорога не повлияет на физическое состояние игроков. Соперника, который преобразился после прихода на тренерский мостик опытного Клода Пюэля, изучили хорошо и настроены дать бой хозяевам поля. Главный тренер «Александрии» отметил, что у французской команды хорошие фланги, опасные форварды, а наставник не боится доверять молодежи. Валерий Лучкевич, игравший на этой арене еще в составе «Днепра», вспомнил классную атмосферу, которая царила на здешних трибунах. Относительно нынешнего «Сент-Этьена» наш хавбек сказал, что это сбалансированная команда, обретшая уверенность с приходом опытного тренера. Относительно проблем, с которыми пришлось столкнуться по пути во Францию, Валерий сказал следующее:

– Мы украинцы – сложности нас закаляют и делают только сильнее. Прекрасно понимаем, что руководство клуба сделало все от него зависящее, чтобы мы добрались удобно и комфортно. А от капризов природы никто не застрахован. На настрой это никак не повлияло. Каждый из футболистов, которые выйдут на поле, знает, что и как ему нужно делать, и готов отдаться игре на все сто процентов.

А вот что ответил Владимир Шаран на вопрос о сравнительной стоимости игроков «Сент-Этьена», которых оценивают в 129 миллионов долларов, и «Александрии» – в 11 миллионов долларов:

– Мы в денежном рейтинге оказались третьими снизу в групповом этапе Лиге Европы. Мы прекрасно понимаем, что «Вольфсбург» – фаворит в этом плане в нашей группе. «Сент-Этьен» по стоимости футболистов – второй. Один Салиба стоит 25 миллионов евро, Хазри – 15 миллионов евро. У нас лишь Банада, насколько я знаю, оценивается в 1 миллион євро. Ну и Лучкевич где-то в этих цифрах.

В двух предыдущих поединках мы увидели, что где-то нам не хватает мастерства. Но по организации игры, по самоотдаче, по отношениям в коллективе мы пытаемся доказать, что, может, деньги не самое главное в футболе. На поле против наших ребят выходят такие же люди, которые разве что считаются фаворитами. В прошлых матчах, вне зависимости от результатов, я был доволен нашими коллективными действиями.

Вокруг да около

Замечу, что Сент-Этьен – шахтерский городок, в котором проживают около 180 тысяч жителей. В прошлом город-побратим нашего Луганска. Здесь производят хорошие велосипеды и располагается компания Focal-JMLab, производящая аудио­технику.

Но главная городская гордость – это самый титулованный по количеству чемпионских званий французский футбольный клуб. ФК «Сент-Этьен» является десятикратным чемпионом Франции. «Зелёные» шесть раз выигрывали Кубок Франции и один раз Кубок французской лиги. За команду выступали такие звезды, как Мишель Платини, Эме Жаке, Патрик Баттистон, Лоран Блан, Димитри Пайет, Блез Матюиди.

Все это можно узнать, посетив фирменный фан-шоп «Сент-Этьена». Ассортимент товаров здесь самый разнообразный. Для полноты картины отмечу, что за фирменную сент-этьеновскую кепку, пару брелоков, две ручки, чашку и шарф с символикой Лиги Европы заплатил около 70 евро. Кстати, никакой агрессии и враждебного настроя со стороны французских болельщиков я не заметил. Хотя основания опасаться были.

Замечу, что остановилась наша группа футбольных туристов (меткое определение коллеги Андрея Богдановича) в Лионе. В маленьком Сент-Этьене хороших отелей, способных разместить большую группу, мало. А вот в самом привлекательном для проживания, по опросам специалистов, городе Франции – Лионе – с комфортабельными гостиницами нет проблем. Расстояние же между этими двумя городами всего-то 60 километров. Так что были возможности «убить сразу нескольких зайцев»: насладиться красотами и историческими достопримечательностями Лиона, оценить достоинства французской кухни, совершить запланированные покупки в бутиках и напоследок еще и поболеть на арене «Жоффруа Гишар» за «Александрию». Но мне для подготовки этого материала и съемок телепрограммы нужно было сосредоточиться на рабочих футбольных аспектах. А потому вся роскошь и красота Франции, в которой побывал впервые, прошли стороной. Пейзажами наслаждался во время короткого путешествия электропоездом из Лиона в Сент-Этьен, куда прибыл за четыре часа до матча.

С полицейским эскортом

Моя экипировка сборной Украины привлекла внимание полицейских сразу же на привокзальной площади. После короткого общения понял, что стражи порядка решили предупредить о грозящей мне опасности от агрессивных французских ультрас. Ну еще больше удивило предложение копов доставить меня до гостиницы, которую заблаговременно забронировал. Вот и прокатился на полицейской машине с сиреной по Сент-Этьену прямо до отеля с громким названием «Формула-1». Эта гостиница после лионского комфортного «Софителя» больше напоминала хостел. Мне еще повезло, что удобства были в небольшой комнатушке. А вот полотенец, гардероба и других излишеств просто не наблюдалось. Впрочем, больше всего устроило то, что отель располагался метрах в 500 от стадиона.

Шум, гам, красота

Сама 35-тысячная арена в таком небольшом городке впечатлила. Билеты на матч, в зависимости от сектора, стоили от 10 до 50 евро. На футбол шли, как на праздник, целыми семьями. Трибуны почти полностью заполнились, а затем ни на секунду не умолкали: скандировали, пели, зажигали огни, устраивали переклички – это выглядело потрясающе. При этом самыми активными были болельщики в секторах за обоими воротами. А вот в центральных секторах размещались те, кто смотрел футбол без чрезмерного выплеска чувств и эмоций.

