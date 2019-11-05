Жизнь должна быть живой

Каждый ребенок должен быть окружен заботой и любовью. Каждому необходимо внимание. Не такому, как все, – особенное, пристальное. Это должно понимать и принимать все общество, а не только родители детей с особыми потребностями и педагоги-психологи, посвятившие себя вопросам социализации этих деток.

В Кропивницком реализуется проект «Социальная интеграция детей с РАС. Живая жизнь». РАС – это расстройства аутичного спектра. «Живая жизнь» – программа, призванная создать информационную платформу для специалистов и родителей особых детей и продуктивную и безопасную среду для интеграции детей с особыми образовательными потребностями.

Участники проекта дали пресс-конференцию, во время которой рассказали о своих успехах и проблемах.

«Работа в этом направлении продолжается много лет, и уже есть первые результаты, – отметила начальник городского управления образования Лариса Костенко. – Приятно, что наши инклюзивные центры не только выполняют миссию в соответствии со своими полномочиями, но и ищут новые возможности, новые идеи, привлекают специалистов, помогающих детям и родителям жить полноценно».

Елена Дорошенко, директор инклюзивно-ресурсного центра (ИРЦ), заметила, что мир так быстро меняется, что накопленный годами опыт так же быстро теряет свою актуальность. Но на смену приходят новые подходы, методы, ресурсы. А поэтому нужно постоянно учиться.

В сотрудничестве с Корпусом Мира США ИРЦ решил «сделать что-то полезное для громады». Так возникла идея рассказать кропивничанам о мировом опыте общения с людьми с особыми потребностями. Рассказывали на семинарах-практикумах. Их было четыре: «Аутизм: вопросы комплексной диагностики» – для психологов, «Специальная роль родителей в формировании социальных компетенций у детей с РАС» – для родителей, «Современная диагностика и развитие речи у детей с РАС» – для логопедов, «Внедрение доказательной практики. Учреждения, созданные родителями. Примеры успеха» – для учителей-дефектологов, психологов, логопедов, родителей.

Конечно, присутствие участников семинаров не было регламентированным. Елена Дорошенко сказала, что с каждым днем количество желающих послушать специалистов росло в геометрической прогрессии. Пришлось даже искать более просторный зал для всех желающих.

Послушать было что и было кого. Тренерами на семинарах были профессора Львовского национального университета имени Ивана Франко Екатерина и Игорь Островские. Они не просто теоретики в области инклюзивного образования. В их семье тридцатидвухлетний сын с особыми потребностями, и они прошли много этапов становления и социализации своего ребенка.

Супруги были поражены количеством ресурсов, которые увидели в Центральной Украине, в Кропивницком. Тем не менее, по их мнению, необходимо улучшать имеющиеся условия, подключать к общей идее работы с особыми детьми и родителей, и педагогов, и общественность, и власть. Это должно быть тесное, действенное взаимодействие.

– Сделать что-то для ребенка с особыми потребностями нетрудно, – уверена Екатерина Островская. – Это не требует каких-то невероятных средств. Дело в мотивации и информировании. Привлекать украинских специалистов – хорошая идея. Пришло время использовать свой ресурс, не оглядываясь постоянно на зарубежье. Я благодарна американской стороне за понимание этого и помощь в реализации.

Американскую сторону представляла Элизабет Боуман, волонтер Корпуса Мира США. Именно она предложила идею проекта и его название – «Живая жизнь». По ее убеждению, особенного ребенка не нужно «притягивать» к норме, его нужно воспринимать таким, какой он есть. Лиза изначально была уверена, что проект будет успешным, и с удовольствием наблюдает за его реализацией. И Корпус Мира США отметил уникальность проекта.

Проект предусматривает не только информирование и обучение, но и практическую составляющую. В ИРЦ будут созданы тематические боксы, помогающие социализации детей. Один из них будет обучать, к примеру, как снять деньги в банкомате. Сначала дети научатся этому «на месте», потом закрепят навыки с родителями, на третьем этапе – снимут деньги в настоящем банкомате. И таких идей социально-интеграционного простора несколько.

Участвовать в проекте «Живая жизнь» должны все без исключения, все общество. «Мы все должны для особенных детей создать условия комфортного пребывания в социуме, – уверена Елена Дорошенко. – Для того, чтобы сдружить обычных детей с детьми, имеющими расстройства, должна работать большая профессиональная мультидисциплинарная команда».

Екатерина Островская отметила, что город Кропивницкий воплощает «архетип украинства»: «Для Украины всегда было характерным принятие блаженных людей, сочувствие, сопереживание. В вашем городе, у ваших людей это есть. Надеюсь, так будет во всей Украине».

Елена Никитина, «УЦ».