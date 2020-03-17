Страна «Сабай-сабай»

Психолог Юлия Головкина почти три месяца провела в Таиланде, на третьем по величине острове этой страны Самуи. Об этом экзотическом путешествии, менталитете тайцев и о том, как удалось миновать коронавирус, Юля рассказала в интервью журналисту «УЦ».

– Юля, как ты вообще туда попала и с чем столкнулась в первое время?

– Мне позвонила моя подруга, сказала, что едет на 3 месяца в Таиланд, и предложила поехать с ней. Я дня три думала и согласилась, потому что давно хотела побывать в Азии. Взяла билеты и полетела сначала в Австрию, потом в Пекин, а оттуда в Бангкок. Это обошлось гораздо дешевле, чем если бы я добиралась напрямую.

Первая сложность, с которой я столкнулась в Таиланде, была связана с транспортом: большинство местных жителей и туристов передвигаются на байках (мотороллерах) или автомобилях. Вначале у меня были очень наивные представления по поводу того, что я быстро научусь водить байк, ведь со стороны это выглядело очень просто, но понятное дело, что с этим ничего не получилось. Во-первых, потому что он весит больше 100 килограммов и без привычки это очень стрёмно. Во-вторых, потому что там правостороннее движение, то есть уже изначально все инстинкты настроены на другое восприятие дороги. Даже опытному водителю, чтобы перестроиться, нужно пару суток, а человеку, который вообще никогда не водил, даже не знаю. В-четвертых, потому что мы не оформили в Украине страховки. Думали, что застраховаться будет лучше в Таиланде, но, как оказалось, там это стоит очень дорого – тысячу долларов как минимум. Мы же рассчитывали максимум на 100-200 долларов. Поэтому, оказавшись без страховки, без умения водить, упав раза четыре, а ещё и узнав о том, что моя подруга со своим парнем, который очень хорошо умеет водить, попали там в аварию, я подумала, что нет. Я не буду так рисковать. Причем не только своими деньгами и здоровьем, но и безопасностью других людей, с которыми встречусь на дороге.

Общественного транспорта на Самуи нет. Есть такси-байки, такси-машины. Есть нечто, похожее на наши маршрутки. То есть в случае крайней надобности в другую часть острова попасть можно. Но для ежедневных передвижений это дорого. Поэтому, когда я поняла, что с байком у меня ничего не получится, решила купить велосипед и остальное время ездила в основном на нем.

– Чем занималась во время путешествия?

– У меня получился такой своего рода отдых-ретрит (в уединении). Конечно, я знакомилась с русскоязычными жителями или туристами, их там много. Но больше мне нравилось проводить время в одиночестве – гулять, медитировать. Вернулась к ежедневной йоге. Ну и, конечно, работа с клиентами. Слава Богу, я могу работать онлайн. От дома, который мы сняли, до пляжа было минут 15 ходьбы, или 7-8 на велосипеде. Я обошла пешком почти весь населенный пункт, в котором мы жили. Это небольшой город, так что вся жизнь там сосредоточена на пляже и на паре курортных улиц, где все магазинчики и кафешки. Сам остров достаточно большой. Чтобы его объехать, нужно как минимум несколько часов. Причем вся жизнь происходит на побережье, местность гористая, центр почти не заселён.

Мы жили в Ламаи, это маленький городок, но в нем есть всё, что надо для жизни: супермаркеты, школы, больницы, храмы (несколько), базары, заправки, мойки и бесконечное количество заведений, в которых можно поесть.

У тайцев есть такое понятие «сабай-сабай», что означает нечто вроде: наслаждайся жизнью, расслабляйся, не парься, не напрягайся. Вот «сабаем» я и занялась, остров Самуи – самое подходящее для этого место.

Во время путешествия я планировала заняться написанием книги, но с этим ничего не получилось. Почти сразу сломался ноутбук. Я нашла русскоязычного компьютерщика в соседнем городе. Он его починил, но счастье длилось недолго. Пришлось опять везти, оставлять, потом забирать. Каждая поездка – отдельный квест, ведь я без транспорта, как вы помните. В итоге компьютер остался неисправным. И я подумала, что, наверное, это мне уже сама судьба говорит: расслабься и не напрягайся, дома будешь книжку писать.

