Быть миру в Украине!

В народе говорят, когда рождается больше мальчиков, следует готовиться к войне, а вот рождение девочек – к миру. Этот мир в Украину точно должно принести рождение в Кропивницком девчонок-четверняшек. В семье Анастасии и Владислава Валихновских 3 марта родились сразу четыре дочки!

По статистике рождение четверни случается раз на более чем 700 тысяч родов. И вот такой уникальный случай произошел в перинатальном центре Кировоградской областной больницы. 20-летняя Анастасия – студентка 3-го курса педуниверситета, Владислав – спасатель в МЧС. Когда узнали, что у них будет ребенок, были счастливы, но через время врачи обрадовали, что ребенок-то будет, но… сразу трое. К счастью присоединилось и волнение, как справятся сразу с тремя малышами. А когда после обследования в Кривом Роге врачи сообщили новость о том, что Настя носит не трех, а четырех деток, сначала был небольшой шок, а потом постепенно стали привыкать к тому, что сразу станут многодетной семьей, рассказывал Владислав в интервью одному из телеканалов.

Мы обратились за комментарием к заведующей перинатальным центром, где произошло это радостное событие, Татьяне Митевой.

– Татьяна Николаевна, расскажите, пожалуйста, нашим читателям о том чуде, которое произошло у вас.

– Третьего марта у нас произошло событие, которое я как акушер-гинеколог считаю важным для всей Украины. При нашей демографии, при низкой рождаемости и серьезных проблемах с женским здоровьем забеременеть четверней и родить ее – это великое достижение и этой молодой семьи, и медицины. Это самостоятельная беременность, которую, как говорят, Бог дал. И они молодцы – вся семья, – что все выдержали, и эта девочка мужественно перенесла даже не нагрузки, а перегрузки, связанные с вынашиванием малышей. Ей приходилось длительно находиться в стационаре, и это тоже нагрузка – мало того, что физическая, а еще и психологическая. Но это была нагрузка, если можно так сказать, во имя и ради.

Конечно же, мы очень старались поддержать эту беременность, потому что угроза прерывания возможна даже при двойне, а уж при четверне – еще больше. После 24 недель уже были угрозы прерывания, но мы корригировали, давали организму поддержку и сделали все для того, чтобы эта беременность пролонгировалась.

Что касается сегодняшних возможностей в мире, то медицинские обзоры показывают, что такие беременности заканчиваются на 31-й неделе. А мы достигли 32-х – это великое достижение наше совместное. От Насти – это выдержка и терпение, а от нас, врачей, – колоссальный труд изо дня в день и даже из часа в час.

Последняя неделя была самой сложной: Настя переживала, ее психологическое состояние уже давало сбой, потому что перегрузка была невероятно сильная. Но мы путем уговоров, убеждений, мотиваций сделали все, чтобы дотянуть до этого срока. И действительно, в этом сроке при многоплодной беременности детки родились с очень хорошей степенью зрелости. Очень часто при многоплодной беременности существует дискордантность – этот медицинский термин означает, что кто-то из плодов имеет большие возможности, а кто-то меньшие в плане роста и развития. В данном же случае организм женщины и медицинская поддержка обеспечили абсолютно равномерное возможное и необходимое развитие всех четверых. Они по весу, по параметрам все примерно одинаковые – от 1,760 кг до 1,850 кг. И все четыре – девочки! Это, конечно, тоже какой-то знак свыше, что этой семье дано такое счастье. Женская сторона общества ассоциирует это с миром, с любовью, мы прогнозируем мир в Украине, любовь к жизни, любовь к нашей стране. Вот такие у нас возникают ассоциации по факту рождения четырех девочек.

Да, как бы они ни были неплохи по весу, понятно, что они еще незрелые, поэтому нуждаются в поддержке, и мы ее оказываем и маме, которая нуждается в восстановлении, в медицинской реабилитации, и девочкам, которые нуждаются пока в медицинской помощи и поддержке.

– Как долго малышки еще будут находиться в кувезах? Пока не наберут нужный вес?

– Мы пока не можем давать четкие установки, потому что они нуждаются не только в прибавке веса, но еще и в поддержке всех органов и систем, потому что зрелости полной еще нет. Пока необходимы очень тщательный контроль всех органов и систем новорожденных девочек и поддержка по показаниям. И так идет изо дня в день и даже из часа в час. Даже кормление таких малышек – это очень ответственный момент. Мы должны приучить мамочку и всю семью, показать, убедиться, что они будут справляться, и только тогда может идти речь о выписке. То есть это длительный процесс. Но и мы тоже стремимся к тому, чтобы они всей семьей, счастливые и здоровые, быстрее ушли домой, и прилагаем для этого все усилия.

– Как у ребят с помощниками, бабушками-дедушками?

– Вся семья сейчас принимает участие в проведывании мамы и малышек, в уходе за ними с нашей помощью. Вообще семья великолепная и заслуживает только огромного уважения человеческого. Они очень дружные, и все были очень обеспокоены и состоянием Насти, и еще не родившихся деток. И сейчас они прилагают очень много усилий для того, чтобы мы вместе, общей командой сделали все, чтобы эта семья была счастливой. Эта семья красивая, умная, перспективная, и они в данный момент как никто другой нуждаются в поддержке – и со стороны близких, и со стороны друзей, и, конечно, города. Мы очень на это надеемся.

И мы тоже надеемся на то, что молодая семья Валихновских не останется без помощи и поддержки. Ведь новорожденные Диана, Милослава, Виктория и Елизавета стали еще одной прекрасной страничкой в истории нашего славного города. Очень хочется, чтобы они росли здоровыми и счастливыми!