Для проделавших долгий трехдневный путь автобусом через пол-Европы поклонников «Александрии» выделили отдельный сектор. Так что клубные александрийские цвета и украинский прапор французская арена увидела. Другую нашу группу во главе с президентом ФК «Александрия» Сергеем Кузьменко можно было отыскать среди обычных французских болельщиков в секторе за скамейкой запасных нашей команды. Правда, здесь развернуть сине-желтый флаг не позволили, мотивируя, что для этого есть специальные места. Понятно, что украинцы поддерживали своих отчаянно, как могли, и сорвали голоса. Однако перекричать почти 30 тысяч поклонников «Сент-Этьена» было просто невозможно. Тем не менее, как сказал Владимир Шаран на послематчевой пресс-конференции, даже такая небольшая поддержка чувствовалась и вдохновляла. Ну а после окончания матча уже перед стадионом прозвучала вдохновенная «Червона Рута», которую на радостях затянули счастливые украинские поклонники «Александрии».

Не все решают деньги

Своей игрой александрийцы снова показали, что ни высокая стоимость игроков соперников, ни предматчевые сложности, ни неблагоприятное начало поединка, ни финальный натиск конкурентов не могут помешать парням Владимира Шарана достичь благоприятного результата. После быстрого гола Силвы гости собрались, отыгрались после автогола того же Силвы и даже выглядели чуть лучше во второй половине первого тайма. Будь чуточку поудачливей Кирилл Ковалец, Артем Ситало и Валерий Лучкевич, мы вполне могли повести в счете.

Во втором тайме александрийцам было непросто. Хотя свой моментик после классной комбинации украинцы создали. Уже после матча Валерий Лучкевич признался, что лучше было пробить, а не простреливать на Артема Ситало, которого на мгновение опередили защитники. А в концовке, когда конкуренты под­устали, «зеленые» пошли на финальный штурм. Однако вратарские подвиги Юрия Панькива и самоотверженность в обороне позволили бронзовым призерам чемпионата Украины сохранить ничейный результат – 1:1.

Удовлетворение и разочарование

В целом на послематчевой пресс-конференции оба тренера признали, что результат закономерный. Владимир Шаран сказал, что был готов к тактическим сюрпризам визави, но удивило появление исполнителей, которые давно не играли. И снова нам на выручку пришли характер, упорство и умение держать удар. Ну и классную игру Юрия Панькива Владимир Богданович не мог не выделить. Своим ребятам наставник александрийцев благодарен за то, что опять показали бойцовские качества.

Клод Пюэль выглядел расстроенным. Главный тренер «Сент-Этьена» подчеркнул, что для победы не хватило командной скорости, слаженности и мастерства при реализации голевых моментов. Да и вратарь гостей сыграл просто превосходно. Александрийцев наставник «Сент-Этьена» похвалил за организованность, слаженность и настойчивость. При этом оба коуча понимают значимость следующей игры во Львове, но пока думают о матчах в своих национальных чемпионатах.

Игроки же в микст-зоне также пребывали в диаметрально противоположном настроении. Французы с горечью детально рассказывали своим журналистам, почему не получилось победить. А вот Валерий Лучкевич, Денис Мирошниченко и Глеб Бухал, с которыми мне удалось пообщаться, были единодушны в том, что ничья – это максимальный результат для нас по такой игре. Вначале дрогнули, потом успокоились и удивили хозяев. И, конечно, все благодарили своего голкипера, который вытащил несколько «мертвых» мячей. Сам Юрий Панькив был настолько уставшим и эмоционально выжатым, что попросил не обижаться, но на общение у него просто не осталось сил.

Вместо эпилога

Порадовало, что по дороге в аэропорт водитель такси специально для украинского спортивного журналиста включил наш национальный гимн. Понятно, что все были преисполнены оптимизма. Футбольные туристы Андрей Богданович и Александр Дануца сказали, что возвращаются домой полными впечатлений и радости от того, что александрийская команда удивила футбольную Францию. Наши ребята героически выдержали все испытания. Ну и теперь можно вполне задуматься о большем, нежели просто участие. Возможно, об этом долго говорили перед посадкой в самолет тренеры и президент клуба Сергей Кузьменко. Хотя сам Серей Анатольевич абсолютно не впадает в эйфорию и реально оценивает возможности своей команды. Впрочем, премия за ничейный результат во Франции нашим александрийским героям обещана.

А еще впечатлили хладнокровие и уверенность Каспарса Дубры. Центрбек сказал, что теперь будет легче играть со всеми конкурентами в Лиге Европы, после которых «Шахтер» – это просто сильная команда, которую нужно уважать, но не бояться. И Каспарс еще в Сент-Этьене заверил, что он с парт­нерами сделает все, чтобы «горняки» не победили в воскресенье в Харькове. И ведь прав был Дубра! Несмотря на серьезную ротацию в стартовом составе «Александрии», не терявший очков в этом сезоне «Шахтер» не смог выиграть у наших земляков. И снова феерил Юрий Панькив! Но успеха добилась вся команда, которая уже никого не боится и действительно готова к серьезным испытаниям.

Юрий Илючек – специально для «УЦ», Кропивницкий – Киев- Сент-Этьен – Лион – Харьков – Кропивницкий. Фото ФК «Александрия».