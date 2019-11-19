«Гидросила АПМ» – завод XXI века

В своей жизни мне довелось повидать много солидных предприятий, мощных производств – спускался в урановые шахты, трогал руками турбины гидроэлектростанции, видел судостроительные заводы, могучие металлургические комбинаты и даже как делаются танки на заводе имени Малышева в Харькове. Казалось бы, удивить сложно, но вот побывал на одном нашем местном заводе и был поражён. Есть у нас в областном центре такой завод – «Гидросила АПМ», и хорошо бы туда экскурсии водить.

Предприятию исполнилось 10 лет. На самом деле тогда, в ноябре 2009-го, от, скажем так, «большой», главной «Гидросилы» отделили подразделение, которое занималось выпуском аксиально-поршневых машин. На «главной» «Гидросиле» по-прежнему выпускают шестеренчатые насосы. А «Гидросила АПМ» – отдельное предприятие. Разделение произошло главным образом для более эффективного развития производства. Для далеких от техники людей – немного разъяснений. Гидронасосы преобразуют механическую энергию, простое вращение вала от любого мотора, в давление рабочей жидкости. Именно благодаря гидронасосам наклоняется кузов самосвала, ковш экскаватора роет землю, каток ровняет свежеуложенный асфальт, кран поднимает груз на высоту.

Шестеренчатые насосы проще по конструкции, намного дешевле, но давление жидкости на выходе в них невозможно регулировать. Аксиально-поршневые насосы намного сложнее конструктивно, но и мощностью на выходе можно управлять. И КПД их выше. Из самого названия понятно, что в таких машинах работают поршни, это похоже на работу двигателя внутреннего сгорания в вашем автомобиле, только нет взрыва смеси, поршни просто передают энергию, давят на рабочую жидкость (это чаще всего минеральные масла), благодаря чему и поднимается кузов самосвала. Директор завода Александр Шамшур приводит такую аналогию: шестеренчатый насос – это эсминец, а аксиально-поршневой – авианосец.

Нам сейчас кажется, что все товары вокруг нас из Китая – от, простите, трусов до смартфонов. Но, оказывается, на Кировоградщине есть предприятия, которые продают Китаю свою продукцию, а не покупают! Речь о «Гидросиле АПМ». Китайские товарищи под чутким руководством партии не то чтобы подделывают, а, скажем так, копируют почти всё, произведенное в других странах мира. Как в анекдоте: «Наши дети на уроках трудового обучения делают табуретки, а китайские дети на таких уроках делают “Айфоны”». Так вот, Китай покупает произведенные в Кропивницком гидравлические машины! Много лет! Казалось бы, могли уже давно скопировать и запустить свое производство. А не выходит! Технологию производства высококачественного продукта не подделаешь, это раз. А во-вторых, продукция «Гидросилы АПМ» вполне конкурентная по соотношению цена – качество, китайцы при всех их возможностях делать всё дешевым пока не могут производить достойную продукцию этого вида.

Директор завода Александр Шамшур не раз бывал в Китае. Делится воспоминаниями – прилетел в Шанхай, дышать нечем, на улицах из-за людей на мопедах и мотоциклах не пройти. В следующий раз прилетел всего через три месяца – а на улицах ни одного мопеда с двигателем внутреннего сгорания. Партия запретила. И все кругом ездят на электрических байках. Но, говорит, воздух чище почему-то все равно не стал. Но речь не об этом.

Китай – страна очень прогрессивная, стремительно развивающаяся, но и нашим производителям на их рынке есть место. Как говорит Александр Захарович, у них там нет понятия простоя техники. Автобетоновозы работают круглосуточно, а люди меняются. Потому что очень много крупных строительных проектов. И когда в автобетоновозе от перегрузки ломается что-то, то всю машину просто отставляют в сторону, а на ее место ставят новую, с нашими же насосами.

Автор этих строк работал на «Гидросиле» еще в советское время. И вот спустя почти тридцать лет прошелся по некогда знакомым цехам. Понятно, что мы живем в эпоху стремительных глобальных перемен, и когда я работал на заводе, то не знал даже таких слов и понятий, как «Интернет» и «мобильный телефон». Но как же всё изменилось в лучшую сторону!