Так я из всех средств для работы оказалась с одним телефоном, который в придачу потом тоже заглючил, когда меня полностью накрыло волной. Было это так: я отдыхаю на пляже, под головой рюкзак, рядом телефон, глаза закрыла – и тут: бу-бух! Рюкзак, паспорт, кошелек, телефон, – всё мокрое. Причем я лежала довольно далеко от прибоя. Впрочем, ничего страшного, за пару часов все вещи высохли, и телефон тоже через пару суток перестал глючить.

Таиланд – это место, куда люди едут не только отдыхать или зимовать. Некоторые остаются там навсегда, уж больно эта страна приятная по климату, и местные жители доброжелательны.

Мне очень интересно было, как они живут. Поскольку я много ходила, то многое и замечала, наблюдая за сценами местной жизни. Тайцы, как я поняла, достаточно скромны в быту. Живут они в сколоченных из досок хибарах, по-другому их не назовешь. Но почти каждая такая хибара снабжена спутниковой тарелкой, так что их скромное жилье говорит не о бедности, а скорее о неприхотливости.

Почти не готовят дома, зато здесь очень много кафе и столовых, где можно поесть и взять еду на работу или домой на вечер.

Что примечательно, питейных заведений там нет. Разве что для туристов. Я не видела ни пьяных, ни пьющих тайцев. Отдыхать они обычно выходят компанией человек 15 или больше: там люди разных возрастов – дети, старики, в общем, вся семья, садятся на берегу, набирают еду и общаются. Я специально, проходя мимо, смотрела – там ни пива, ничего такого. Только кока-кола.

Местные заведения, где готовят еду, могут испугать туриста, привычного к европейским стандартам. Выглядит всё крайне скромно, чтоб не сказать бедно. Но еда вкусная и недорогая. Отсутствие новой мебели и европейских стандартов на качестве не сказывается.

Местная еда там в основном готовится из риса, рисовой лапши, морепродуктов, куриного мяса, зелени. Если заказывать что-то из местных блюд, то лучше заранее просить, чтобы не делали его острым, потому что есть будет невозможно. Если закажете не острое, оно все равно будет острым, но просто съедобным для европейца.

Что касается домов, построенных для туристов, то тут все обычно, разве что почти все дома на сваях, чтобы не было сырости и всякие опасные гады не заползали. А старые тайские дома у них очень интересны. Они двухэтажные, передние и задние и стены первого этажа днем полностью раздвигаются, а вечером или в плохую погоду задвигаются обратно. И на этом первом этаже, открытом на улицу, обыкновенная комната – мебель, диваны, шкафы. В современных тайских домах нового типа всё точно так же, но только эти двери стеклянные.

– Какие цены на жилье, продукты?

– Цены на жилье там примерно такие же, как в любом курортном городе. Как обычно, всё зависит от того, где снимать, – подальше от центра или, наоборот, поближе, хочешь условия получше или похуже. Если снимать на побережье, то в сезон (зимой) это будет стоить не меньше чем 100 долларов в сутки. Не в сезон можно чуть дешевле. Чем дальше от центра и пляжа, тем меньше цена. Хорошее жилье можно снять за 250-300 долларов. Это не вилла, конечно, но дом с террасой, кухней, гостиной, спальней и всем необходимым. Есть варианты подешевле, например, снять комнату в одном длинном доме по типу нашей базы отдыха. В общем, если ориентироваться надолго, то разумнее сначала снять комнату на пару дней и поискать подходящее по условию и деньгам на долгий срок.

Еда там очень дешевая. Как пишут многие путешественники, и я это на себе проверила: вы будете там тратить на еду столько, сколько тратите здесь. Если вы привыкли питаться изысканными блюдами и ходить по ресторанам, там есть все условия, чтобы делать так же. Если же вы привыкли есть мало и скромно, там это тоже доступно. Я в основном покупала фрукты на рынке, а другие продукты в супермаркете и готовила дома. Когда было лень, шла и ела патай (рисовую лапшу с морепродуктами) или том-ям (местный суп с кокосовым молоком).

А вообще есть там хочется меньше, чем дома. Наверное, потому что все время тепло, организму не нужно согреваться едой.

– Какие они – тайцы?

– Местные жители очень добродушные. В Таиланде основная религия – буддизм, а буддисты с большим уважением относятся ко всем живим существам. Доброжелательность у них «прошита» в «заводских настройках». Все говорят, что Таиланд – это страна улыбок, и оно так и есть. За всё время я не видела ни одного ругающегося или скандалящего человека.