В то время на заводе еще работали станки, вывезенные после вой­ны из Германии! И сейчас на «Гидросиле АПМ» есть немецкие станки. Но это изделия одной из лучших мировых фирм-производителей машин точного станкостроения HULLER-HILLE. Другие станки на заводе – американского, японского, австрийского, швейцарского производства. Много оборудования из Южной Кореи, фирмы DOOSAN. Есть и наши, украинские станки, производства Лубенского станкостроительного завода, причем разработанные по совместному проекту «Гидросилы АПМ» с заводом «Мотор-Сич» из Запорожья (производит двигатели для самолетов и вертолетов). Инвесторы вложили за десятилетие работы завода в станки, оборудование, компьютеризацию 278 миллионов гривен.

Знаете, любой нормальный мужик еще с детства, с мальчишеского возраста, ценит мощность, энергию, брутальную красоту больших серьезных машин. Но не только об авто речь. Есть своя, особенная эстетика в работе большой интеллектуальной машины, которая на твоих глазах из стальной грубой болванки делает вещь.

Для технарей, кто понимает: в этих универсальных станках есть целый банк инструментов, его можно увидеть – там сверла, фрезы, резцы всех видов! Несколько десятков. Вспомнилось, как часто приходилось менять резцы на токарном станке «Красный пролетарий»… Сейчас этого нет. ХХІ век.

Александр Захарович Шамшур, директор «Гидросилы АПМ», гордится предприятием, которым управляет.

– В какой технике, знакомой нам, обычным людям, работают ваши агрегаты?

– В белорусских карьерных машинах «БЕЛАЗ», на всей технике «МАЗ» – у нас по Украине ездят такие автобусы. Если в нашем городе вы увидите автобетоновоз, то будьте уверены – на нем вращают бочку наши агрегаты. Вообще наша продукция сейчас поставляется примерно в пятьдесят стран мира. Основной рынок – Китай и Юго-Восточная Азия, Таиланд в первую очередь. Еще Соединенные Штаты Америки и Турция. Европа. Последняя страна, с которой мы начали работать, – Вьетнам, там тоже есть потребность в нашей продукции.

– А можно про США подробнее?

– Наши гидроагрегаты там покупают нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия. Много запасных частей мы туда поставляем, роторы в основном.

– А ведь когда-то хотели у американцев купить технологию производства вашей нынешней продукции!

– Да, в 1977 году в стране возникла большая потребность в таких машинах, и хотели у американцев купить лицензию, но они посчитали, что это продукция двойного назначения, может использоваться в армии (это правда, в танках гидроприводы есть. – Авт.). А с немцами из Sauer-Sundstrand договорились, купили лицензию, оборудование и начали работать. Завод был реконструирован, и в ноябре 1979-го собрали первую экспериментальную трансмиссию. На 19 миллионов долларов было куплено оборудования. Но самое главное – проект от задумки до пуска занял всего два с половиной года. По тем временам немыслимый темп.

Многие технологии, которые мы взяли тогда у немцев, и на сегодняшний день востребованы, состоятельны. Еще тогда хотели запустить технологию избавления от заусенцев внутри корпусов насосов по взрывной технологии. Даже закупили оборудование «Бош», но так и не пошло дело, из-за требований по технике безопасности и т.д. А в прошлом году мы закупили оборудование и запустили эту технологию по уборке заусенцев из внутренних каналов. Это такая установка, в нее запускается газ, идет взрыв, и оплавляются все заусенцы, острые кромки. В Украине только у нас есть такая технология.

Вообще все состоялось благодаря работающим здесь людям. Главным был Виктор Николаевич Жовтобрюх, он всё двигал. Я пришел на завод в 1978 году, как раз когда запускался проект по аксиально-поршневым. Еще не была получена вся лицензионная документация, но Виктор Николаевич сам расписал технологию по тем узлам, а когда была получена документация, мы сравнили – различий было совсем мало!

А сколько еще было талантливых специалистов! Григорьев, Ворона, Петровский, Ткаченко… 80 процентов идей, которые сейчас нами применяются в работе, – их заслуга.

Тогда не было даже такого термина, как «проектный менедж­мент». Но всё было! Нужно было скоординировать и конструкторскую работу, и строительство производственных площадей, поставки всего необходимого, хотя не было бронзы, той марки стали, которая была необходима. Но получалось. По металлам все разработали в сотрудничестве с меткомбинатами и используем их до сих пор.