Таиланд никогда не был ничьей колонией. Наверное, поэтому у тайцев нет обиды на европейцев и «поклонения» перед ними. В их доброжелательности есть чувство собственного достоинства и нет желания обмануть или использовать. До того, как я туда поехала, я особо ничего не читала ни о Таиланде, ни о его истории. Думала: да ладно, поеду и разберусь, так оно и получилось. Очень интересная страна, очень интересная история. Например, тайский язык очень сложный, причём таким его сделали местные правители, когда окрестные страны колонизировались европейцами. Чтобы труднее было проникнуть в страну и завоевать ее.

Местные там не знают ни одного иностранного языка, разве что английский совсем чуть чуть, поэтому в плане общения там сложно. Я потом скачала себе на телефон тайский переводчик и объяснялась с ними с помощью него. Что я ещё заметила в тайцах, в частности именно на Самуи (про весь Таиланд не знаю), так это то, что у них нет цели сбить деньги с туристов, завысить цены для приезжих. Вот, например, эпизод: я покупала там велосипед. Выбрала подходящий, показала его продавцу, объяснив, что хочу его купить. Он сказал «о’кей» и повел меня к такому же самому велосипеду, но который стоит в 2 раза дешевле, потому что сейчас находится в акции. Казалось бы, он получает процент от продаж, какая ему выгода продавать мне дешевле? И подобных ситуаций, когда люди оказывали бескорыстную помощь, на самом деле было много.

Я даже хотела написать пост на тему «Тайские дети не плачут». Вот, правда, ни разу не видела плачущего тайского ребенкa!. Европейских, устраивающих на пляже истерики, видела, а вот тайских – нет. Такие они все добродушные, родители улыбаются и дети тоже. Не знаю, как они их воспитывают, но это факт. Ещё очень интересно, что там на пляже и по городу нет урн, и при этом чисто. Никто не бросает мусор под ноги. Первое время я ходила с фантиками, обертками или кожурой бананов и не знала, куда же их выбросить, поэтому складывала в сумку и несла домой. Потом оказалось, что так все делают. Все носят мусор с собой, вечером его выкладывают в пакетах на обочину дороги, проезжает мусорная машина и его забирает.

По воскресеньям в Ламаи проходит ярмарка, причем улочки там очень узкие, а народу много, и длится это до полуночи, но ранним утром в понедельник, когда я иду на пляж, на этих улицах уже всё чисто и асфальт помыт. Когда они успевают это делать, не знаю, наверное, встают затемно.

Рядом с Самуи находится остров Панган, на котором раз в месяц проходит дискотека под названием Full Moon Party. Это огромная дискотека на пляже, одновременно 10-12 площадок с разной музыкой на любой вкус. Кто любит такой отдых, то очень здорово там побывать. Со всех сторон – разные языки, и европейские и местные, разные расы. Никакой агрессии, все довольные, счастливые. Говорят, любители тусовок приезжают в Таиланд специально на это событие. Очень масштабно!

Сам по себе Панган – небольшой остров, а стал знаменит благодаря этому ежемесячному ночному шоу на пляже.

Чем хороши Самуи и Панган, так это тем, что там замечательные пляжи. С одной стороны, там чисто и красиво, а с другой – безопасно. Остров находится в Сиамском заливе. Там не бывает ни цунами, ни тайфунов, ни ураганов. А туризм там стал развиваться сравнительно недавно. На Самуи в 70-е годы построили Биг Будду, это одна из самых известных достопримечательностей острова. Говорят, что с тех пор, с благословения высших сил, туристы открыли для себя это райское место. Недалеко от Ламаи есть Терракотовый храм, а чуть дальше – храм с мумифицированным монахом, тело которого не тлеет. Говорят, он предсказал свой уход из жизни, сел медитировать и ушел. Тело не разлагалось, что в тёплом и влажном климате Таи­ланда – чудо. Такое происходит благодаря многолетней аскетичной духовной практике при жизни. Эта мумия находится в храме, в стеклянном саркофаге.

Вообще Таиланд весь пропитан традициями и религией. Например, есть обычай, что владельцы земли на своём участке, где построен дом, или магазин, или мастерская – все равно что, – сооружают что-то вроде мини-храма, где есть скульптуры божеств. Им приносят подношения – еду, питье, благовония. В знак благодарности за то, что живут на этой земле. Мужчины там обязательно проходят монашество. Это считается очень почетным, если в семье есть хотя бы один монах. Причем монашество можно пройти несколько раз в жизни. Служить в армии там тоже – особая привилегия, которую разыгрывают в лотерее среди отобранных по строгим критериям и параметрам кандидатов.

– О чем нужно знать туристу, прежде чем ехать в Таиланд?

– Для тех, кто путешествует, я хочу сказать: собирайте информацию заранее. Мне очень помогли русскоязычные чаты в сети, где можно узнать всё, что нужно, и задать любой вопрос. Почитайте отчеты путешественников, чтобы знать, куда вы едете, что вас там ожидает, какие законы в этой стране, когда и где можно купаться, какой там климат, флора и фауна.

Например, на Самуи купаться можно только при условии, если нет шторма. Если есть шторм, тебя никто не будет вытаскивать за волосы и говорить, что купаться нельзя, потому что спасателей там нет. Они просто ставят на берегу красный флаг, который означает, что купаться сейчас опасно. А дальше – ваша ответственность.

Температура воздуха там всё время 29-30, и холоднее не становится, поэтому в воде очень комфортно. Вопрос только в том, что зимой шторма бывают часто, и волны очень опасные, даже хорошие пловцы тонут.

Ночью купаться нельзя. Об этом тоже никто особо не предупреждает. Но это так. Ночью к берегу подплывают всякие опасные живые существа, которые могут быть ядовитыми. Медузы, морские ежи и прочие. Каждый сезон бывает несколько таких случаев.

Вообще в Тае все живое. Очень много зелени, полно птиц и бабочек.

Вокруг нашего дома каждое утро по деревьям и проводам гоняли белки. Они там не рыжие, а серые. Много ящериц, иногда можно встретить змей. Бывают ядовитые. За всё это время я видела их, может, раза три. Там ещё водятся вараны – огромные ящерицы, длиной с человека. Одного из них мне даже удалось заснять на видео. Есть ядовитые сороконожки и скорпионы, но они водятся в основном в джунглях. Джунгли в 2-х шагах от дома. Было очень большое искушение погулять там, но, в связи со всем вышеперечисленным, я не решилась.

Также важно знать, что там не стоит попадать в аварии. Дома тоже не стоит, конечно, но там есть дополнительные сложности. Во-первых, потому что там турист и даже иностранец, который живёт там постоянно, априори будет неправ. Тайские законы всегда защищают местных жителей. Во-вторых, если ты травмировался, а страховки нет, то будь готов к дорогостоящему медицинскому обслуживанию. Условно говоря, пришел первый раз в больницу – готовь 500 долларов, второй раз даже за перевозку минимум – 200. Это всё, конечно, приблизительные расценки, но абсолютно реальные. Если же денег, чтобы расплатиться, у тебя не будет, придётся отдать паспорт как гарантию того, что ты вернёшь деньги. Если, конечно, не хочешь остаться без медицинской помощи. Я это точно знаю, потому что мой знакомый попал в такую ситуацию.

Законы там очень строгие и по поводу других правонарушений, например воровства и распространения наркотиков. За второе могут посадить даже на пожизненный срок.

При этом тайцы очень законопослушные и уважают власть. Чтят своего короля.

Теперь о коронавирусе.

Когда я поехала туда, никакого коронавируса и в помине не было. Назад у меня были заранее взяты билеты через Китай. Когда всё это начало происходить, я купила прямой билет на рейс Бангкок-Борисполь. Потеряла, конечно, большую сумму денег, но очень обрадовалась, что сделала это, потому что те билеты, которые я заказывала вначале, вообще пролетели: из Бангкока в Пекин рейс отменили, а из Пекина в Австрию не принимали самолеты.

В Таиланде, когда в Китае ещё не было коронавируса, много людей уже ходили в масках. Азиаты все законопослушные: если человек чувствует недомогание, он сразу надевает маску, чтобы не подвергать риску других.

В отношении коронавируса в Самуи всё было довольно спокойно: здоровая атмосфера, свежий морской йодистый воздух. Вирусам там плохо. Маски в аптеках в наличии были, а вот в Бангкоке на момент моего возвращения – уже нет. Я провела в Бангкоке целые сутки, планировала погулять, но потом, в связи со всей этой ситуацией, передумала. Просидела сутки в хостеле неподалеку от аэропорта.

А когда села в самолет МАУ и услышала украинскую речь, поняла, как на самом деле соскучилась по дому…