По тем временам начало производства аксиально-поршневых машин было прорывом по всем направлениям. Пришло такое оборудование, такого уровня, о котором мы и не знали, новые технологии, инструменты, японские измерительные машины.

Запускали работу немцы, американцы, швейцарцы. Это задавало высочайшую планку, европейские технологии и подходы

Были сложности, конечно. Дело в том, что по той же технологии той же фирмы клапанную коробку для нас производили под Ленинградом, в Парголово. Когда произошло разделение Союза, мы съездили туда и просто от руки списали технологию, вернулись и запустили у себя. И это в начале девяностых, вы же помните, как было тогда нелегко всем?

Но, я считаю, «Гидросиле» всегда везло с директорами. Виктор Николаевич Жовтобрюх, потом Гарий Васильевич Бугреев… Они сохранили коллектив, не разбазарили, не сдали на металлолом оборудование.

Ну а когда пришли Павел Штутман и Юрий Титов, началась просто революция. Индустрия 4.0. Ну вы, наверное, знаете: 1.0 – это паровые и водные машины, переход от ручного труда к машинному, начало промышленной революции. 2.0 – появление массового выпуска, конвейеры, электроэнергия. 3.0 – появление станков с ЧПУ, первых роботов. А 4.0 – полная оцифровка всех процессов. Мир идет к тому, что всё будет оцифровано, а, проецируя это на производство, – цифровой процесс и биологический будут всё больше сливаться. Люди все теснее будут взаимодействовать с оборудованием.

Уже сейчас я в своем кабинете на экране компьютера вижу, как работает тот или иной станок, сколько он за день обрабатывает деталей, когда были простои и почему. Пока не все станки подключены к сети, но мы последовательно внедряем систему смарт-контроля вместе с инжиниринговой компанией из Днепра.

У нас работает самая современная система управления производством ERP. В апреле 2002 года запущена, это американская система, сначала была запущена на «Боинге». Разрабатываем новые модели в самой современной программе Solidworks. Десять лет назад у нас работало порядка сотни человек в конструкторском отделе. А сейчас пятнадцать. Благодаря современным технологиям. Не нужно бегать в библиотеку, листать справочники, нет той рутинной работы, которой было много у инженеров и конструкторов прошлого. Кстати, конструкторы у нас в основном молодые люди, 4-5-6 лет работают.

(Кстати, в вестибюле завода висит большой монитор, на котором в реальном времени отображается, сколько продукции произвел завод. Честно. – Авт.)

В 2009-м мы выпускали 7 моделей нашей продукции. А сегодня уже 39, так что можете понять, что мы на месте не стоим. Изменения за десять лет кардинальные.

Изначально мы выпускали насосы только с наклонной шайбой, с ограниченной областью применения, но уже в 2010-м году начали проект по производству насосов с наклонным блоком и в начале 2012-го выпустили сразу три варианта. У нас под них уже был готов рынок, были заказчики. Купили уникальный швейцарский станок, таких в мире единицы. Причем это была работа уже над своим проектом, не по лицензии, по которой мы раньше выпускали агрегаты. А это работа множества людей над разработкой, опытные образцы, испытания, миллион прочих проблем…

За прошлый год мы выпустили 30 тысяч узлов. Плюс множество запасных частей. С начала нашей работы в 2009-м году выпущена 301 с половиной тысяча изделий, столько машин разных видов по всему миру ездят и работают на наших механизмах. Работаем в три смены.

По оборудованию. Мы за последние три года закупили 22 единицы станков, а вывели из эксплуатации 106! Не потеряв, а только прибавив в эффективности. Современные станки лучших производителей в пять и больше раз эффективнее тоже зарубежных, но уже устаревших. Тот же горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр HULLER-HILLE заменил сразу пятнадцать станков по производительности! Не говоря о качестве.

Нынешнее время диктует новые вызовы, всё надо делать очень быстро, если хочешь выжить. Мы за рекордное время разработали и начали выпускать агрегаты для белорусских автокранов. В Китай, кстати, для шахтных погрузчиков тоже поставляем.

– Даже удивительно, что в Китае не подделывают ваши изделия.

– Там ситуация специфическая. Наши конкуренты, крупные мировые производители Danfoss, Eaton построили прямо в Китае свои заводы по производству гидравлической техники. Но у нас более конкурентная цена при высоком качестве. А рынок Китая самый емкий в мире. Так что нашу продукцию там покупают.

– Следующих десяти лет вам успешной работы!